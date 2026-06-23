El cine ecuatoriano toma el patio del Antiguo CIM en La Mar de Músicas con ocho películas gratuitas

Ecuador no solo va a sonar en Cartagena este verano, también va a verse. La Mar de Cine, la sección cinematográfica del festival La Mar de Músicas —uno de los tres festivales de músicas globales más importantes de Europa—, dedica su programación de 2026 al cine ecuatoriano contemporáneo, con ocho películas que se proyectarán en el patio del Antiguo CIM del 8 al 15 de julio, cada noche a las 22:00 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

La selección, organizada junto al Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), no es un simple escaparate turístico. Las obras escogidas realizarán un recorrido de casi tres décadas por una industria que ha pasado, como explica el director del festival, Eugenio González, "de ser una cinematografía poco conocida fuera de sus fronteras a construir una identidad propia, con películas que dialogan con la memoria, la realidad social, la identidad, el territorio y las nuevas formas de mirar el mundo."

El origen de todo

El ciclo arranca el 8 de julio con Ratas, ratones, rateros (Sebastián Cordero, 1999), el punto de partida obligado para entender el cine ecuatoriano moderno. La película sigue a Salvador, un joven arrastrado por su primo exconvicto hacia el mundo del crimen, en un retrato crudo y sin concesiones de un país visto desde sus márgenes. Considerada una obra fundacional, su energía narrativa sigue plenamente vigente más de veinte años después.

Un fotograma de la película 'Feriado'. / L. O.

Al día siguiente, el 9 de julio, llega Feriado (Diego Araújo, 2014), ambientada en los días previos a la crisis bancaria ecuatoriana de 1999. Un adolescente de clase alta descubre en una hacienda familiar, junto a un músico de black metal, un universo que no conocía. Una historia de identidad y despertar construida sobre el fondo de un país al borde del colapso.

Terror, estafa y mitología andina

El 10 de julio llega uno de los títulos más singulares de la programación: Chuzalongo (Diego Ortuño, 2024), una propuesta de terror de raíz mitológica ambientada en un remoto poblado andino del siglo XIX, donde un sacerdote descubre que un niño misterioso hace crecer los cultivos con su sangre. La película conecta el imaginario popular ecuatoriano con el cine de género de una manera que pocas cinematografías latinoamericanas han explorado.

Una escena de la película ecuatoriana 'Chuzalongo'. / L. O.

El 11 de julio toca reír, aunque con el estómago encogido. Los wánabis (Santiago Paladines, 2023) narra, basándose en un caso real, cómo un grupo de amigos lo pierde todo en una estafa durante la crisis económica ecuatoriana de comienzos de los 2000. Humor negro y retrato generacional en una película que dice mucho sobre las aspiraciones y las contradicciones de una sociedad en transformación.

Las miradas más personales

Hiedra (Ana Cristina Barragán, 2025), se proyectará el 12 de julio y narra una historia en la que una mujer de 30 años, emocionalmente estancada, se obsesiona con un adolescente de un orfanato. Una propuesta de gran fuerza visual y emocional que explora los vínculos desde una mirada íntima y profundamente personal.

'Hiedra' de Ana Cristina Barragán. / L. O.

El 13 de julio llega Los ahogados (Juan Sebastián Jácome, 2025), un thriller doméstico en el que una mujer de clase alta debe decidir qué hacer después de que su empleada doméstica aparezca muerta en la piscina de su casa. La prensa la acecha, la policía investiga y lo que ella descubre la pondrá ante una disyuntiva moral sin salida fácil.

Humor negro y caos familiar

Viejos Malditos (Xavier Chávez, 2025), el 14 de julio, sigue a Elías, un hombre de ochenta años que encuentra en la compañía inesperada de un gato un motivo para seguir adelante, hasta que un nuevo diagnóstico lo complica todo. Una mirada irónica y emocionante sobre la vejez, la soledad y las segundas oportunidades.

'Nosotros, mi papá y el perro' de Pablo Arturo Suárez. / L. O.

El ciclo cierra el 15 de julio con Nosotros, mi papá y el perro (Pablo Arturo Suárez, 2025), una comedia familiar de enredos en la que un arquitecto en crisis de mediana edad intenta poner orden en una vida que se desmorona por todos los flancos: trabajo, matrimonio, padre adicto a la pornografía, hijo que quiere ser youtuber y perro agonizante. Una propuesta que encuentra su fuerza en lo reconocible y en lo profundamente humano.

Todas las proyecciones son a las 22:00 horas en el patio del Antiguo CIM de Cartagena. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.