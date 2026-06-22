Rozalén: "Necesitaba que me dijeran te quiero y ha venido desde un lugar donde no he nacido"

Hay voces que cantan y voces que curan. Y luego está la de Rozalén, que hace las dos cosas a la vez. Ella nació en Albacete, pero su corazón, sus canciones y sus raíces llevan años enredados en la huerta, en el Segura y en el alma de esta tierra. No solo es una de las cantautoras españolas más importantes y queridas; es una vecina de pleno derecho. Rozalén ya es, oficialmente, Hija Adoptiva de Murcia. El Ayuntamiento de la ciudad ha hecho oficial lo que el público y las calles de esta región ya sabían desde hace mucho tiempo: que María Rozalén es de los nuestros. La artista manchega recibirá la distinción el próximo 25 de junio, por su inquebrantable vínculo con nuestra tierra, su cariño demostrado en cada escenario y esa sensibilidad única que conecta con el lado más humano de los murcianos.

Rozalén sorprendió a sus seguidores anunciando un parón por tiempo indefinido ("necesito silencio. Hasta pronto"), pero esta cantautora, referente social que ha hecho de la vulnerabilidad su mayor fortaleza, rompió hace unos días su silencio para cantar ante el papa León XIV, lo que ha generado algunas polémicas. «Sigo de descanso, pero claro, hay cosas a las que no puedes decir que no» . ¡Bienvenida, Mary!

¿Cómo va el ‘descanso de la guerrera’, Mary? ¿Has vuelto a Letur?

Tengo días de todo. Los primeros meses creo que no bajé de revoluciones, porque me dediqué a dar muchas vueltas, a viajar sin tener que trabajar, pero creo que iba huyendo precisamente de eso, de enfrentarme a parar de verdad, y luego cuando de verdad estuve muchos días seguidos en casa, aquí en mi casa donde vivo en la sierra de Madrid, sí que tuve días un poquito más oscuros, más tristes, pero necesarios, sin drama ninguno. Sobre todo estoy en casa, estoy yendo más a Albacete, a Letur, al País Vasco (mi chico es de allí), pero lo que más necesito es estar en casa y estar con la familia, con los amigos, que no les he dedicado el tiempo que merecían todo este tiempo. Y aun así, claro, estoy escribiendo, leyendo y componiendo ya desde hace tiempo, pero con toda la calma.

Siempre has dicho que Murcia es tu casa, pero ahora es ‘oficial’. ¿Qué se siente al pasar de ser una vecina querida a ser, formalmente, Hija Adoptiva de la ciudad?

¡Buah! Encima me vino en un momento que yo necesitaba ese cariño, ¿sabes?, necesitaba que me dijeran te quiero, porque no hace falta que explique en qué momentos estamos, y ahora parece que la amabilidad, el cariño, o que te digan desde un lugar donde tú no has nacido: "Oye, que esta es tu casa, aquí eres una más". Desde el momento en que lo recibí, lo recibí con más agradecimiento y más amor que nunca, por eso, porque como falta tanta estima, me siento superorgullosa de que lo tuvieran tan claro, y como sabéis de sobra lo que yo siento por Murcia, pues con más razón.

¿Qué rincón de Murcia o qué costumbre de esta tierra ha moldeado más a la Rozalén artista que conocemos hoy?

¡Buuff, madre mía, muchas cosas! Lo primero que se me viene a la cabeza... Es que si pienso, pienso en la Universidad, en el colegio mayor Azarbe, que fue como mi primer hogar allí..., pero inevitablemente me voy a las salas de Murcia, que creo que es una de las cosas que más destaca de la ciudad, que tiene muchísima actividad cultural, se apuesta mucho por la música en directo, y eso creo que es algo que hace que tantos artistas salgan de Murcia.

