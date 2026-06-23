Moratalla celebra el talento y la excelencia de las letras en la gala de entrega de los premios ‘Albaricoque de Oro y de Plata’ 2026

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Moratalla hacía público el fallo del jurado y celebró con rotundo éxito una de sus citas culturales más longevas y solemnes, consolidando a la villa como un referente de la creación literaria.

El solemne acto institucional tuvo lugar en el Museo de la Soledad de Moratalla

La cultura y las letras volvieron a vestirse de gala en la Villa de Moratalla con motivo de la entrega de premios de la quincuagésimo sexta edición del Certamen Literario «Albaricoque de Oro» y la octava edición del «Albaricoque de Plata». El solemne acto institucional tuvo lugar en el Museo de la Soledad de Moratalla.

Palmares Oficial del Certamen 2026

LVI Certamen Literario ‘Albaricoque de Oro’

Modalidad de poesía: Otorgado al trabajo titulado ‘Semilla al viento’ presentado bajo el lema ‘Amigo’, cuya autora es María Pilar Geraldo Denia.

Modalidad Prosa: Otorgado al trabajo titulado ‘Trámite’, presentado bajo el lema “Edmundo Allariz”, del autor Francisco Robles Martínez.

Modalidad Microrrelato: Otorgado al trabajo titulado ‘El mendigo de historias’, presentado bajo el lema ‘Agente Smith’, cuyo autor es Francisco Martínez López.

VIII Certamen literario ‘Albaricoque de Plata’

Modalidad Poesía (tema libre): Otorgado al trabajo titulado ‘Si yo pudiera’, presentado bajo el lema “Ela Elastan”, de la autora es Enara Fernández Marín.

Modalidad Prosa (tema libre): Otorgado al trabajo titulado ‘Una tibia costumbre’, presentado bajo el lema “Rómulo”, del autor Román Manzanera García.

Desde la Concejalía de Cultura se reiteró el agradecimiento tanto a los miembros del jurado por su impecable y rigurosa labor, como a los cientos de escritores que participan en cada edición

Desde la Concejalía de Cultura se reiteró el agradecimiento tanto a los miembros del jurado por su impecable y rigurosa labor, como a los cientos de escritores que con su participación engrandecen cada año el nombre de este municipio de Moratalla. Con la clausura de esta LVI edición, Moratalla renueva con firmeza su compromiso absoluto con el fomento de la literatura, el apoyo a los creadores y el enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural común.