‘Kronos’ llena de danza inclusiva el Víctor Villegas con 200 bailarines

El Auditorio Víctor Villegas acoge este jueves, a las 21.00 horas, el estreno de Kronos, el nuevo espectáculo de la XXIV Muestra de Danza para la Diversidad de Assido, en el que participarán 200 bailarines con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

La consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Conesa, presentó este miércoles el montaje junto al presidente de Assido, Víctor Martínez, y varios de los bailarines participantes. Conesa destacó que se trata de una propuesta "única, original y diversa", fruto de un año de trabajo, integrada por 27 coreografías que invitan a reflexionar sobre el paso del tiempo, las distintas etapas de la vida y el poder transformador de la danza.

El espectáculo invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, las etapas de la vida y la inclusión a través del movimiento

Bajo el lema ‘El tiempo nos une. La danza nos transforma’, Kronos combina movimiento, emoción y belleza a través de las coreografías creadas por las profesoras María Giménez, Geomara Sánchez y Claudia Camacho con usuarios de Assido de diferentes edades.

La consejera subrayó que el Gobierno regional mantiene su compromiso con una cultura “de todos y para todos” y valoró la colaboración con Assido, una entidad pionera en la Región de Murcia en el desarrollo artístico de las personas con discapacidad intelectual.

La muestra no solo supone una expresión artística, sino también una herramienta de desarrollo personal y social, al favorecer la coordinación, la comunicación, la autoestima y la participación activa de los bailarines en la comunidad.

La gala contará con bailarines con síndrome de Down y discapacidad intelectual, junto a alumnado del Conservatorio Teresa Souan

El espectáculo cuenta además con un marcado carácter inclusivo gracias a la participación del alumnado del Conservatorio Profesional de Danza Teresa Souan, que durante el curso ha compartido formación y procesos creativos con los usuarios de Assido, así como de estudiantes de varios institutos de la Región que han participado en el Proyecto de Danza Comunitaria.

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A la presentación asistieron también el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián; la directora general de Personas con Discapacidad, Miriam Pérez; y una representación de los bailarines que participarán en la gala