Yo siempre me pregunto qué hubiera sido de mí si no hubiera ido a estudiar a Murcia. Había, tanto por el CreaJoven como por todo lo que te rodeaba de tanta gente haciendo teatro, música, tantas cuestiones artísticas, que eso inevitablemente te hace a ti también crear y, en el buen sentido, competir. Si no tienes todos esos estímulos, quizá no hubiera pasado nada, no lo sé.

Sigo de descanso, pero claro, hay cosas a las que no se le puede decir que no

Me acuerdo de la Puerta Falsa, aunque tuve ahí como un sabor agridulce por el antiguo dueño, pero La Puerta Falsa, Ítaca... es casa, y Café de Alba. No sé, esos lugares para mí fueron muy especiales, y es que creo que canté en todas las salas de allí, canté mucho en la calle, en muchísimos actos sociales; creo que me dejé ver mucho y que disfruté mucho de la ciudad.

En cuanto a lo de la costumbre de los murcianos, cuanto más voy a Murcia, más cuenta me doy: aparte de que el murciano es trabajador y tal, creo que los murcianos saben también valorar y darle tiempo al descanso y al disfrute, y por eso tanta gente se va a vivir allí, o por ejemplo, todos los músicos amigos míos, aunque salgan un ‘ratico pa’ Madrid o para donde sea, acaban volviendo a Murcia o a la Región de Murcia, porque creo que hay un estilo de vida que es muy saludable, y que tiene que ver con saber dedicarle tiempo al descanso y al disfrute, sí, sí, las murcianas maneras. Hay mucha felicidad por eso.

Estudiaste en la Facultad de Psicología. Tu último trabajo y la gira han estado marcados por la idea del abrazo y el duelo sanador. ¿Ha sido este disco tu proceso más difícil —y a la vez más necesario— de compartir con el público?

Ha sido superhermoso este disco, porque en realidad era todo como muy amable. Tú estás hablando de las emociones, y eso es algo universal. Bueno, los temas principales eran el amor y la muerte, que es como el resumen quizá de lo vital: todo en la vida es cosas que nacen y cosas que mueren. Era muy amable en este sentido. Las partes duras de la tristeza y el duelo forman parte... Como decía Patti Smith, la vida es el pack completo.

No sé por qué solo nos dicen que son las cosas bellas. Transformarlo en canciones y cantarlo, siendo algo tan universal, ha sido una comunión muy guapa con el público. Quizá me costaron más otros discos, como el tercero, Cuando el río suena: eran historias de mi familia, y con el tiempo me di cuenta de que daban que hablar, porque hablaban también de los conflictos de nuestro país, o estaba también La puerta violeta..., muchas cosas que no eran solo una cosa mía, sino de mi familia, nuestra. Eso fue todo un poquito más fuerte, pero todos los discos tienen tanto esfuerzo, tanta lágrima, tanta sonrisa detrás, que si la gente lo supiera..., ¿eh? Para mí, lo terapéutico está superrelacionado con el arte en mi caso.

Yo siempre me pregunto qué hubiera sido de mí si no hubiera ido a estudiar a Murcia

Mi manera de componer, de estar en el escenario, de ir a disfrutar de la cultura, el arte, los conciertos... es terapia 100%. Encima yo, como cantautora que canto mi vida, cuento mis reflexiones, escribo sobre lo que me preocupa, lo que me hace pensar; mi manera de componer es como si fuese una terapia. Hago mucho brainstorming, me encierro muchos días para estar con ese sentimiento o esas emociones a las que quiero abrazar para convertirlas en canciones, y luego, claro, cuando lo cantas... Estudié en musicoterapia todo lo que pasa cuando uno canta.

Nuestra voz es nuestro instrumento más personal, nuestro vibrador natural... Por eso es tan importante cantar y bailar, aunque lo hagas regular, porque eso te conecta con algo muy profundo que conlleva un bienestar. Por eso yo siempre he considerado que tengo mucha suerte, porque mi trabajo conlleva sanación, una terapia que tuve la fortuna de estudiar allí en Murcia.

