Fito & Fitipaldis confirma dos fechas en Cartagena del 'Aullidos Tour. Teatros y Auditorios'

Fito & Fitipaldis ofrecerá dos conciertos en Cartagena en enero, dentro de su nueva gira 'Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027'. El Auditorio El Batel será el escenario elegido por el grupo liderado por Fito Cabrales para esta nueva etapa, concebida como una experiencia más íntima y cercana al público.

Cartagena es una de las 21 ciudades que recibirán esta gira, que recorrerá el país entre octubre de 2026 y mayo de 2027 por algunos de los principales teatros y auditorios españoles.La gira arrancará el 17 de octubre en Puertollano y pasará por ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona o Valencia, con parada en la Ciudad Portuaria el 15 y 16 de enero, antes de cerrar el recorrido el 1 de mayo en Donostia.

Este nuevo tour llega después de que la banda completara la gira Aullidos Tour en formato de grandes recintos, que recorrió 28 ciudades españolas presentando su nuevo álbum, El monte de los aullidos y que ya hizo parada en Murcia el pasado mes de febrero, donde agoto entradas. Carlos Raya, guitarrista y productor del grupo, ha sido una pieza clave en la composición de ese repertorio.

Un formato más íntimo

El concierto combinará temas de El monte de los aullidos con clásicos del repertorio del grupo, reinterpretados en un formato más recogido que el de sus giras por pabellones y recintos al aire libre. No es la primera vez que Fito Cabrales recurre a esta fórmula: en 2012 ya inició una gira de teatros y auditorios que, concebida inicialmente como catorce actuaciones, terminó ampliándose hasta los 49 conciertos por la respuesta del público.

Fito estará acompañado por la misma banda del Aullidos Tour: Carlos Raya, Javier Alzola, "Boli" Climent, "Coki" Giménez, Jorge Arribas y Diego Galaz.

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Las entradas saldrán a la venta el martes 30 de junio a las 12.00 horas, a través de la página oficial del grupo, en las taquillas de El Batel y en su web, auditorioelbatel.es.