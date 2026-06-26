Carlos Tarque: "Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo"

Hay grupos que forman parte de la banda sonora de un país, y luego está M-Clan. Con más de tres décadas de carretera a sus espaldas, la formación liderada por la inconfundible voz de Carlos Tarque y la guitarra de Ricardo Ruipérez ha sabido esquivar las modas para mantenerse fiel a su esencia –el rock and roll con alma de soul y raíces americanas– y convertirse en una banda de largo recorrido.Lo que empezó en 1993 en Murcia como un sueño de juventud empapado en rock sureño y soul se ha convertido en una de las trayectorias más sólidas, respetadas y auténticas de la música en castellano.

De los riffs salvajes de Un buen momento a la madurez impecable de sus últimos trabajos, Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez han sobrevivido al paso del tiempo, modas y crisis de la industria sin perder un ápice de su identidad. Con himnos intergeneracionales como Carolina, Maggie despierta o Llamando a la Tierra, M-Clan ha demostrado que el secreto de la longevidad no es cambiar con los tiempos, sino envejecer con actitud. Hoy nos sentamos con Tarque para repasar su trayectoria, hablar de noches interminables, de estribillos que todo el mundo se sabe y de un directo salvaje que nunca falla. Son auténticos supervivientes de la carretera, una banda que ha sabido fusionar el rock sureño con la mejor tradición del pop-rock en español. Tratamos de descubrir qué fuego sigue alimentando sus ganas de subirse a un escenario.Treinta años de música, carretera y mucho rock resumen la trayectoria de MClan, y lo celebran con una gira especial, que les trae a Las Noches del Malecón.

¿Cómo se sienten tres décadas de rock en el cuerpo, Tarque?

Tres décadas de rock que son más, porque antes de empezar con M Clan ya roqueábamos y nos gustaba el rock. Pues muy bien, la verdad que con mucha ilusión. Más allá de lo físico y evidente que sea mirarse al espejo y verse más viejo, el espíritu del rock, o por lo menos salir al escenario y transmitir todo lo que tenemos dentro, sigue prácticamente intacto.

Treinta años de música, furgoneta y rock ‘n’ roll se dice pronto, pero ¿qué queda de aquellos chavales que ensayaban en Murcia en los 90? ¿Cómo ha sobrevivido vuestra alianza (Tarque/Ruipérez) al paso del tiempo?

De aquellos chavales que ensayaban en Murcia quedamos Ricardo y yo. La verdad es que han pasado muchas cosas, como sabes. Ha habido gente que ya no está, que ha fallecido, como Pascual y Oti; otros que se fueron de la banda, y es casi curioso que la música nos haga este favor de seguir haciendo que conservemos la energía. Ricardo y yo, la verdad es que ya casi somos como una especie de familiares, ¿no?, porque esto ya es una cuestión casi de matrimonio, que hemos pasado por de todo, con tensiones, con momentos increíbles... Tenemos una especie de paz en la que todo, todo se ha puesto en su sitio y funciona muy bien. Sobre todo, es verdad que la inyección de músicos nuevos siempre te reaviva y te da ganas.

Si pudierais viajar en el tiempo a los días de Un buen momento, ¿qué consejo os daríais a vosotros mismos?

Si pudiera viajar en el tiempo a 1994, el consejo que me daría sería: "No pienses en el futuro, vive, construye el momento e intenta seguir siendo fiel"; un poco lo que hemos hecho. Creo que hemos hecho las cosas bastante bien, con los errores humanos, pero creo que MClan es un grupo en el que hemos tenido bastante cautela, hemos sabido apagar llamas que podían hacer daño, y hemos sobrevivido al paso del tiempo, y sobre todo es que nos gusta la música, nuestro oficio, el escenario.

Se os considera una de las bandas más queridas y respetadas del rock en español. ¿Se trabaja más tranquilo cuando ya no tienes que demostrarle nada a nadie, o la responsabilidad es mayor?

La verdad es que ya el tiempo nos ha dado una pátina de clasicismo, y eso nos libera mucho de toda esta cosa que pasa, por ejemplo, hoy en día, de cómo ha cambiado tanto la industria y las redes sociales, de sacar singles, de ese ‘timing’... De hecho, hace tiempo que no hacemos un disco, pero lo que se espera de nosotros..., bueno, supongo que habrá quien espere canciones nuevas, pero es un poco el escenario y las canciones de siempre, que es lo que nos ha hecho grandes. Creo que estamos en un momento muy, muy dulce, muy para disfrutarlo.

En vuestros primeros discos, la sombra de bandas como los Black Crowes o el rock sureño era muy evidente, un sonido muy puro que os dio el respeto del circuito. ¿Cómo recordáis la escena murciana de la época?

