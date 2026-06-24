45 películas gratis bajo las estrellas en Murcia: fechas, horarios y programa completo del Cine de Verano 2026

El verano de Murcia huele a palomitas. La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' abandona su sede habitual durante julio y agosto y se instala en el Auditorio del Parque de Fofó con una nueva edición de Cine bajo las estrellas: 45 películas, 27 sesiones, entrada gratuita y nueve semanas de programación que arranca el 1 de julio con Regreso al futuro y cierra el 28 de agosto con una noche dedicada a Billy Wilder. El año pasado pasaron por allí alrededor de 14.000 espectadores. Este año hay ocho películas más en cartel.

La programación, fruto de la colaboración entre el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) y el Ayuntamiento de Murcia, se estructura en tres grandes bloques que conviven a lo largo de todo el verano: 'Generación Goonies' para los nostálgicos de los 70 y los 80, 'Filmo en familia'para las noches con niños y 'La noche de...' para los cinéfilos de verdad, con sesiones dobles dedicadas a directores y géneros que han hecho historia.

Del DeLorean a los vampiros de Polanski

El pistoletazo de salida lo dan las dos primeras entregas de Regreso al futuro, el 1 de julio a las 21.45 y las 23.45. Al día siguiente, Mi vecino Totoro para las familias. Y el viernes 3, la primera noche temática del verano: parodias de terror con El jovencito Frankenstein de Mel Brooks y El baile de los vampiros de Roman Polanski.

La semana del 8 al 10 trae El secreto de la pirámide (8 de julio, 21.45), la película producida por Spielberg en la que un joven Sherlock Holmes y un todavía más joven Watson se conocen en un internado londinense y se ven arrastrados hacia una trama de asesinatos vinculada a un oscuro culto egipcio. Le sigue La historia interminable de Wolfgang Petersen (9 de julio), y el viernes 10, noche de Woody Allen con Manhattan y Misterioso asesinato en Manhattan.

El 15 llega Parque Jurásico de Spielberg. El 16, noche de Paco Rabal con Dragonheart y una joya inclasificable: Así en el cielo como en la tierra (23.30), la comedia surrealista de José Luis Cuerda en la que Dios Padre —encarnado por Fernando Fernán-Gómez— decide mandar un segundo hijo a la Tierra, pero se encuentra con que apenas quedan vírgenes dispuestas y con que Jesucristo —Jesús Bonilla— preferiría directamente convocar el Apocalipsis. Con Paco Rabal como San Pedro y el Cielo convertido en un pueblo castellano de posguerra, es una de las comedias más libres y delirantes del cine español de los 90. El viernes 17, sesión musical doble con Grease y Mamma Mia!.

Fotograma de la película 'Jurasic Park'. / L. O.

La semana del 22 al 24 arranca con Tiburón el miércoles, sigue con una noche de familia entre La familia Addams y Casper, y cierra el viernes 24 con la sesión más esperada por los cinéfilos: noche Hitchcock con Con la muerte en los talones y Los pájaros en un doble programa que terminará de madrugada.

Julio cierra con Tim Burton (Charlie y la fábrica de chocolate, 29), y el 30 con una sesión doble que incluye Exploradores (21.30), la película de Joe Dante protagonizada por un jovencísimo Ethan Hawke y River Phoenix —en su debut en el cine— en la que tres amigos construyen una nave espacial en el patio de casa y acaban encontrándose con unos extraterrestres cuyo único conocimiento de la Tierra proviene de las series de televisión de los 60. Una película de culto que el propio Dante nunca consideró terminada porque el estudio le obligó a estrenarla antes de tiempo. A las 23.30, Aterriza como puedas. Y el viernes 31, noche de comedia con Amanece, que no es poco de Cuerda y La fiera de mi niñade Howard Hawks.

Robin Williams, cine negro y Berlanga

El mes de agosto arranca el 5 con Wonder Woman y War Horse. El 6, Herbie: A tope para los pequeños y El guateque de Blake Edwards para los que se quedan despiertos. El 7, noche del western clásico con John Ford La diligencia y Me siento rejuvenecer (23.15), la screwball comedy de Howard Hawks protagonizada por Cary Grant y Ginger Rogers en la que un científico despistado se toma por error el elixir de la juventud —mezclado en el agua del laboratorio por un chimpancé— y empieza a comportarse como un adolescente. Con una jovencísima Marilyn Monroe en el reparto y guion de I.A.L. Diamond, el futuro colaborador de Wilder.

Una escena del 'El club de los poetas muertos'. / L. O.

El 12, Superman de Richard Donner. El jueves 13, especial Robin Williams con Señora Doubtfire y El club de los poetas muertos. El viernes 14, noche de cine negro con El halcón maltés de John Huston y Laura (23.45), la obra maestra de Otto Preminger en la que un detective investiga el asesinato de una bella ejecutiva de publicidad —Gene Tierney en uno de los grandes papeles de la historia del cine negro— y acaba enamorándose de ella a través de su retrato mientras interroga a sus sospechosos. Con Vincent Price, Clifton Webb y una vuelta de tuerca final que no conviene anticipar. Nominada a cinco Oscar y ganadora del de fotografía.

El 19, Gremlins 2 de Joe Dante. El 20, noche de animación oscura con Pesadilla antes de Navidad y La novia cadáver de Tim Burton. Y el viernes 21, uno de los momentos más esperados: noche de Rafael Azcona con La escopeta nacional y La vaquilla, las dos de Berlanga. Risa garantizada, denuncia incluida.

El cierre no puede ser más contundente. El 26, Terminator de James Cameron. El 27, Cariño, he encogido a los niños y Un cadáver a los postres (23.15), la comedia coral de Neil Simon en la que cinco detectives de ficción —parodias de Hércules Poirot, Miss Marple, Charlie Chan, Sam Spade y Nick Charles— son convocados a una mansión por un excéntrico millonario que les anuncia que a medianoche se cometerá un asesinato y ofrecerá un millón de dólares a quien lo resuelva. Con Peter Falk, Peter Sellers, David Niven, Alec Guinness y el escritor Truman Capote haciendo de sí mismo.

Y el 28 de agosto, como no podía ser de otra manera, noche de Billy Wilder con Uno, dos y tres y Testigo de cargo para despedir el verano como se merece.