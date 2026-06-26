La Mar de Arte mira a Ecuador desde dos orillas: Guayasamín y la historia de quienes hicieron de la Región su hogar

Mientras los escenarios de La Mar de Músicas pondrán banda sonora al Ecuador contemporáneo, las salas de exposición del festival ampliarán ese viaje hacia la historia, la memoria y las identidades compartidas. La Mar de Arte, el apartado dedicado a las artes visuales, convertirá Cartagena en un espacio para mirar al país andino desde dos perspectivas complementarias: la del gran maestro del arte latinoamericano Oswaldo Guayasamín y la de las miles de personas que, desde hace más de dos décadas, han hecho de la Región de Murcia su lugar de vida.

Las dos exposiciones, que podrán visitarse entre julio y septiembre, proponen un recorrido que va de la creación artística universal al relato cotidiano de la migración, reforzando la vocación del festival de acercarse al país invitado desde todas sus dimensiones culturales.

Tal y como ha explicado Eugenio González, director de La Mar de Músicas, "la muestra propone una mirada contemporánea sobre una realidad que forma parte inseparable de la historia reciente de nuestro territorio y reivindica el papel que miles de personas migrantes han desempeñado en su construcción social, económica y cultural".

Un maestro para leer la historia de América

El primer gran nombre de esta edición será Oswaldo Guayasamín, una de las figuras imprescindibles del arte latinoamericano del siglo XX. La sala Domus del Pórtico acogerá desde el 8 de julio una selección de grabados pertenecientes a la serie que el artista ecuatoriano realizó entre 1980 y 1985 para ilustrar De Novo Orbe Decades Octo, la obra del humanista Pedro Mártir de Anglería considerada uno de los primeros relatos sobre el descubrimiento y la conquista de América.

La exposición, comisariada por la Galería T20, recupera uno de los proyectos más ambiciosos de Guayasamín: un conjunto de 57 obras —17 litografías y 40 aguafuertes— en las que reinterpretó visualmente la historia del continente americano desde una mirada profundamente humanista.

Una de las obras del artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín / Ayto. Cartagena

En ellas conviven la fuerza expresiva de sus figuras, la violencia de la conquista, la resistencia de los pueblos indígenas y la defensa permanente de la dignidad humana, uno de los ejes que recorrió toda su trayectoria artística.

La muestra posee además un carácter excepcional. Tras la publicación de la obra, destinada principalmente al ámbito diplomático, los grabados quedaron dispersos entre colecciones privadas y galerías internacionales, lo que convierte su reunión en Cartagena en una oportunidad poco habitual para contemplar este conjunto casi al completo.

Reconocido internacionalmente por su defensa de los derechos humanos y de los pueblos originarios, Guayasamín fue distinguido como Pintor de Iberoamérica y su obra forma parte de instituciones como el Museo Reina Sofía, lo que lo convierte en una referencia imprescindible del arte del siglo XX.

La historia de quienes llegaron y se quedaron

La segunda propuesta cambia el foco, pero no abandona Ecuador. Los de aquí, que podrá visitarse del 17 de julio al 27 de septiembre en el Palacio Consistorial, pone el acento en la comunidad ecuatoriana que llegó a la Región de Murcia a finales de los años noventa y principios de los 2000 y cuya presencia ha transformado el paisaje social, económico y cultural del territorio.

Comisariada por María Garberí y Pepo Devesa, la exposición parte de una pregunta tan sencilla como compleja: ¿qué significa ser de aquí?

Una obra de CMA de la exposición 'Los de Aquí' en La Mar de Arte. / Ayto. Cartagena

La muestra reúne obra de artistas contemporáneos ecuatorianos como Roberto Rivadeneira, Dia Muñoz, Nebraska Flores, el colectivo Zooa, CMAL, Fundación Proarte, Azul Macas, Pamela Suasti y Alexandra Cuesta, cuyas piezas exploran cuestiones como la memoria, la identidad, el desplazamiento o la experiencia migratoria desde disciplinas que van de la pintura y la escultura al vídeo y la instalación.

Ese diálogo artístico convive con un segundo recorrido centrado en la experiencia cotidiana de la inmigración ecuatoriana dentro de las fronteras regionales. Fotografías, documentos, archivos históricos y testimonios reconstruyen la historia de quienes llegaron para trabajar en la agricultura, la construcción o los servicios y terminaron convirtiéndose en parte inseparable de la realidad de nuestro territorio.

Foto de un diabluma de Adrián Madrid en la exposición 'Los de Aquí'. / Ayto. Cartagena

Uno de los ejes de la exposición será el trabajo del fotógrafo cartagenero Adrián Madrid, que ha documentado negocios, asociaciones, espacios de encuentro y escenas de la vida diaria de esta comunidad. El proyecto incorpora además un componente participativo: los propios protagonistas continuarán el relato utilizando cámaras desechables para construir un álbum colectivo contado desde su propia mirada.

Con estas dos propuestas, La Mar de Arte completa el homenaje que La Mar de Músicas dedica este año a Ecuador y demuestra que un país puede conocerse también a través de sus imágenes. Por un lado, la obra de uno de los grandes artistas latinoamericanos del siglo XX; por otro, las historias de quienes cruzaron el océano y acabaron formando parte del paisaje cotidiano de la Región. Dos exposiciones distintas, pero atravesadas por una misma idea: la identidad como un territorio que se construye entre la memoria, el arte y las personas.