El actor Paco Rabal ya descansa al fresco de la glorieta de Águilas

En un banco del centro de la glorieta, mirando a la Pava de la Balsa, descansa al fresco de las sombras del jardín una escultura de Paco Rabal. Después de varios intentos, se inauguró ayer la escultura del universal actor aguileño, una de las acciones que ha preparado el Ayuntamiento de Águilas para conmemorar el centenario de su nacimiento. Acciones en las que destacan la proyección de películas, exposiciones, ediciones de libros, grandes carteles con fotografías de momentos de Paco Rabal repartidos por la ciudad o una ruta gastronómica con uno de los aperitivos favoritos del actor, que se ha bautizado como la tapa «Milana»: un chato de vino y una torta de sardina y pimiento molido.

La escultura de Paco Rabal la ha realizado a tamaño real el escultor granadino David Sánchez, quien destacaba que «ha sido un reto, puesto que no podía equivocarme, Paco Rabal era muy conocido, he tenido que documentarme mucho». Los encargados de descubrirla fueron, además del escultor, el alcalde de Águilas, Cristobal Casado; el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez y el hijo del actor aguileño, Benito Rabal, quien estuvo acompañado por numerosos familiares y agradeció «el cariño que se le tiene a mi padre, ha sido un día de muchas emociones, ahora está al fresco de la glorieta, donde a él más le gustaba».

La tarde arrancó en la puerta del Ayuntamiento, donde, estando presente la figura de Paco Rabal, no podían faltar las Cuadrillas de la Cuesta de Gos y de la Marina de Cope, que deleitaron con sus canciones y bailes recordando a Paco Rabal. También actuó del Carnaval de Águilas la Chiriparsa Las Esturreas con una canción dedicada al actor. A la cita no faltaron amigos de Paco Rabal, como el actor Ginés García Millán, Pedro Costa Morata o Miguel Ángel Blaya, quienes acompañaron a tres generaciones de la familia Rabal junto a la escultura del abuelo. El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, también elogió la figura de Paco Rabal: «Un día muy especial, en un acto muy bonito, con los aguileños, con su familia, tenemos que seguir manteniendo el legado de Paco Rabal»

Cristobal Casado destacaba que «este es uno de los momentos más emotivos de los actos para celebrar el centenario del nacimiento de Paco Rabal», añadiendo que «a Paco le faltaba tener un lugar en el centro de Águilas».

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La plaza de España quedó pequeña para los números aguileños que quisieron estar presentes en este homenaje a Paco Rabal, quienes a partir de ahora se podrán sentar junto a él, junto a su escultura, que seguro que a partir de ahora se convertirá en otro de los lugares obligados de visitar en Águilas.