¿Qué recuerdo guardas de aquellos tiempos de Amca y de tus compañer@s? De no haber venido a estudiar a Murcia, ¿crees que te habrías dedicado a la música, o estaba escrito en las estrellas?

Lo de Amca fue una pasada. Me acuerdo perfectamente de los primeros encuentros, de todos mis maestros, de mis compañeros, que siguen siendo mis amigos: Domingo Pérez, Jesús Cutillas, Jass, David Moya, Aarón Sáez, Ropero, la Road Ramos, el Muerdo... Te diría todo el listado, pero si no, estamos aquí toda la vida. Es que los tengo muy presentes. Hay muchos a los que hace tiempo que no veo, pero que cuando nos vemos todo sigue exactamente igual.

Me di cuenta de lo importante que era esa unión, y cómo también el asociacionismo, el hacer las cosas en comunidad, hace que tú hagas más canciones, que intentes ser cada vez mejor, sentirte que te sostienen... Era una pasada; además, teníamos mucho contacto con otras asociaciones de cantautores de otros lados, como Alicante. No sé, lo echo de menos, la verdad. Cuando vine a Madrid, también aquí lo hicimos de otra manera, con los micros abiertos de Libertad 8.

Creo que todo eso lo que hace es darte cuenta de lo importante que es la unión en todos los sentidos. Y no sé qué habría pasado si yo no me hubiera ido a Murcia. A lo mejor mi destino habría sido ser lo que soy, pero quizá habría sido más lento; eso sí que lo tengo asegurado.

En un mundo que huye de la tristeza, tú cantas No se dice adiós, se dice te amo. ¿Cómo se aprende a despedir a alguien desde el amor y no desde el vacío?

Eso lo decía Chavela Vargas; supongo que lo dices por ella. Es que cuando despides a alguien, ¿cómo no lo vas a hacer desde el amor? Cuando te duele alguien en los duelos, es porque has amado mucho a alguien. Y es verdad también el topicazo que te dicen de que uno no muere hasta que se le olvida. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el entierro de mi padre, de las pocas cosas que recuerdo (porque yo estaba bastante en shock, al ser de golpe), que alguien me dijo: "Con el tiempo te vas a dar cuenta de que vas a sentirlo más presente sin estar que estando", y yo no lo entendía, y después de los años, y la transformación del dolor (que no se va, pero cambia), sí que me doy cuenta de que estoy conociendo mucho a mi padre o a los que ya no están, sin que estén.

Eso te da mucho que pensar, y luego, por supuesto, que nosotros somos ellos; es hermosa esa idea, pensar: "Es que no se han muerto, estamos aquí»" y cuando nosotros nos vayamos vendrán otros que serán nosotros. Es todo como una unidad hermosa.

Anunciaste un descanso de los escenarios. ¿Fue una decisión por agotamiento físico o una necesidad vital de volver a ser María y alejarse un poco de Rozalén?

Creo que en mi caso no hay distinción de María y Rozalén; soy exactamente lo mismo encima y debajo del escenario. En 15 años me han pasado tantas cosas que sí que el año pasado, entre el teatro de Chavela, la gira, podcasts..., me pasé de frenada, de trabajar, y todo eso, contando con los 15 años que llevo de no parar nada, entiendo que hay etapas de tu vida que, cuando te pasa algo así tan fuerte, te tienes que subir al carro, pero ahora fue como una decisión que yo tomé hace ya muchos años.

Hace dos años avisé a todo el equipo, y todo el mundo estaba de acuerdo; incluso también pensaban que esto es bueno para el proyecto, porque era como algo muy típico que, a donde yo fuera, me decían: «Hombre, cómo no vas a estar, si estás hasta en la sopa», incluso despectivamente, o cuando, encima de que es un halago que me llame tanta gente para colaborar, pero como son tiempos en los que la generosidad parece que no está de moda, me lo han llegado a disparar como un insulto: "Eres una cansina porque estás en todo y cantas con todos", en vez de ver lo noble, eso de decir: "Jo, qué guay, que canta con la gente que quiere cantar con ella", porque yo pido muy pocas cosas; casi siempre son pedidas.

