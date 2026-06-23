Lidó Rico lleva la identidad cultural de Murcia hasta el corazón de Letonia

Hace unas pocas semanas, el escultor yeclano Lidó Rico inauguraba en Madrid una de las grandes retrospectivas de su carrera. Esta semana, sin pausa, ha cruzado medio continente para abrir su primera exposición individual en Letonia. Atklāsme: La Revelación se presentó el pasado 18 de junio en el Museo de la Bolsa de Riga, una de las instituciones culturales más importantes del país báltico, y podrá visitarse hasta el 23 de agosto.

El Museo de la Bolsa ocupa un edificio considerado monumento arquitectónico de importancia nacional en Letonia, construido imitando las formas del palacio renacentista veneciano, e integrado en el Museo Nacional de Arte de Letonia. Alberga la mayor colección de arte extranjero del país, con fondos que van del antiguo Egipto y Mesopotamia a la pintura europea y el arte asiático.

Es precisamente esa convivencia de épocas y culturas la que Lidó Rico ha utilizado como materia prima: la muestra reúne cerca de 25 obras —esculturas e instalaciones— concebidas específicamente para dialogar con la colección permanente y con la arquitectura histórica del edificio, incluyendo una reinterpretación de Winter Landscape, Sandvika (1895), de Claude Monet, e intervenciones vinculadas al legado egipcio del museo.

Riga como detonante

A diferencia de otros proyectos de su trayectoria, el artista no ha trasladado una obra ya existente a un nuevo espacio: se ha sumergido en los relatos, mitos y memorias que conforman la identidad de la capital letona para reinterpretarlos desde su propio lenguaje. "La ciudad de Riga y sus leyendas se convirtieron en detonante y principal protagonista de las diferentes intervenciones realizadas", explicó el propio Rico durante la inauguración, donde definió la muestra como una invitación a recorrer "un río de historias dentro de historias".

La exposición marca además un giro dentro de su trayectoria. Si durante décadas su obra estuvo asociada a la representación del cuerpo humano y sus fragmentos —su sello más reconocible, presente también en Murcia: Piel y Memoria, el friso que actualmente puede verse en la sala Alcalá 31 de Madrid—, en Riga amplía esa reflexión hacia una mirada más esencial sobre la condición humana, incorporando la infancia como territorio simbólico de resistencia y esperanza.

Una de las piezas de la muestra de Riga. / Fundación Lido Rico

La comisaria de la muestra, Míriam Huéscar, resumió la propuesta con precisión: la exposición "no busca simplemente mostrar objetos, sino levantar el velo de las historias sumergidas y de los mitos latentes de la propia ciudad de Riga".

Una alianza diplomática alrededor del arte

El proyecto se ha desarrollado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en Letonia, la Fundación para la Dinamización del Arte y la Cultura Lidó Rico y la Región de Murcia. La inauguración reunió a representantes institucionales de ambos países: Daiga Upeniece, directora del Museo de la Bolsa de Riga; Nauris Puntulis, ministro de Cultura de Letonia; Manuel Alhama Orenes, embajador de España en Letonia; Iveta Derkusova, directora del Museo Nacional de Arte de Letonia; y Álvaro Kirkpatrick de la Vega, asesor sénior para Asuntos Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Una pieza de la muestra que Lidó Rico expone en Letonia. / Fundación Lidó Rico

Al día siguiente, la presencia murciana en Riga tuvo una segunda cita. Juan Antonio Bernabé Caballero, jurista, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia, ofreció en el propio museo una conferencia sobre los factores históricos y culturales que han configurado la identidad de la Región, completando con una mirada académica lo que la obra de Rico propone desde el arte.

La exposición de Riga llega en un momento especialmente activo para el artista. El pasado mes de marzo, Lidó Rico fue elegido académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, la institución murciana que reúne a un máximo de 40 académicos elegidos por su trayectoria en las artes.

En su discurso de ingreso, titulado Terribilitá: en la química del alma, reflexionó sobre el papel transformador del arte contemporáneo y la necesidad de recuperar la capacidad crítica y la empatía en la sociedad actual.

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Entre Yecla, Murcia, Madrid y ahora Riga, Lidó Rico ha encadenado en los últimos meses una serie de proyectos que sitúan su trabajo, y con él la identidad cultural murciana, en algunos de los espacios museísticos más relevantes de Europa.