Han pasado ya treinta años. De verdad que, hostia, toda aquella música que nos vio nacer, incluso contemporánea, de Black Crowes... ha envejecido también mucho con nosotros. En Murcia estábamos muy inmersos en la escena; era más casi una especie como de mirarse al ombligo, en la que nosotros lo vivíamos muy intensamente, porque es muy importante la escena local para el desarrollo de las bandas. Es verdad que ahora las redes sociales y tal te hacen verlo todo de una manera global, que a veces no sé si te hace perder un poco la óptica esa de estar más encima de lo que tienes que estar que de querer ser el dueño de todo.

¿Cuándo? Sábado 27, 21.30 Horas ¿Dónde? Mamba Garden, Murcia ¿Precio? Desde 42 euros

La llegada de Alejo Stivel en Usar y tirar y el éxito masivo de Carolina o Llamando a la Tierra cambiaron vuestra historia. ¿Os dio vértigo en su momento que os acusaran de haberos ‘comercializado’ o sabíais perfectamente hacia dónde queríais ir?

En el momento en que llegó Alejo e hicimos Usar y tirar, no, vértigo no nos dio porque nos tiramos a la piscina de cabeza, porque sabíamos que además necesitábamos ya no ese éxito comercial, sino ese cambio a lo masivo que nos permitiría, por un lado, vivir mejor de la música y, por otro lado, crecer. Ya está bien de ser una banda de rock and roll, los mejores del mundo, que tocan en salas para ciento cincuenta personas. Nosotros necesitábamos ese cambio, no solo de manera económica, sino de una manera eh artística, y bien sabes que hemos sido fans de muchos estilos musicales; digamos una apertura, salir de esa de esa visión miope de la música, que está bien empezar con una dirección, pero hay que expandirse, ¿no?

¿Hay momentos en los que se le coge un poco de manía a una canción tan gigante como Carolina, o la tratáis con el cariño de la hija que os ha dado tanto éxito?

Carolina es una canción que es muy famosa. O sea, en Spotify tiene ciento veinte millones de escuchas, y la conoce todo el mundo. Eso es algo difícil de conseguir. Hay grupos que llenan el Withink y tú no conoces una canción suya. MClan pertenece a esa época en la que, cuando una canción se hacía famosa, se hacía famosa de verdad, porque los canales de escuchar la música eran la radio, la tele y poco más; no existían las redes sociales. Entonces las canciones se hacían muy, muy famosas, y es un clásico que, junto con otros que tenemos... Yo nunca le he tenido manía a Carolina. No es mi canción favorita de MClan, pero es una canción que sabes que es como una especie de as en la manga que funciona.

Sin enchufe os consagró como músicos enormes. ¿Fue ese álbum ‘unplugged’ vuestra verdadera reválida ante el público?

Fue el disco que, después del éxito de Llamando a la tierra, de Usar y tirar, siempre decimos esa famosa palabra: que nos ‘catapultó’ a la fama. Sin enchufe fue la consagración, y está lleno de canciones que todo el mundo conoce. Hay más hits en Sin enchufe que en ningún otro disco, como por ejemplo Souvenirs, Maggie o la propia Carolina.

Por las filas de M Clan ha pasado la aristocracia del rock nacional (Íñigo Uribe, Coki Giménez, Prisco, Iván González, Carlos Raya...). ¿Qué ha aportado cada mutación a la identidad actual del grupo?

Cada músico y, en particular, por ejemplo, Carlos Raya, Prisco y Coqui, bueno, varios músicos, pero sobre todo Carlos Raya, porque él también era compositor (Prisco también), productor también Carlos Raya: ha sido muy definitiva su aportación, y yo creo que eso es lo que ha dado a Mclán varias vidas, trajes diferentes que nos hemos podido poner en cada momento. Es lo que nos ha hecho también, sin ser un grupo camaleónico —como hablarían del famoso David Bowie—, que haya tenido unos cambios radicales..., que hayamos tenido diferentes etapas que nos han hecho salirnos un poco del aburrimiento y de la rutina.

Discos como Dos noches en el Price dejan claro que sois, ante todo, una banda de directo. ¿Qué tiene el escenario que no pueda replicar un estudio de grabación?

