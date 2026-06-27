El Festival de Jazz de San Javier da sus primeros acordes

El Festival Internacional de Jazz de San Javier, que arrancó el viernes con Soulift en la plaza de España, volverá a llenar la noche de la Ciudad del Aire con melodías jazzísticas de la mano de la vocalista americana Nicole Zuraitis, que dará paso a la banda británica de acid jazz The Brand New Heavies, inaugurando así la programación en el Auditorio Municipal Parque Almansa.

Una doble actuación que ofrecerá dos formas distintas, y a la vez complementarias, de entender el género de improvisación por excelencia.

Nicole Zuraitis

La cantante, compositora, pianista, arreglista de jazz y sensación del momento, Nicole Zuraitis, inicia el doble programa del sábado. Ganadora de dos premios Grammy (nominada seis veces), líder de banda radicada en Nueva York y ganadora de la prestigiosa Medalla de Oro del Concurso Vocal American Traditions 2021, está redefiniendo el jazz vocal, lo que le valió un lugar como una de las mejores artistas a tener en cuenta dentro y fuera de la escena.

Por si no es suficiente carta de presentación, ha encabezado cartel en el Newport Jazz Festival, y en clubs de jazz icónicos de Nueva York como Dizzy's en el Lincoln Center, Birdland, Blue Note, Carlyle, 54 Below o el 55 Bar. También ha colaborado como solista destacada con la Filarmónica de Savannah, la Sinfónica de Asheville y Macon Pops, y ha teloneado a cantantes como Melanie, Morgan James, Darren Criss y Livingston Taylor en piano y voz.

La cantante, compositora, pianista y arreglista de jazz, Nicole Zuraitis. / L. O.

Su estilo único, que combina intensidad emocional, técnica impecable y asombrosa versatilidad, ha cautivado a público y crítica, consolidándose como una de las figuras más destacadas del jazz vocal contemporáneo. Un concierto para no perderse ni una nota, dicen desde la organización. Y dicen bien.

Nicole Zuraitis y The Brand New Heavies Sábado, 27 de junio, 21.30 horas

Auditorio Parque Almansa, San Javier

30 euros

La banda británica de acid jazz y funk The Brand New Heavies. / L. O.

The Brand New Heavies

En su apogeo en los 90, The Brand New Heavies era sinónimo del sonido de las pistas de baile londinenses. Surgidos de la escena acid jazz, popularizaron el género. A mediados de los 80, los ingleses Simon Bartholomew, Jan Kincaid y Andrew Levy, movidos por su común devoción por la música funk y soul americana —especialmente The Meters y James Brown—, comenzaron un proyecto instrumental, y años más tarde se incorporó N’Dea Davenport, la vocalista que participó en la edición estadounidense de su álbum debut.

El disco obtuvo tal repercusión que su primer single, Never Stop, entró en las listas de R&B, algo que solo un grupo británico debutante había conseguido antes que ellos. Así nacieron The Brand New Heavies.

Pocas bandas destacan como verdaderamente icónicas, fusionando a la perfección géneros, épocas y escenas para convertirse en parte esencial de la cultura y el legado musical. The Brand New Heavies son una de ellas. Tras años de expectación, regresan listos para electrizar una noche veraniega en Jazz San Javier, envolviéndola con su elegante acid jazz.