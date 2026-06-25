Pepe Yagües lleva a Nápoles dos obras con Trump y Netanyahu convertidos en cerdos y regresa académico de número en Murcia

Junio ha sido un mes movido para Pepe Yagües. El escultor y grabador murciano, nacido en 1968 y con una trayectoria de más de 70 exposiciones individuales en galerías de Barcelona, París, Nuremberg o Weimar, cierra el mes con tres frentes abiertos simultáneamente: dos obras viajando a Nápoles, una escultura en el Palacio Almudí de Murcia y, como guinda, el ingreso por unanimidad en la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de La Arrixaca.

Este viernes 27, Yagües participa en la 19ª edición de Ventiperventi, una exposición colectiva que reúne a 84 artistas plásticos en el espacio LOC: Lineadarte Officina Creativa de Nápoles, comisariada por Giovanna Donnarumma y Gennaro Ippolito bajo el tema Tra sogno, Eros e Realitá —entre sueño, eros y realidad—. El formato de las obras es de 20x20 centímetros, el tamaño de los azulejos que se fabricaban en Nápoles desde la época borbónica.

Yagües lleva dos piezas. La primera, Fuc-King, I like your missile, I like fruit, es una técnica mixta sobre papel en la que Trump y Netanyahu aparecen coronados y convertidos en amorosos cerdos, "como si hubieran bebido la pócima mitológica que Circe usaba para transformar a los guerreros", señala Yagüe. El murciano, con el humor ácido que caracteriza buena parte de su obra, sugiere que la pieza es "muy adecuada para editar en azulejos que se coloquen en cuartos de baño verdaderamente sucios."

'Fuc King, I like your missile, I like fruit' De Pepe Yagües. / L. O.

La segunda obra que viaja a Italia es Diablos con Petardos, una pieza performativa y explosiva en el sentido más literal: está realizada con técnica mixta sobre papel y petardos reales cuyas mechas hacen de cuernos de los diablos Trump y Netanyahu.

La obra nació de un paquete de tabaco que casualmente lleva el apellido de Alfred Nobel —el químico que inventó la dinamita en 1867 y que, paradójicamente, creó los premios que llevan su nombre, -"incluido el de la Paz", señala Yagüe—. La primera persona que muestre un justificante de donativo a alguna ONG con presencia en la Franja de Gaza podrá encender las mechas. Arte, política y acción en 20x20 centímetros.

Cien obras en la Colección Jiménez Godoy

Mientras sus piezas viajan a Italia, en Murcia puede verse su trabajo en el Palacio Almudí, donde está teniendo lugar una muestra de más de 170 obras pertenecientes a la Colección Jiménez Godoy. Yagües tiene una relación especial con esta colección: a lo largo de 30 años, su impulsor, don Pepe Jiménez, reunió más de 100 obras suyas entre grabados y esculturas.

'Alma alcayata buscando amor cáncamo' de Pepe Yagües. / L. O.

En esta ocasión puede verse Alma alcayata buscando amor cáncamo, una escultura-relieve interactiva en la que el espectador puede mover un Minotauro de acero con cuernos-cáncamo dentro de una forma femenina de madera cuyo perímetro está construido con alcayatas. Una pieza que resume bien el universo de Yagües: mitología, ironía, materiales inesperados y una invitación al espectador a participar.

Académico por unanimidad

Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de La Arrixaca acaba de comunicarle oficialmente su elección como nuevo académico escultor de número, aprobada por unanimidad en la votación de sus miembros. Un reconocimiento institucional que llega a un artista cuya obra ha sido analizada por escritores como Jorge Semprún, Antonio Skármeta, María Kodama o Palau i Fabre, y que ha pasado por ferias como Art Basel, la FIAC de París o ARCO —en diez ocasiones—.

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