La Cárcel Vieja mira al arte internacional con los proyectos que transformarán el Módulo 1 hasta 2027

El que en otra época fuese un establecimiento penitenciario tiene nuevo rumbo y, esta vez, la apuesta va hacia el plano internacional. El Ayuntamiento de Murcia acaba de presentar la programación estratégica para el Módulo 1 de La Cárcel Vieja: seis proyectos artísticos que van más allá de nuestras fronteras y que estarán repartidos a lo largo de 2026 y 2027. Para ello contarán con un comisario de peso, una nómina de artistas que no suele hacer escala en Murcia y una voluntad explícita de dejar de jugar en segunda división cultural.

Para la presentación, que ha tenido lugar este martes, han acudido la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el propio crítico de arte y comisario Pedro Medina. Este plan de acción supone, tal y como declara el Ayuntamiento, "un giro absoluto para el espacio con el objetivo de elevar el nombre del municipio y situar a Murcia en la liga de las grandes capitales culturales, utilizando la vanguardia artística como un motor real de transformación urbana, cohesión social y proyección exterior".

El comisario

El arquitecto intelectual de esta propuesta es el filósofo y crítico de arte Pedro Medina Reinón, murciano con una trayectoria construida entre el Politécnico de Turín y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Su propuesta curatorial, bautizada como Virtualidades de la imaginación, no es un catálogo de exposiciones hilvanadas por conveniencia de agenda. Es una pregunta sostenida durante año y medio: ¿para qué sirve la imaginación cuando la realidad se vuelve difícil de comprender? Cada artista invitado responderá a su manera, desde su lenguaje y desde su propia mirada.

Medina llega con el respaldo académico e intelectual suficiente para procurar que el programa no quede en buenas intenciones. Ha investigado y enseñado en instituciones que no son decorativas, y su visión del arte como herramienta para "generar pensamiento, construir conocimiento y proyectar horizontes compartidos" impregna cada decisión curatorial del ciclo.

La nómina de artistas

A lo largo de los próximos dieciocho meses, el Módulo 1 acogerá proyectos de Alessandro Sciaraffa, Mónica de Miranda, Virginia de Diego, Patricia Gómez y María Jesús González, Angelo Candiano, Antoni Muntadas, Lorena Amorós, Françoise Vanneraud y Daniel G. Andújar. Nombres con recorrido en los grandes circuitos internacionales del arte contemporáneo y que ahora aterrizan en una antigua prisión rehabilitada del centro de Murcia.

Alessandro Sciaraffa durante la inauguración de 'The flowers of Mars'. / Juan Carlos Caval

Nombres como Antoni Muntadas, uno de los artistas conceptuales españoles más influyentes de las últimas décadas y con una presencia en el MoMA de Nueva York o el Centre Pompidou de París, figure en el programa dice bastante sobre el nivel al que quiere apuntar este ciclo. Lo mismo ocurre con Daniel G. Andújar, referencia ineludible del arte político y digital en Europa, o con Mónica de Miranda, cuya obra sobre memoria, territorio e identidad postcolonial circula por bienales y museos de todo el mundo.

Dos módulos, dos velocidades, un solo edificio

Mientras el Módulo 1 inicia su nueva etapa, transformándose en un laboratorio de investigación visual, instalaciones inmersivas y experimentación concebida específicamente para dialogar con la arquitectura y la memoria de la antigua prisión, el Módulo 2 seguirá acogiendo grandes exposiciones de formato más accesible y público amplio, ahora mismo con Jaume Plensa como inquilino, un artista cuya obra es un fenómeno de masas.

La diferencia no solo quiere ir hacia el contenido también; apuesta por pasar por su filosofía y de función. Un espacio para acercar el arte al gran público, otro para empujar sus límites. Dos propuestas distintas bajo el mismo techo que, juntas, construyen un proyecto cultural con varias capas que quiere mirar de frente a las grandes ciudades europeas.

Un primer desde la Bienal de Venecia

El encargado de abrir fuego ya está en la sala. El italiano Alessandro Sciaraffa, una figura con presencia artística internacional dentro de la escena europea en instalaciones sonoras y multimedia, ocupa ahora el Módulo 1 hasta el 6 de septiembre con The Flower of Mars, una propuesta que llegó a Murcia directamente desde la Bienal de Venecia y que antes ha pasado por el MAXXI de Roma y la Triennale de Milán.

La instalación convierte el espacio en una atmósfera de inspiración marciana: una característica luz rojiza envuelve al visitante desde el primer paso, los paisajes sonoros son envolventes y el recorrido culmina en la aparición de la llamada "Flor de Marte". Sciaraffa investiga las relaciones entre sonido, vibración, percepción y naturaleza, y en esta obra plantea una pregunta de fondo: cómo imaginar nuevas formas de vida en un mundo en transformación. Una experiencia pensada para habitarse, no para mirarse.