Hasta lo bueno me costaba digerirlo y si tú vives tantas cosas sin saborearlas es como si no las vivieras

Entonces, hasta lo bueno me estaba costando digerirlo, y si tú vives así, con cosas fuertes, día tras día, sin digerirlas, sin saborearlas, sin meditarlas, es como si no las vivieras, y necesitaba parar. También tenía un punto ahí de tristeza que me tenía que mirar, y por supuesto, en lo creativo, dedicarle toda la calma que se merecen las canciones, que me encuentren a mí, no yo a ellas, no forzar nada y, lo principal, alejarme de las redes sociales, que me parece que es el mayor daño que quizá he recibido en todo este tiempo.

Creo que mis dolores del alma han venido muchos provocados por las redes sociales. Cuando te alejas un poquito, pillas perspectiva, y te das cuenta de que el mundo es otra cosa, y en eso estoy.

Para una cantautora que vive de las historias, ¿da vértigo el silencio que viene ahora, o es precisamente ahí donde nacen las mejores canciones?

No, no, el silencio es necesario, absolutamente, para poner a tope nuestra creatividad y la imaginación, y para recopilar las historias que ya has vivido y transformarlas. Está muy bien; el silencio es un aliado.

¿Qué hay en tu lista de pendientes para este tiempo de retiro? ¿Estás explorando otras artes?

Lo que más ganas tenía de hacer al parar es leer y escribir más. Estoy recibiendo clases de canto, de guitarra eléctrica... Alejarme del ruido y de verdad dedicarle tiempo a las letras, las palabras, el silencio, la calma. Esto en lo creativo y en el trabajo.

Aunque te has apartado para recargar pilas, ¿qué mensaje le dejas a esa ‘familia’ de seguidores que te esperará el tiempo que haga falta?

Soy tan rica en que haya tanta gente que me escucha... Y sobre todo, qué bonito es saber también que te esperan, porque creo que ha sido siempre uno de mis mayores temores, el miedo al olvido, el estar siempre ahí para que siempre tengas a tus seguidores contentos, y ahora tengo como la seguridad de que tengo un público superespecial, supersensible, y creo que en todos estos años se ha formado una cosa... Como decía Chavela, agradezco que me quieran no por lo que soy, sino por cómo soy, y eso es lo mejor que te puede pasar en esto. Que no se preocupen, que además espero volver mucho más fuerte y con mejores canciones.

¿Echas de menos subirte al escenario?

Es que soy muy feliz ahí arriba, pero ahora mismo estoy bien aquí abajo.

Sole Giménez publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que explicaba el significado real de ¿Quién escuchará mi canto? ¿Qué motivó que escribieras la canción?

Hay cosas que sí que van saliendo porque yo ya las hice el año pasado, y seguirán saliendo cosas. Sole... para mí fue un superhalago. Las poquitas veces que me han pedido componer, encima me lo han pedido gigantes, y Sole me pasó como un audio tarareando una melodía y con el estribillo, que ella ya lo tenía claro.

Me lanzó este juego de "quiero que esto vaya por aquí, y sé libre para hacer lo que quieras". Como su estribillo, que ya hizo, era «quién escuchará mi canto si no tengo voz», inevitablemente me fui a la mujer afgana, a la mujer gazatí. Yo estaba también haciendo una cosita el año pasado con unas manifestaciones para apoyar la lucha por ellas, y me pareció como muy acorde a lo que les pasa a las mujeres en Afganistán; es tan fuerte que de un día para otro se les hayan arrebatado todas las libertades... Como que están más muertas en vida, y que no estemos haciendo absolutamente nada, que no se esté tambaleando todo el planeta por una humillación tan grande... Por ahí empezó la cosa, y por ahí empecé a escribirlo.

