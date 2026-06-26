Iván Rojo, antes del concierto de OT en Murcia: “El éxito no se mide en función de si los 'shows' están llenos”

Iván Rojo ha encontrado en una contradicción una forma bastante precisa de continuar su incipiente carrera artística. Su nuevo single, ‘Tristementefeliz’, suena a verano, a base electrónica luminosa y a estribillo pop, pero habla desde ese lugar menos evidente de las vacaciones: el de quien está rodeado de planes, música y gente, aunque todavía arrastre la ausencia de alguien. Tercer tema de su andadura y segunda pieza de una trilogía que abrió con ‘Diría que sí’, la canción llega en un momento de transición para el artista, todavía ligado al fenómeno de Operación Triunfo, pero ya en proceso de construir su propio relato.

Junto a sus compañeros de la última edición, el cantante y compositor vallisoletano actuará este sábado 27 de junio en la Plaza de Toros de Murcia, cuarta fecha de la gira de Operación Triunfo 2025 y la primera del verano tras un parón de casi dos meses desde los conciertos en Bilbao, A Coruña y Granada.

'Tristementefeliz' es el nombre de su nuevo single. ¿Es así como se siente?

El título fue lo primero que salió de la canción. Me senté en el sofá del estudio y escribí Tristementefeliz. Fue la emoción que me definió en ese momento y es la emoción principal de toda la canción. Más que cómo me siento ahora, creo que es como nos podemos sentir todos en muchos momentos. Se supone que en fechas como ahora de verano todo tiene que ser disfrute, plenitud y todo esto. Y bueno, también puedes tener un huequito para la melancolía.

¿Esa dualidad también describe a cómo suena la canción?

Sí, el título define mucho a la canción, porque en cuanto a la melodía, al ritmo y al sonido es una canción veraniega, con mucha electrónica, con una base bastante pop y actual. Pero la letra, el concepto y el mensaje que tiene detrás tienen referencias a la melancolía, a echar de menos a una persona. Habla de una relación, de las situaciones que te puedes encontrar, y esta es la situación en la que ya no estáis juntos. Y bueno, pues todo lo que puedes sentir cuando piensas en la persona que te ha marcado tanto.

¿Ese 'Tristementefeliz' serviría para defeinir cómo han sido estos más de seis meses desde que terminó OT?

Totalmente. El título no está pensado para mi vida personal, pero es una manera de ser que yo tengo mucho: estar habitando la tristeza en la felicidad, o la felicidad en la tristeza. Muchas veces en esta profesión te tienes que poner una máscara para que se apodere de ti tu papel artístico, para dar un show, ir a un evento o estar con gente a pesar de que a lo mejor ese día estás un poco triste, no te apetece o te ha pasado algo. También es una profesión donde pasas mucho tiempo en tu mente, y pasan muchas cosas por ahí.

"'Tristementefeliz’ es una canción veraniega, pero habla de echar de menos”

La gira de OT llega este sábado a Murcia rodeada de algunos comentarios en redes sobre si esta edición ha sido un poco más floja en cuanto a la gira porque no han hecho ningún 'sold out'. ¿Qué le diría a quiénes sacan esa conclusión?

Que quizás se debería empezar a valorar el éxito de las personas, de la gira, de los artistas y de la música, en vez de con cuánta gente va, si el público que hay lo da todo, si lo disfruta, si quienes van están haciendo un esfuerzo para ir... Desde mi perspectiva, lo malo sería que no fuera nadie. Ahí sí que se diría: “Pues algo hemos hecho mal”. Pero está yendo mucha gente. Son recintos muy grandes, que evidentemente cuesta mucho llenar. Y nosotros hemos empezado ahora. Por mucho que sea un programa con muchos números, esos números residen al final en una plataforma digital, y es distinto traducir la presencia digital a una presencia real.

Yo creo que nuestro éxito no se mide, o yo no lo mido, en función de si los shows están llenos. De momento no hay ningún sold out, pero ni falta que hace, porque merece la pena ver que cada día que salimos a un escenario vemos al público con pancartas, súper emocionado, chillando, bailando todas las canciones... Encima es un público súper activo, que te hace llegar todas sus emociones, que llora, que se ríe. Eso yo creo que vale más que un sold out con gente que no lo vive.

La gira dura meses. ¿Qué cambia cuando llegan a una ciudad nueva: actúan en piloto automático o cada público les cambia el concierto?

Pues mira, yo me lo he preguntado siempre y lo comparo con los artistas que hacen teatro musical, porque todos los días tienen la misma función, y a veces hasta varias veces en el mismo día. La magia que tiene subirse a un escenario es que el público cambia. Y si el público cambia, la función cambia y el show cambia. Nosotros, de momento, hemos hecho tres fechas y no te sabría decir cuál ha sido mejor o peor, porque las tres han sido distintas. Nosotros cada día estábamos en un mood distinto, y por supuesto eso depende de los factores del día en que se actúe.

Imagen promocional de 'Tristementefeliz', el nuevo single de Iván Rojo / L.O.

¿Qué energía espera encontrarse en Murcia?

Me han hablado muy bien del público murciano, entonces esperamos entrega. Encima llevamos parados más de un mes, llevamos sin cantar más de un mes, y Murcia es el primer concierto de este segundo bloque, como quien dice, porque no paramos ya hasta agosto. Es el nuevo arranque y este viernes tenemos una reunión todos para entrar otra vez en dinámica. Yo no sé cuánta gente va a ir, pero espero, creo y confío en que la gente que vaya lo va a dar todo. Si cantamos para cien personas va a ser una maravilla, y si cantamos para dos mil va a ser una fantasía también.

