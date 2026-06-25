Juan José Robles: “Nuestras jotas, parrandas y malagueñas son puro rock and roll; lo llevamos en las venas”

El músico Juan José Robles repasa la música de raíz y su plasticidad con otros géneros esta semana en la comarca del Noroeste. La primera cita será este viernes, 26 de junio, en la Almazara de Bullas, donde actuará junto a la orquesta Symphonía Deitania, que estará dirigida por David García Morenilla. La siguiente cita será el domingo, 28 de junio, en el museo de la Música Étnica de Barranda, dentro del ciclo ‘Conciertos Sentidos’, donde será el turno de Mixtura, un proyecto integrado por Carolina Palencia y Robles, que revisa el repertorio sefardí desde una mirada contemporánea y personal. A través de instrumentos tradicionales y elementos de percusión popular, el dúo propone un viaje musical por diferentes épocas y territorios del Mediterráneo.

“Tocar con una sinfónica es un regalo que nos da la música”

¿Qué habéis preparado para el concierto de Bullas junto a la orquesta Symphonía Deitania?

Pues se trata de otro regalo que nos dan las músicas, por lo menos yo así lo veo. A raíz de la celebración del 30 aniversario de El Noroeste, Paco Marín se puso en contacto conmigo para hacer un concierto de una forma muy especial, junto a la orquesta también recién nacida, Symphonía Deitania. Se trata de un concierto único por la complejidad que lleva, el tema de arreglos, de juntar a tanta gente. Una celebración que se une al décimo aniversario de la publicación de mi primer trabajo, después he hecho tres más. Este proyecto se une al concierto que ya realicé junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, así que está siendo un año como yo digo muy sinfónico.

Juan José Robles / J. Zamora

¿Cómo ha sido el proceso de ensayo y de adaptar las obras?

Mi música está basada en la música de raíz, pero también es muy contemporánea, son composiciones propias basadas en la música de raíz y sí que tengo algunos pequeños guiños directamente de unas parrandas, donde hago unas variaciones y un homenaje a los Auroros. No son estructuras totalmente tradicionales, ya que son composiciones propias, basadas en las músicas tradicionales. Eso supone que, a la hora de hacer arreglos, de los cuales se han encargado para este trabajo Juan García Escudero, no le ha sido tan difícil ensamblar esta música para adaptarla, a una orquesta sinfónica o, en este caso, a una orquesta de cámara, formada por dieciocho músicos.

¿Qué tal fue la experiencia de tocar con la Sinfónica de la Región?

Poder tocar con la OSRM para mí fue todo un regalo, algo que jamás en mi vida hubiera pensado, fue un trabajo muy laborioso, la creación de temas, arreglarlos, adaptarlos, y luego el tema de ensayos y conciertos, que se hace complicado porque la Orquesta de la Región tiene una programación muy extensa a lo largo del año y tienes que adaptarte a todas esas circunstancias, por lo que tienes que venir muy preparado ya de casa, con las cosas muy bien estudiadas para llegar directamente a los ensayos. El proceso es el mismo que hemos realizado con la Orquesta Deitana: ensayar tres veces, el ensayo general y el concierto, así que son jornadas muy intensas de trabajo

La siguiente cita será el domingo con el proyecto de Mixtura, donde la música sefardí va a ser protagonista.

Mixtura es otro proyecto que tengo paralelo. Trabajo junto a Carolina Palencia, y el nombre de Mixtura viene de que ella es de Toledo, yo soy de Murcia, yo aporto instrumentos tradicionales de la región, como son los guitarros, y Carolina aporta otros instrumentos de percusión, como el pandero cuadrado de Peñaparda, así como otras panderetas castellanas y otras percusiones.El repertorio es una mezcla, una mixtura, donde incluimos música que hemos denominado Ibérica, porque tratamos músicas de Murcia, Salamanca, Valladolid, y Castilla-La Mancha… y queremos seguir ampliando.También tenemos en el repertorio una parte importante de música Sefardí. Un proyecto muy interesante en el que seguimos investigando, ahora a principios de julio vamos a presentar un videoclip, que va a ser una primicia de lo que será nuestro nuevo disco, que esperamos lanzar en el mes de septiembre.

El videoclip va a ser una primicia de lo que será el nuevo disco de Mixtura

Más de 40 años sobre los escenarios, ¿cómo ha visto la evolución de este tipo de música?

Cuarenta años sobre los escenarios ya pesa, sí que es verdad que llevo mucha trayectoria tocando en los grupos de folclore, pasando por cuadrillas, y rondallas. Grupos como Malvariche, La Banda del Pepo, Mujeres con Raíz, hasta hace poco tiempo, obviamente ha habido una evolución. Desde que comenzamos con Malvariche, que no sabíamos ni cómo denominar a lo que hacíamos, no sabíamos si era folk, rock, tradicional, o celta. Esto me refiero a los años 80 del pasado siglo. Luego llegaron otros grupos como Azarbe, Tara, y demás, siempre teniendo, paralelamente, a Manuel Luna, por lo que ha habido una evolución bastante significativa con respecto a cómo empezamos en aquella época. Ahora hay una gran variedad de grupos se va reconociendo mucho más esta música, creo que gozamos de buena salud en Murcia, aunque hay compañeros que dicen que no, yo creo que sí gozamos de buena salud. En mi caso estoy cumpliendo sueños y puedo hacer lo que me apetece con la música que yo compongo, creo que eso es un privilegio. Tanto yo como el resto de los compañeros nos están llamando para ir a festivales, ya no solo de ámbito regional sino de ámbito estatal.

Será fundamental la entrada de la gente joven en este tipo de música...

Hay un chute tremendo ahora mismo, en el mundo de las músicas rurales tradicionales, del mundo cuadrillero, en lugares como Barranda o Patiño, todos estos encuentros que ya va la gente a bailar, se ha perdido toda aquella parte de las ánimas benditas que cantan, todo el ritual religioso-festivo se está perdiendo y ahora está cogiendo mucho más peso la parte festiva, porque es un momento de fiesta con nuestras jotas, parrandas, malagueñas, son puro rock and roll que llevamos en las venas y muchas veces no somos conscientes.

¿Las redes sociales también han ayudado?

Estoy totalmente de acuerdo. Si hablas con Manuel Luna, que fue el pionero en poner en valor estas músicas ya por los años 70 y 80, le costaba mucho saber lo que pasaba en cada lugar. Todo tenía que ser a través de charlas, conferencias y demás. Ahora, a través de redes sociales, pinchas en un vídeo y estás viendo lo que pasó con todo lujo de detalles. Pasa en Barranda, en Patiño, en infinidad de encuentros de cuadrillas, donde en el momento tienes un bombardeo en redes sociales de todo lo que está sucediendo. Aparte también se han abierto canales como RTVE, donde ahora están poniendo todos los programas de ‘Raíces’, donde están apareciendo un sinfín de vídeos impresionantes de las músicas populares de todo nuestro territorio.