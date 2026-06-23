El murciano Carlos Santos triunfa en los "Goya del cortometraje" con el corto más premiado de la historia

El actor murciano Carlos Santos se alzó este lunes con el premio a Mejor Interpretación Masculina en los Premios Fugaz, los galardones más importantes del cortometraje español, celebrados en los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid. Santos, nacido en Murcia en 1977 y formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de la región, ya tiene en su palmarés un Goya al Mejor Actor Revelación, obtenido en 2016 por su papel de Luis Roldán en El hombre de las mil caras.

El premio no fue fácil. En la categoría de Mejor Interpretación Masculina, Santos competía contra nombres de largo recorrido como el veterano Ramón Barea, nominado por Pordentro, y Tamar Novas, candidato por Chicken Jazz. También aspiraban al galardón Milo Taboada por Cara de Cona y Carlos Manuel Díaz por Faustino. El murciano se impuso a todos ellos gracias a su papel como Chicho Ibáñez Serrador.

Un récord histórico

La obra en la que participa, Montecarlo 67, dirigida por Rubén Guindo Nova, no solo le valió el galardón a él, sino que se convirtió en la gran triunfadora de la noche al sumar ocho premios en total. Una cifra con la que superó a Stanbrook, de Óscar Bernàcer, que en 2021 obtuvo siete victorias y hasta ahora ostentaba el récord de la historia de los Fugaz.

Además del de Santos, el corto se llevó los galardones a Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Dirección de Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Vestuario, y Maquillaje y Peluquería.

Ibáñez Serrador, Pilar Miró y un joven Spielberg

Montecarlo 67, el corto que protagoniza Santos, es el tipo de historia que, si no es verdad, tendría que serlo, pero que en cualquier caso merece existir. La leyenda dice que en el Festival de Televisión de Montecarlo de 1967, Chicho Ibáñez Serrador le arrebató a un jovencísimo Steven Spielberg el premio al Mejor Guion con El asfalto, un episodio de Historias para no dormir, y que el futuro director de Tiburón, hundido, llamó a su madre para anunciarle que lo dejaba todo y que Chicho y Pilar Miró le convencieron de no hacerlo. No hay pruebas. Solo la palabra del propio Chicho. Y de ahí, Rubén Guindo Nova hizo un cortometraje.

Veki Velilla, Marco Steel y Carlos Santos durante el rodaje de 'Montecarlo 67'. / Sinapsis Films

El resultado es una comedia sobre la vocación, el reconocimiento y la camaradería en la industria, y es, además, el cortometraje más premiado en la historia de los Fugaz.

El resto de premiados

La noche tuvo otro acento murciano. Sorda, de Eva Libertad —directora nacida en Molina del Segura—, ganó el premio al Mejor Largometraje. La película, rodada en la Región y protagonizada por Miriam Garlo y Álvaro Cervantes, ya había cosechado la Biznaga de Oro en Málaga, el Premio CICAE en la Berlinale y el Goya a Mejor Actriz Revelación para su protagonista. Los Fugaz sumaron un galardón a una de las películas españolas más celebradas del último año, obteniendo el premio en esta categoría que busca poner en valor el diálogo natural entre el formato corto y el cine de mayor duración

Más allá del arrollador triunfo de Montecarlo 67, otras obras se hicieron un hueco en el palmarés. In memoriam obtuvo el premio a Mejor Guion, obra de Teresa Bellón y César F. Calvillo, y su protagonista Cristina Soria fue reconocida como Mejor Interpretación Femenina. Señuelo se llevó los premios a Mejor Dirección Novel para Martha García Ayerbe y Mejores Efectos Visuales; mientras que Chicken Jazz fue premiado por su Sonido y su Banda Sonora.

En las categorías por formato, El fantasma de la quinta fue elegido Mejor Cortometraje de Animación; Abril, hoy no es invierno, Mejor Documental y Baile con la muerte, Mejor Cortometraje Breve. El Premio Hispanoamericano recayó en La Barbarie (México) y Los murciélagos han abandonado el campanario fue reconocido como Mejor Cortometraje de Escuela.

Honor para Álex de la Iglesia

La gala, conducida por el actor y ventrílocuo Jaime Figueroa reservó para su décima edición el Premio de Honor para Álex de la Iglesia, en reconocimiento a una trayectoria que arrancó precisamente en el cortometraje con Mirindas asesinas y que dió el pistoletazo de salida para convertir a de la Iglesia como uno de los cineastas más influyentes del cine español contemporáneo, con un estilo inconfundible marcado por el género, la sátira y el humor negro.