Has acompañado en su disco a Rosa León, y también lo harás con La Mari. ¿Se trata de colaboraciones puntuales, o son una especie de prólogo para tu vuelta?

Con Bewis de la Rosa también ha salido alguna cosita. Son cosas que yo ya hice el año pasado. Hay muchísimas cosas que hacemos que salen al año, a los dos años incluso, y esto, pues mira, aunque ya sabían en qué momento estaba yo... Hay proyectos que también se han alargado más, pero esto ya lo hice, y encima con Rosa León, que también es una maestra, como la Mari. Siempre son regalos que me hace la vida y este trabajo. Ojalá las disfrute mucho la gente.

Actuaste frente al papa León XIV. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Por qué cantaste Y busqué?

La sensación de cantar frente al Papa... Hice un escrito donde explico mis sensaciones. Me apetecía mucho compartir por qué para mí había sido simbólico que me pidieran varios sacerdotes de Madrid estar ahí. A veces las historias familiares pesan mucho, y llamaron encima a mi madre. Mi familia es supercreyente, y creo que ha sido de los días más emocionantes de mi madre [ríe], que se vino a Madrid para estar ahí, y yo tenía que hacerlo, porque sé que eso para mi padre, que fue sacerdote y murió sintiéndose sacerdote, con todo lo del celibato opcional y los años en los que sé que lo pasó muy mal, ¿quién le iba a decir que muchos años después, el fruto de ese amor por el que tuvo que tomar otras elecciones de vida, cantaría frente a un Papa?

Ellos, cuando decidieron estar juntos, se fueron de Letur, de Albacete, se fueron a Guadalajara y luego a Alcalá de Henares, y una de sus ilusiones era casarse por la iglesia, pero solo se podían casar por la iglesia cuando llegase la dispensa del Papa. Esa dispensa tardó muchos años en llegar, y cuando llegó, mi hermano y yo ya éramos adolescentes; entonces se fueron a casar sin decirnos nada, porque esto era un tema bastante tabú y bastante doloroso en casa.

Soy tan rica en que haya tanta gente que me escucha y , sobre todo, saber también que me esperan

La canción Y busqué fue una petición; yo no la elegí, la eligieron unos sacerdotes, los que me llamaron, porque la usan mucho en oraciones. Yo la escribí después de la subida a un templo mexicano, pero como la magia de las canciones es así, que se puede interpretar de muchísimas maneras, me dijeron que encima tenía mucho que ver con los agustinos, que este Papa es agustino; yo eso no lo sabía, y mira, pues una cosa más que aprendí. Entonces tenía muchas emociones ahí en otra fase.

Era la primera vez que cantaba después de 6 meses. Sigo de descanso, pero claro, hay cosas a las que no puedes decir que no. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande por no pensar en mi padre ni en mi familia, y luego sí que tenía muy presente a toda la gente que yo he conocido buenísima dentro de la iglesia. Una cuando va creciendo, ya deja de creer en eso que le enseñaron, o cree en otras cosas... Yo sí que soy muy espiritual, pero no quería dejar de poner ese punto de justicia; yo me rijo en eso, tengo mis ideales, pero el sentido de la justicia es como lo que va por delante, y no me parece bien que se pase por encima a tantísima gente buena que hay en la iglesia y que a mí precisamente fueron los que me inculcaron valores que son muy progresistas; de hecho, tienen mucho que ver con la figura de Jesucristo.

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Entonces, a pesar de las diferencias, para mí fue fuerte y fue importante cantar. Agradezco también particularmente la posición antibelicista y todo el foco hacia la inmigración que ha hecho el Papa en estos momentos, en esta situación ahora mismo española, aunque parece ser que se está olvidando pronto. Otras cosas yo no comparto en absoluto, y creo que la iglesia debería evolucionar y pensar en la coherencia, pero la otra parte sí me parece coherente, y me ha parecido muy bien.