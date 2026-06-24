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Pantera Blue, Tito Ramírez y La Perra Blanco llevan el blues, el soul y el rockabilly a las mañanas del Cartagena Jazz Festival

El ciclo de conciertos matinales de noviembre en la Terraza de El Batel presenta a tres artistas de la escena musical española

La artista La Perra blanco.

La artista La Perra blanco.

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J.M. Lax Asís

J.M. Lax Asís

El Cartagena Jazz Festival sigue desvelando su 45ª edición y lo hace con un ciclo que va por libre: tres conciertos matinales los domingos de noviembre en la Terraza de El Batel. La cita musical cartagenera que, ya anuncio sus tres primeras fechas para el otoño con los conciertos de Micah P. Hinson, Izo FitzRoy y Nacho Vegas, suma a estos nombres los de Pantera Blue, Tito Ramírez y La Perra Blanco.

Como ha explicado el director del festival, Eugenio González, la idea es "abrir una ventana a algunos de los nombres más estimulantes de las músicas que se están haciendo actualmente en España", artistas de trayectorias distintas, pero unidos por una mirada contemporánea hacia los géneros que forman el ADN del jazz, el blues, el soul y el rock and roll.

Tres domingos, tres mundos

El ciclo arranca el 1 de noviembre con Pantera Blue, la artista madrileña que se ha convertido en uno de los fenómenos emergentes más llamativos de la escena nacional. Su comunidad en redes sociales suma cientos de miles de seguidores y sus versiones de jazz vocal, blues y soul clásico han acumulado millones de visualizaciones. El de Cartagena será además uno de sus primeros conciertos en directo, lo que convierte esta cita en una oportunidad difícil de repetir.

La artista madrileña Pantera Blue.

La artista madrileña Pantera Blue. / Ayto. Cartagena

El 8 de noviembre llega Tito Ramírez, un artista que ha construido una personalidad musical inclasificable a partir de ritmos afrocaribeños, soul, rhythm & blues y sonidos latinos de los años 50 y 60. Su profundo conocimiento de las músicas populares del siglo XX y una estética inconfundible le han convertido en referencia dentro de la escena nacional de músicas de raíz y en habitual de festivales de toda Europa.

La formación de Tito Ramírez.

La formación de Tito Ramírez. / Ayto. Cartagena

El cierre, el 15 de noviembre, es para La Perra Blanco. La gaditana es uno de los nombres más internacionales del rock and roll español: ha actuado en algunos de los principales festivales especializados de Europa y Estados Unidos, es admirada por su técnica guitarrística y por la intensidad de sus directos, y su propuesta rescata el espíritu del rockabilly y el rhythm & blues primigenio desde una perspectiva profundamente personal.

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El Cartagena Jazz Festival se celebra del 28 de octubre al 15 de noviembre. La programación de abono, con los grandes nombres del festival, se anunciará a principios de julio. Las Mañanas de Jazz serán a las 12.30 horas, con entrada independiente del abono general del festival. Las entradas ya están a la venta en www.jazz.cartagena.es.

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