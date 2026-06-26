Operación Triunfo asalta la Plaza de Toros de Murcia

La última edición de Operación Triunfo, emitida en la plataforma de pago Prime Video, finalizó el pasado 15 de diciembre. Meses después, los concursantes de Operación Triunfo 2025 han comenzado su gira de conciertos por España. Entre abril y septiembre de 2026, los ‘triunfitos’ estarán cantando algunas de las canciones más icónicas de la edición.

El proyecto de conciertos del programa traslada al directo la evolución artística de los participantes, con actuaciones individuales, números colectivos y una producción adaptada a grandes escenarios. Los finalistas —Cristina Lora, Olivia Bay, Tinho Vaamonde, Guille Toledano y Claudia Arenas— y el resto de concursantes se reencuentran así con los fans del programa para revivir las mejores canciones de la edición en directo (Latin Girl, Punto de partida, Ese lugar...). El concierto está dividido en siete bloques temáticos —apertura y bis aparte— e incluye más de 40 canciones.

OT25 En Concierto brindará a los asistentes la oportunidad de volver a disfrutar de actuaciones memorables de la edición, en directo, con coreografías inéditas y una gran producción que trasladará la magia del plató a escenarios de toda España.

¿Cuándo? Sábado 27, 22 horas ¿Dónde? Plaza de Toros, Murcia ¿Precio? Desde 55 euros

La gira servirá también para reunir de nuevo a los 16 concursantes de la edición, que durante las últimas semanas han trabajado en Barcelona para dar forma a un espectáculo que busca trasladar al directo la esencia del programa. Los artistas prometen una puesta en escena más ambiciosa, con un importante despliegue técnico, nuevas coreografías y momentos especialmente emotivos para los seguidores de OT.

Noticias relacionadas

«El público tiene que esperar cachondeo, bailoteos y también momentos para llorar un rato», resumía la ganadora de la edición, Cristina Lora, durante los ensayos.