Hablando de ese reencuentro, a los fans les interesa mucho saber cómo es la relación entre los compañeros una vez que acaba el concurso.

Afortunadamente, nos queremos muchísimo, y desafortunadamente nos vemos menos de lo que se puede, porque somos dieciséis personas, no vivimos en la misma ciudad y ahora es súper importante que cada uno dedique mucho tiempo a su carrera individual. Es el momento de aprender un montón de cosas y pasar mucho tiempo pensando en tu proyecto, en qué forma quieres darle, con quién te quieres rodear... La gira viene muy bien porque nos mantiene unidos. Nos encanta estar unidos, nos lo pasamos genial, hablamos un montón y disfrutamos mucho de eso. Pero también necesitamos estar centrados en el proyecto individual que tenemos o que pretendemos tener cada uno.

Hoy en día, como hay redes sociales, te vas viendo. Aunque no hables con esa persona, vas viendo qué está haciendo: si está en el estudio, si ha ido a un evento, si va a sacar single... Afortunadamente, las canciones que sacamos las escuchamos antes. Nos las pasamos entre nosotros, opinamos, decimos: “Ay, pues está súper guay”. Somos una edición donde nos queremos mucho y nos gusta estar juntos, y eso creo que se ha visto. A día de hoy no se ha peleado nadie. Creo que hemos tenido mucha suerte en eso.

¿Surgen las comparaciones entre compañeros?

Ya fuera de los compañeros, la industria musical en general está hecha para que te compares. Al final nosotros hemos salido de un concurso donde te comparas porque el jurado te califica y te nomina. Se pone a una persona por encima de ti por X motivos y a ti por debajo. Entonces ya desde ahí estás creando una comparación entre unos y otros. Además, en la industria en general, desafortunadamente, el arte y la creación se mide por números. A los festivales van las personas que más números tienen, y todo esto es así.

Es una lucha personal donde es súper importante invertir que la salud mental esté lo mejor posible y tener una vida normal también. A mí me ayuda un montón. Paso tres días en el estudio, en un evento, con mucha gente, alguna muy famosa, y luego necesito una semana en mi casa, sin salir, con mis amigas, con mi familia, haciendo deporte, para volver a decir: “Vale, yo soy este, que no se me olvide”.

“La industria musical está hecha para que te compares”

Recientemente han sido muy polémicas las palabras de Mafalda Cardenal, quien dijo en un pódcast que OT es “un concurso de covers” y cuestionó que todos los concursantes puedan considerarse artistas. ¿Le molestaron esas palabras?

Creo que el análisis es más complejo que un vídeo de 20 segundos que se difunde por redes. Yo, en lo personal, no me meto en la opinión de lo que dice cada uno. Operación Triunfo para mí lo es todo y me lo ha dado absolutamente todo. Creo que cada uno es artista desde que desarrolla lo que siente dentro y encuentra su lugar. Al final es una búsqueda infinita e interminable de buscar tu lugar como artista, como cantante, como bailarín... Y a lo mejor en dos años te cambia la situación y tienes que tomar otro rumbo. Pero esto es así, y cada uno elige un poco su camino. Toda opinión es válida dentro de que haya respeto y estés haciendo las cosas afines a lo que sientes a nivel artístico.

¿Y cómo va su búsqueda, cómo proyecta su carrera?

Espero que sea duradera. A mí me gusta mucho contar historias que yo vivo o que están cerca de mí, y me gusta explorar mucho el sonido que voy sintiendo en cada momento: ver qué me pide la emoción. Ahora estoy en una era pop y me apetece mucho contar mi perspectiva del amor en todos los aspectos. Y nada, quiero hacer canciones y cantar todo lo que pueda en sitios para la gente. Yo no había cantado nunca para gente profesionalmente y jamás se me olvidará Bilbao, lo que recibí del público no lo podría explicar. Me he dado cuenta de que eso es lo que a un artista le da las ganas de seguir haciendo música. Aunque tengas dudas de si seguir o por dónde tirar, creo que eso es lo que te da fuerzas.

En mi carrera espero que sea eso: poder hacer muchas canciones, compartir con muchos artistas, porque en un país como el que tenemos hay grandes artistas de todos los tipos. Eso se ve fuera, porque cuando te vas fuera lo dice todo el mundo, que hay muchísimos artistas. Y ojalá salir también fuera y compartir todo lo que yo hago con la gente.

Acaban de anunciar la próxima edición de OT en 2027. ¿Qué tal le sienta eso? ¿Hay celos?

Pues estoy 'tristementefeliz' (risas). Todo se resume en eso. Para mí, Operación Triunfo, más allá de una academia de música, es un concepto. Yo he visto la edición de 2017, la de 2018, la de 2020, la de 2023... La he vivido, la he visto desde fuera, y la mía también. Me parece que hay Operación Triunfo para muchos años y me alegra. Es una experiencia preciosa y también los castings lo son. Así que animo a la gente a que se presente, que nunca se sabe.

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Operación Triunfo es más que las personas que lo habitan en cada edición. Somos todos una gran familia, aunque no nos hayamos conocido. Ahora nosotros tenemos que dar el relevo y hay que cedérselo a los de 2027 y cuidarles un montón porque es una industria muy difícil. Ya le hablé a Noemí Galera y le dije: “Yo voy a ir a conocerles, a estar con ellos, a decirles lo que sientan”.