Estos son los conciertos de este fin de semana en salas de la Región de Murcia

La Guardia: la ruta 40

El grupo granadino La Guardia está celebrando sus 40 años en la carretera, llevando la banda sonora de varias generaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Liderados por su cantante Manuel España, se embarcan en la gira Ruta 40, soplando las velas con un directo dinámico y contundente, en el que sonarán todos sus grandes éxitos: El Mundo tras el cristal, Mil Calles llevan hacia ti, Cuando brille el sol, La Carretera, Vámonos, Te seguiré..., indispensables e inolvidables canciones que forman parte esencial de nuestra cultura musical y de la historia del pop-rock español.

La Ruta 40 apuesta por un formato más cercano, con conciertos que permiten una escucha más atenta. Manuel España destaca que esta gira es «muy intergeneracional», con público de todas las edades: desde seguidores veteranos hasta jóvenes que descubren ahora sus canciones.

Ruta 40 es el nuevo álbum de La Guardia, grabado en directo en La Sala Movistar Arena, con el que celebran por todo lo alto esos 40 años de carretera, por lo cual lo editan también en formato doble vinilo edición especial. Se trata de un doble disco con todos los grandes éxitos que acumula el grupo, y que además cuenta en esta ocasión con colaboraciones de lujo: David Summers, Efecto Mariposa, Javier Andreu, Pitingo, Carlos Segarra y Litus. Tampoco faltan instrumentos tan característicos en la carrera de La Guardia como banjo, Hammond y pedal steel guitar, de la mano de músicos como Freddy Casado, Pau Álvarez y M.A. Varela, respectivamente.

¿Cuándo? Sábado 27, 22.00 horas ¿Dónde? Nuevo recinto ferial, San Pedro del Pinatar ¿Precio? Entrada gratuita

Tributo a Las Guerreras K-Pop: energía arrolladora

El fenómeno K-Pop arrasa en España. Ya no es solo música; es una experiencia emocional, estética y cultural. Sus coreografías sincronizadas, videoclips cinematográficos y artistas carismáticos atraen a una comunidad de seguidores extremadamente activa.

Lo que empezó como un movimiento cultural procedente de Corea del Sur hoy es una explosión global que conquista escenarios, plataformas digitales y corazones de millones de fans. En España, el interés por el K-Pop crece año tras año, y ahora TeatropiaXXI lo acerca aún más al público con el musical Tributo Las Guerreras K-pop, interpretado por un grupo de bailarinas y cantantes que rinden homenaje a las grandes bandas femeninas del género.

Se trata de uno de los grandes fenómenos culturales tras el éxito de la producción de Netflix Las Guerreras K-pop (K Pop Demon Hunters), que ha contribuido a universalizar el interés por este estilo. ILa puesta en escena combina pantalla LED con personajes del inframundo y voces en off que guían al público a lo largo de esta batalla épica. El escenario, diseñado en tres alturas y acompañado de una espectacular escenografía de inspiración coreana, refuerza la idea de espectáculo total y envolvente. Todo ello acompañado de música en directo y coreografías que emulan la energía arrolladora del K-Pop.

¿Cuándo? Domingo 28, 20.00 horas ¿Dónde? Mamba Garden Murcia ¿Precio? Desde 26 euros

Steam Brass Band: cierre de temporada del Jazzazza

Jazzazza Jazz Club despide su vigésimosegunda temporada de conciertos con la actuación de Steam Brass Band, una singular formación murciana de 8 músicos -miembros de bandas como Mala Cotton, Ruto Neón, La Tribu 29 o Jamones con Tacones- que reinventan el espíritu de las clásicas brass bands de Nueva Orleans desde una estética steampunk y un repertorio abierto al jazz, el funk, el pop y el rock. Han participado en el festival alemán Steampunk Aethercircus (Buxtehude, Hamburgo), y en eventos nacionales como el Festival de Steampunk de Illescas (Toledo), o Música en los Rincones de Molinicos (Albacete).

