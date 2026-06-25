ABBA, habaneras, Sinatra y una orquesta sinfónica: el Festival En Escalera llena Abanilla de música gratuita

Abanilla vive en 2026 un año extraordinario. El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, concedió al municipio un Año Jubilar diocesano con motivo del V Centenario del hallazgo y veneración de la reliquia del Lignum Crucis, la reliquia de la Vera Cruz que es patrona de la localidad y que se venera en la Iglesia Parroquial de San José. Es en ese marco es donde se inscribe la sexta edición del Festival En Escalera, que este año crece una semana más —de tres a cuatro veladas— y se celebrará del 4 al 18 de julio con cuatro conciertos gratuitos que recorren la música sinfónica, las habaneras, el pop de ABBA y el jazz de Frank Sinatra.

La presentación tuvo lugar en el Auditorio regional Víctor Villegas, con la presencia del director general del ICA, Manuel Cebrián, el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, y la directora artística del evento, Celia Torá. Todas las actuaciones son gratuitas, a las 21.00 horas, y se celebrarán en la plaza del Ayuntamiento, salvo el concierto de clausura que se trasladará al Sagrado Corazón de Jesús.

El programa

El festival, que toma su nombre de las características escaleras del entorno urbano del municipio, arranca el sábado 4 de julio con la Orquesta Sinfónica Villa de Sant Joan y el espectáculo El niño orquesta, que narra cómo un joven se siente atraído por la música y se introduce en una orquesta, todo aderezado con temas clásicos y humor.

La semana siguiente trae dos propuestas muy diferentes: el viernes 10 actuará el Coro Sinfonía, la agrupación coral fundada por el Patronato Municipal de Habaneras de Torrevieja, con un repertorio especialmente centrado en las habaneras; y el sábado 11, el musical Mamma mía de URA Producciones, con los grandes éxitos de ABBA.

El cierre llegará el sábado 18 de julio en el interior del Sagrado Corazón de Jesús, con un concierto de jazz en el que María Esteban revivirá la elegancia y el carisma del legado musical de Frank Sinatra. Un escenario con historia propia para cerrar un festival que, como sus escaleras, sube cada año un peldaño más.