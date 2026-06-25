Cartagena dedica La Mar de Letras a las escritoras ecuatorianas que protagonizaron la migración de los noventa

Narrativa, poesía y pensamiento andino se cruzarán este verano en Cartagena. La Mar de Letras, la sección literaria de La Mar de Músicas, reunirá del 13 al 21 de julio a un grupo de escritoras ecuatorianas en un programa que toma como punto de partida la llamada gran ola migratoria de finales de los noventa entre Ecuador y España.

La cita, coordinada por Belén Rosa de Gea, se desarrollará en el Palacio Consistorial, con la excepción de un recital poético que tendrá lugar al aire libre, en el Parque Cornisa del Teatro Romano. El director de La Mar de Músicas, Eugenio González, ha explica que el programa se ha diseñado "como homenaje y reconocimiento a aquellas pioneras y a quienes las siguieron, La Mar de Letras reúne a algunas de las voces más sobresalientes de la literatura y la creación contemporánea ecuatoriana.

El ciclo arranca el lunes 13 a las 20.00 horas con el encuentro Gabriela Alemán y Mónica Ojeda en la proyección internacional de la literatura ecuatoriana, moderado por el periodista Manuel Madrid. Gabriela Alemán (nacida en Río de Janeiro en 1968), autora de Poso Wells, Humo y La muerte silba un blues, y Mónica Ojeda (Guayaquil, 1988), autora de Mandíbula, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol y el libro de cuentos Las voladoras, comparten haber formado parte de Bogotá39, la selección del Hay Festival que distingue a las voces más relevantes de la literatura latinoamericana.

Patrimonio andino y experiencia migrante

El martes 14 a las 11.30 horas, la antropóloga Estelina Quinatoa Cotacachi (de nacionalidad kichwa, pueblo Otavalo, 1953), Premio Nacional Eugenio Espejo 2024 —la máxima distinción cultural de Ecuador— ofrecerá la conferencia Guardando la memoria en la Mitad del Mundo: identidad y patrimonio en Ecuador. Con más de cuatro décadas dedicadas al estudio de las culturas andinas, abordará la riqueza histórica de Ecuador como territorio de antiguas civilizaciones y reflexionará sobre la vigencia de los saberes ancestrales y el papel de las identidades originarias en la construcción de sociedades comprometidas con su memoria.

La antropóloga, curadora e investigadora Estelina Quinatoa. / Ayto. Cartagena

Esa misma tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar Voces migrantes, un encuentro entre María Fernanda Ampuero y Natalia García Freire, acompañadas por el escritor Carlos Castán. Ampuero (Guayaquil, 1976), escritora y periodista cuya obra está traducida a más de diez idiomas, es autora de Pelea de gallos, Sacrificios humanos y Visceral. García Freire (Cuenca, 1991), residente en Madrid y profesora de escritura creativa, ha escrito Nuestra piel muerta, Trajiste contigo el viento y La máquina de hacer pájaros.

Territorio y memoria afroecuatoriana

Al día siguiente, miércoles 15 a las 20:00 horas, con la investigadora María Teresa Vera-Rojas como acompañante, se celebrará Manglares y volcanes. Cartografías y escrituras en Yuliana Ortiz Ruano y Mafe Moscoso.

Ortiz Ruano (Esmeraldas/Limones, 1992), autora de la novela Fiebre de carnavaly de los poemarios Sovoz, Canciones desde el fin del mundo y Cuaderno del imposible retorno a Pangea, ha hecho de los archipiélagos afrodescendientes del Pacífico el centro de una escritura marcada por la memoria y el territorio. Moscoso, autora de La Santita y Kotopaxi, explora la frontera entre ficción, etnografía experimental y especulación a través de las cosmologías andinas y la migración.

Poesía en dos tiempos

Por la mañana del jueves 16, a las 11:30 horas, Bernardita Maldonado y Leira Araújo-Nieto protagonizarán Pulsos poéticos, con la compañía del poeta Fran Garcerá. Maldonado (Loja, 1969), doctora en Teoría de la Literatura y residente en Barcelona, es autora de Biografía de pájaros, Con todos los soles lejanos y Papel de arroz. Araújo-Nieto (Guayaquil, 1990), investigadora predoctoral en la Universidad de Granada centrada en la poesía ecuatoriana escrita por mujeres, ha publicado Caníbales, Última noche en el país de los hoteles y Tuve un amor bello y oscuro.

La poeta e investigadora Bernardita Maldonado. / Ayto. de Cartagena

A las 21.00 horas, ya con la luz del atardecer sobre el Teatro Romano, el Parque Cornisa acogerá el recital De árboles caminantes, orquídeas y lirios de agua, con dirección escénica de Lara López. Participarán Ortiz Ruano, Moscoso, Araújo-Nieto y Maldonado, junto a la voz kichwa de Estelina Quinatoa y la guitarra de José Antonio Aarnoutse, quien interpretará tres composiciones del cancionero popular ecuatoriano.

El viernes 17 a las 11.30 horas, Lara López —periodista de RNE y divulgadora musical— presentará su poemario Retrogradaciones en conversación con Marisa López Soria, autora de una extensa trayectoria literaria y del reciente La mujer que se avino. Modera de nuevo Manuel Madrid.

Mapa de la música contemporánea

El martes 21 a las 11.30 horas, José Manuel Gómez 'Gufi' y Lara López presentarán Vanguardia, jaleo y duende. Música española en el siglo XXI, ensayo colectivo coordinado por 'Gufi' junto a los periodistas Enrique Blanc y Humphrey Inzillo, que analiza algunos de los nombres y fenómenos más relevantes de la música en español, del flamenco a las nuevas corrientes urbanas. Presenta el escritor Juan de Dios García.

La Mar de Letras precede al grueso del festival musical, que se celebrará del 17 al 25 de julio.