Steam Brass Band combinan la fuerza de los instrumentos de viento y la percusión con su cuidada propuesta estética y conceptual de estilo steampunk inspirada en la época victoriana, haciendo convivir épocas diferentes sobre el escenario. Autodefinidos como banda divertida y gamberra, su propuesta consiste en adaptar las canciones más modernas y conocidas al formato clásico de las míticas agrupaciones de Nueva Orleans. La instrumentación prescinde de elementos eléctricos; se apoya por completo en la potencia acústica de una sección de metales y maderas que incluye helicón, trombón, dos trompetas, dos saxofones y una batería.

Para esta cita tan especial y de ambiente festivo, Jazzazza retira las mesas y despeja el salón, potenciando la experiencia de un directo que se caracteriza por su arrolladora presencia escénica.

¿Cuándo? Viernes 26, 22.00 horas ¿Dónde? Jazzaza Jazz Club, Algezares ¿Precio? Desde 20 euros

Tour Fest: Bienvenida al Verano

El Festival Tour Fest da la bienvenida al verano este sábado en Santiago de la Ribera: una noche de música en vivo con artistas como Levitans, la alicantina Candela Gómez, la banda murciana Wakame, el artista local Javi Zapata y el DJ Dani Gómez.

Hace tiempo que a la banda vallisoletana Levitants le queda pequeña la etiqueta de grupo revelación. Enola (2019) los puso en órbita, comparados con bandas como Interpol, Editors, Horrors, The Cure o Joy Division. El mismísimo Paul Banks, líder de Interpol, afirmó que la banda y su sonido le parecían únicos e increíbles.

El nuevo álbum de Levitants saldrá en otoño. Con su adelanto, Las Cosas Importantes, regresan, en parte, a la melancolía new wave de sus inicios, a través de un sofisticado rock alternativo con destellos de hardcore melódico, bailable synthpop nocturno -inspirado en la escena de clubs inglesa-, letras intensas e influencias de Echo and the Bunnymen, Roxy Music, Gurriers o Turnstile. Mantienen sus raíces, pero desde una perspectiva más sofisticada que ya se percibía en su anterior single, Fondo de Pantalla.

Junto a The Levitants, Wakame representarán una de las propuestas emergentes más destacadas del panorama regional, con un sonido de rock alternativo que ha sido reconocido en distintos certámenes recientes. El cartel lo completan Candela Gómez -artista alicantina en crecimiento dentro del pop nacional, presenta nueva etapa discográfica en 2026- y Javi Zapata, que pasó por el grupo Cutre, proyecto murciano de indie pop rock. La oferta musical se completa con el DJ Dani Gómez.

Más allá de la música, Tour Fest se desarrollará durante toda la jornada con actividades acuáticas, zona de ocio infantil, market y foodtrucks, configurando un espacio pensado para el disfrute en familia y vinculado al entorno costero.

¿Cuándo? Sábado 27, desde las 19.00 horas horas ¿Dónde? Explanada Barnuevo, Santiago de la Ribera. ¿Precio? Entrada gratuita

Borja Casado: música como herramienta solidaria

La banda murciana Borja Casado & The Singles, con una formación de clásicos del rock local - Fiti Espejo a la batería , Ángel Hérnandez-Gil a la guitarra solista, Carlos L Benavente al bajo y Borja Casado a la voz y la guitarra rítmica- llenarán Javalí Viejo de música y solidaridad en apoyo a AFACMUR ( Asociación de Familiares de Niños con Cáncer).

Borja Casado, “cantautor murciano nacido en Castellón”, es un músico diferente, con una extensa obra. Durante este cuarto de siglo ha podido colaborar con numerosos músicos amigos, como David Summers, Santiago Campillo o Lucas Masciano. Tras sus vuelta hace tres años con un disco en directo, Vivo En Ítaca, homenaje a todas esas salas y cafés de pequeño formato que luchan cada día por seguir siendo espacios reservados para la cultura, celebró su 25º aniversario, y editó BC25, una caja digital en formato pendrive con 45 canciones entre temas de siempre, curiosidades y directos. También contiene el documental 40 20 10, su poemario 20 años después y la biografía Retales; un trabajo muy completo que se puede adquirir a través de las redes sociales del artista.

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El grupo mantiene un firme compromiso con la asociación desde que, a finales del pasado año, regalara a Afacmur la canción Déjame Entrar, con la que continúa apoyando la labor que la entidad desarrolla junto a las familias de los menores atendidos en la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca. La música volverá a convertirse en una herramienta de solidaridad.