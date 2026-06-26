Concierto
Ariel Rot llega a Cartagena con un repertorio que sobrevive al paso del tiempo
El músico argentino, afincado en España, asaltará el Fuerte de Navidad este sábado
Hablar de Ariel Rot es hablar de una parte esencial de la historia del rock en castellano. Guitarrista, compositor y cantante, nacido en Buenos Aires y afincado en España desde 1976, ha protagonizado varias de las etapas más brillantes del rock iberoamericano. Ariel continúa presentando la reedición de su álbum en directo En vivo es mucho mejor (2021), que repasa su carrera con Tequila, Los Rodríguez y sus primeros años en solitario. El guitarrista, cantante, compositor y productor musical de rock y blues formó parte de dos de los grupos más importantes de la música en español: Tequila y, más tarde, Los Rodríguez junto a Andrés Calamaro. Tras la separación de Los Rodríguez, emprendió carrera como solista, desarrollando una sólida trayectoria que confirma su peso como autor.
Destacan discos como Hablando solo, Cenizas en el aire, Lo siento, Frank, Ahora piden tu cabeza, Dúos, tríos y otras perversiones, Solo Rot y La Huesuda. Viene a los exclusivos conciertos del Fuerte de Navidad para ofrecer un recorrido por las canciones que definieron una época y dejaron huella en varias generaciones.
Dueño de un estilo elegante, con raíces en el rock clásico, el rhythm & blues y la canción de autor, Ariel Rot ha construido un repertorio que ha sobrevivido al paso del tiempo y a los cambios generacionales. Sus canciones forman parte de la memoria colectiva de varias décadas, y siguen encontrando nuevos oídos.
¿Cuándo? Sábado 27, 22.00horas (Salida del barco 20.30)
¿Dónde? Fuerte de Navidad, Cartagena
¿Precio? Desde 55 euros
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