El escenario lo que tiene es que es básicamente otra historia; estás tocando delante del público. Ese es para mí el objetivo final de la música, la interpretación en directo, y el hecho de que la gente puede asistir a ese acto único que es la performance del directo, que es irrepetible: va a suceder ahora aquí; dentro de una hora ya sería diferente. Eso es algo que en estos días de la falsedad, de la inteligencia artificial, de lo que ya no sabes lo que es verdad, lo que es mentira... Parece una cosa psicodélica a la cual espero no asistir; bueno, estamos asistiendo ya, pero no sé si me interesa mucho. Cuando me hablan de que un vídeo lo ha hecho la IA, me da un poco igual, porque no me interesa mucho lo que pueda hacer una máquina a nivel artístico. O sea, es interesante desde el punto de vista de curiosidad, pero no me transmite ninguna emoción. El directo tiene eso, tiene esa emoción.

Dicen que no eres una banda de rock de verdad hasta que la carretera no te da un susto. Tuvisteis aquel accidente de tráfico hace años. ¿Cómo lo superasteis? ¿Cómo os cambió la perspectiva del grupo y de la vida aquel momento?

No sé quién habrá dicho eso del susto y tal, pero yo ahora preferiría, si eso es así, no ser una banda de rock. Estamos todo el día viajando, pero fue una cosa bastante desagradable que nos costó bajas en la banda como la de Íñigo, que luego cogió mucho miedo, tuvo problemas también, tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza... Esto no quiere decir que se haya quedado mal, pero sí que le afectó a nivel emocional, y no tengo un buen recuerdo. Fueron momentos bastante duros, la verdad.

En 30 años habréis visto de todo. ¿Cuál ha sido el concierto más loco, caótico o surrealista que recordáis? Ese en el que pensasteis ¿Qué hacemos aquí?

Había muchos conciertos muy locos, caóticos, raros... Por ejemplo, salí a tocar a las seis de la mañana en un festival que se llamaba Menorrock, pero eso fue muy en los principios. Estaba todo el mundo durmiendo o completamente pasado de rosca; estaba amaneciendo, era de día ya... Conciertos caóticos... Ha habido algunos festivales... No te sé decir, la verdad; en general ha sido todo bastante guay. Siempre prevemos un poco dónde vamos a ir a tocar. Es verdad que en la primera época nos comimos de todo tipo de cosas. De repente, tocar encima de un camión que transportaba pescado y cajas de congelados y que apestaba, pero eso fue muy al principio; ahora, en general, todo está bastante controlado. La época del covid fue bastante freak, porque cuando veías a todo el público con mascarillas sentado, parecía una película de ciencia ficción; ya sabemos cómo fue aquello... Y bueno, tocar en alguna verbena, en algún pueblo de estos de la España profunda con la Guardia Civil, el cura y la bandera de España omnipresente, y tener que pasar por toda esa especie de protocolo con la hija del alcalde, la fallera mayor...

Bandas que llenan estadios hoy en día hay pocas, y el rock parece haber cedido el trono comercial a otros géneros. ¿Cómo ves el relevo generacional en el rock en español?

El rock y la música han cambiado mucho, ¿no? Es verdad que tú no puedes estar toda la vida tocando el rol de los Faces o de los AC/DC, porque sería aburrido. Este espíritu persiste en bandas que siguen un poco emulando esos estilos, que me parece bien, porque al final, si la gente lo siente de esa manera, pues me da igual que sea una cosa que ya está inventada, pero si te impulsa a tener unas sensaciones de lo que es el rock and roll, de libertad, de energía, de positivismo, de ganas..., eso es lo que a mí me da emociones; me da igual que ya esté inventado. El rock ha mutado; lo que entendíamos como rock antes, hoy hay otras bandas ahora que incluso llenan estadios como Arde Bogotá. No sé si entiendo eso como rock, pero me da igual; son bandas que hacen música y están ahí, creo que están funcionando muy bien, entonces no creo que no exista el rock y toda esta cosa. Sigue habiendo un montón de bandas que hacen pop rock, ¿no?

¿Qué viene ahora? Celebrar 30 años es mirar al pasado, pero ¿hacia dónde miran MClan ahora? ¿Hay ganas de meterse al estudio a componer nueva música juntos?

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Nosotros estamos como celebrando entre comillas o haciendo esta gira, que en realidad es el 32 aniversario, porque nos formamos en el 93, 94... Justo estoy de camino a un par de conciertos, a un ensayo, y ya luego el Botánico en Madrid, que es una cita increíble y muy importante, un festival donde va la gente consagrada, digamos; no es un festival donde vaya un grupo aunque llene estadios. Eso es un poco lo que estamos haciendo ahora. Yo tengo mi proyecto de Tarque, que sigo ahí un poco dándole caña; quiero hacer un tercer disco. Con MClan por ahora no hay idea de meternos a grabar algo, pero en el futuro no lo sé. Podría ser perfectamente.