Cabo de Pop completa su cartel para dos días de música independiente gratuita

El verano cartagenero volverá a encontrar en Cabo de Palos uno de sus espacios culturales y musicales. El festival Cabo de Pop ha cerrado su programación para 2026 con un cartel que apuesta por una idea que ya es marca de la casa: "la música independiente no solo como tendencia sonora, sino como forma de entender el territorio, el ocio y la relación con el litoral", señalan desde la organización.

La cita tendrá lugar los días 14 y 15 de agosto en Cabo de Palos, un enclave que, alejado de su condición de destino turístico, también es espacio simbólico donde confluyen mar, patrimonio y cultura contemporánea. Organizado por PlanOut junto al Ayuntamiento de Cartagena y el apoyo del ICA Región de Murcia, el festival mantiene su apuesta por un formato abierto y gratuito que lo distingue de el resto de planes que se encuentran dentro del calendario estival de la Región.

El cartel

El cartel de este año reúne a nombres con recorrido en la escena alternativa nacional y a proyectos emergentes que apuntan a una proyección creciente. Entre los primeros destacan Mujeres, referencia del garage y el rock contemporáneo en España, El Último Vecino, con su particular imaginario synth o El Diablo de Shanghai, habitual de los circuitos independientes por su intensidad en directo.

Junto a ellos, la programación incorpora nuevas voces como La 126, KU!, Los Chivatos, Mare Carrier y Estela Gris. El cierre de cada jornada estará acompañado por sesiones DJ a cargo de Cucaña y Desaparezca, reforzando el carácter festivo del encuentro junto al mar.

La filosofía del festival se apoya en una trayectoria de ocho ediciones que lo han convertido en un escaparate de bandas que, en muchos casos, han terminado por asentarse en escenarios de mayor formato.

Lejos del escenario

Cabo de Pop no se entiende únicamente desde el escenario. Su propuesta se extiende al entorno natural de Cabo de Palos, un espacio vinculado históricamente a la actividad pesquera y al turismo de buceo por la riqueza de su reserva marina. El festival incorpora así actividades paralelas que buscan poner en valor el litoral cartagenero: bautismos de buceo, snorkel, paddle surf, vela ligera y visitas al faro, uno de los hitos paisajísticos del sureste peninsular.

Foto de famila con autoridades y organizadores del festival' Cabo de Pop'. / Ayto. Cartagena

El programa de esta edición también apuestapor una vertiente divulgativa y ambiental. Destaca la charla Previsiones, ciencia y datos para la costa de la Región de Murcia, impulsada por el proyecto Oceammur, que incide en el papel de la ciencia aplicada a la gestión del litoral y del Mar Menor.

En paralelo, se desarrollarán propuestas de carácter educativo y familiar como la gincana Los Tesoros del Mar Menor, así como la iniciativa Jardinería de Ostras, impulsada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) junto a Anse, orientada a la recuperación ecológica de ecosistemas lagunares.

El vínculo que se establece con el entorno quiere ser una mera casualidad en un festival que se desarrolla a escasos kilómetros del Mar Menor, uno de los espacios naturales más sensibles del Mediterráneo occidental, cuya situación ambiental ha centrado en los últimos años buena parte del debate científico y político en la Región de Murcia.

Con la mayor parte de sus actividades gratuitas o a precios populares, Cabo de Pop insiste en apostar por una fórmula que combina acceso cultural, sostenibilidad y territorio. Las inscripciones para las actividades paralelas se abrirán el 1 de julio a través de la web del festival.