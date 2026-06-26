Ocho martes de cine gratuito en Lorca: arranca 'Un verano de cine' en la Ciudad Fortaleza

Si no tienes planes para los martes de este verano Lorca te propone uno con olor a palomitas. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lorca recupera la experiencia del séptimo arte al aire libre con Un verano de cine, ocho proyecciones gratuitas todos los martes de julio y agosto a las 22.00 horas en la Plaza Calderón de la Barca.

Una programación que el concejal Santiago Parra define como un viaje por géneros: "Comedia, aventura, clásico, suspense, melodrama, humor, acción y animación, intentando que aquel espectador que se atreva a seguirla al completo se sorprenda cada semana con una propuesta diferente". Ocho martes, ocho mundos distintos.

De los vikingos al Vaticano

El ciclo arranca el 7 de julio con Como entrenar a tu dragón, la adaptación en imagen real de la saga de animación dirigida por su creador original, Dean DeBlois. Lo que empezó como un clásico de animación familiar se convierte ahora en un universo vikingo construido desde la fotografía real, con los mismos personajes que una generación creció queriendo, como el dragón de la clase Furia Nocturna Desdentado. Una propuesta pensada para ver en familia, que los padres disfrutarán tanto como sus hijos.

El 14 de julio llega uno de los títulos más premiados y debatidos del cine español reciente: La infiltrada, de Arantxa Echevarría. La obra se llevó el Goya a Mejor Película en un empate inédito con El 47, y el Goya a Mejor Actriz para Carolina Yuste, que logró así su segundo galardón de la Academia.

Yuste encarna a Aranzazu Berradre Marín, seudónimo de una agente de la Policía Nacional que con tan solo 22 años se infiltró en ETA y cuya información llevó a la desarticulación del temido comando Donosti. Un thriller trepidante basado en hechos reales, protagonizado además por dos tótems de la interpretación como Luis Tosar y Víctor Clavijo, que no ha dejado indiferente a nadie: ni a quienes la aplauden ni a quienes la cuestionan.

Carolina Yuste en 'La infiltrada'. / Mikel Blasco

El 21 de julio arranca con puro espectáculo y adrenalina: F1. La película, de Joseph Kosinski, con Brad Pitt y Javier Bardem en una superproducción rodada durante el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Imágenes de la competición real, velocidad extrema y un duelo entre actores que saben muy bien cómo llenar una pantalla grande.

Julio cierra el 28 con Cónclave, de Edward Berger, el director alemán de Sin novedad en el frente. La película ganó el Oscar al Mejor Guion Adaptado en 2025 y sigue siendo una de las más comentadas desde entonces, especialmente tras la muerte del Papa Francisco. Basada en el bestseller de Robert Harris y protagonizada por Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Isabella Rossellini, es una exploración de los juegos de poder, las ambiciones y los secretos que rodean la elección de un nuevo Papa: una "versión eclesiástica de House of Cards" que se deja ver con el pulso de una novela de misterio.

Clásico, espías y animación

El mes de agosto abre el 4 con Mi amiga Eva, del ya veterano Cesc Gay —director de Truman y Una pistola en cada mano—, protagonizada por Nora Navas en una comedia romántica que se sale del molde habitual del género gracias al cariño con el que trata a sus personajes.

El 11 llega la joya del ciclo para los aficionados al cine de siempre: Winchester 73 (1950), de Anthony Mann con James Stewart. La película abre una tercera vertiente en el western que sumar a las obras de Ford y Hawks: más ambigüedad moral, más psicología, más violencia interior. Fue la primera de las cinco colaboraciones entre Mann y Stewart y cambió cómo los espectadores veían el género al presentar una idea más compleja del héroe noble del Oeste. En el reparto aparecen además en papeles secundarios un jovencísimo Rock Hudson y Tony Curtis. 92 minutos de puro cine, sin un plano de más, ni un disparo de menos.

Un fotograma de 'Confidencial (Black Bag)' / L. O.

El 18 de agosto, elegancia y tensión con Confidencial (Black Bag), de Steven Soderbergh, con Michael Fassbender, Cate Blanchett y Pierce Brosnan en un thriller de espías de los de verdad, de los que apuesta por la inteligencia antes que por la acción.

El ciclo cierra el 25 con Robot salvaje, uno de los grandes éxitos de la animación reciente, para los más pequeños de la casa.