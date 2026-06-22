Lola Herrera, Coque Malla, Paloma San Basilio y Gabino Diego lideran la nueva temporada del Teatro Villa de Molina: consulta la programación completa

El Teatro Villa de Molina volverá a ofrecer este otoño en la Región de Murcia una apuesta teatral que combinará las principales producciones teatrales con propuestas locales. El espacio escénico ha presentado su programación para la temporada comprendida entre octubre de 2026 y enero de 2027, una propuesta que reunirá 29 espectáculos y que contará con algunos de los nombres más destacados de las artes escénicas españolas, como Lola Herrera, Paloma San Basilio, Coque Malla, Pepe Viyuela, Antonio Molero o Gabino Diego.

La programación, presentada por el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, la concejala de Cultura, María Hernández, los actores Gabino Diego y Jesús Cisneros y el coordinador del teatro, Juan Antonio Cerón, apuesta por una oferta diversa que combina teatro, música, humor, danza, espectáculos familiares y producciones de compañías locales y regionales. El proyecto cuenta además con la colaboración de entidades como el INAEM, el ICA, Promúsica Molina, TítereMurcia o la Red Española de Teatros.

El alcalde destacó que la programación mantiene la apuesta por "propuestas de calidad, variadas y accesibles para públicos muy diferentes, con el objetivo de seguir consolidando al Teatro Villa de Molina como un referente cultural dentro y fuera de la Región".

Grandes producciones teatrales

La temporada arrancará el 17 de octubre con El barbero de Picasso, una comedia protagonizada por Pepe Viyuela y Antonio Molero que explora la amistad entre el célebre pintor malagueño y su barbero.

La programación principal continuará el 6 de noviembre con Camino a la Meca, montaje encabezado por Lola Herrera, reconocida este año con el Premio a la Trayectoria Teatral 2026. Apenas dos semanas después, el 20 de noviembre, el escenario recibirá a Paloma San Basilio, protagonista de Dulcinea, una revisión musical del universo cervantino dirigida por Juan Carlos Rubio.

Lola Herrera y Natalia Dicenta, en 'Camino a la Meca'. / Focus

El 27 de noviembre es el turno de Jasón y las Furias, inspirada en textos clásicos de Eurípides, Apolonio de Rodas y Séneca y La ópera de los tres centavos, la inmortal obra de Bertolt Brecht, llegará el 3 de diciembre con Coque Malla al frente del reparto.

También destaca la comedia Best Seller. La obra que Lorca nunca escribió, una obra que llegará a las tablas del teartro Villa de Molina el 11 de diciembre protagonizada por Nacho Guerreros, Ana Arias, Rebeca Sala y Andrea Alvarado, además de Algas, una producción basada en un texto del escritor molinense Paco López Mengual.

Gabino Diego: "El teatro siempre va a sobrevivir"

Uno de los platos fuertes de enero será Pijama para seis, una comedia de enredos protagonizada por Gabino Diego, Amaia Vargas, Isabel Gaudí, Sabrina Praga y Jesús Cisneros que tendrá su cita con el respetable el día 15 del primer mes del año que viene.

Durante la presentación de la temporada, Diego recordó con cariño una de sus anteriores visitas a Molina de Segura con La curva de la felicidad y reivindicó la necesidad de acercar las artes escénicas a las nuevas generaciones.

Gabino Diego, Sabrina Praga y Jesús Cisneros en 'pijama para seis. / Ibai Armentia

"Recuerdo que un chico joven se acercó después de una función para decirme lo bien que se lo había pasado y que hacía tiempo que no se reía tanto. Me alegró muchísimo porque tenemos que hacer que la gente joven venga al teatro y sepa que es un sitio donde se lo va a pasar muy bien, donde va a aprender y se va a emocionar", explicó el actor.

El actor reflexionó además sobre los cambios que ha experimentado el consumo cultural en las últimas décadas y defendió el carácter insustituible de las artes escénicas.

"Mi generación disfrutaba comprando un disco, leyendo los créditos y escuchándolo durante días. Ahora todo ha cambiado radicalmente. En el cine, la inteligencia artificial podrá suplir a los actores y se podrán hacer películas, pero creo que el teatro y las artes en vivo son las únicas que van a sobrevivir siempre", afirmó.

Música, humor y danza para todos los públicos

La programación incluirá también un amplio apartado musical coordinado por la Asociación Pro Música de Molina. Entre las citas más destacadas figuran los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti, la Banda Municipal de Música, el tradicional Concierto de Año Nuevo y la actuación del músico sueco Jay-Jay Johanson, una de las grandes referencias europeas de la fusión entre jazz y electrónica.

El humor tendrá igualmente un papel protagonista con las actuaciones de Pedro Ángel Roca (Show The Locos), Sergio Fernández 'El Monaguillo' (Efectivi-Wonder) y Juan Carlos Ortega, dentro del ciclo Murcia Sonríe.

En danza, el gran atractivo llegará durante las fiestas navideñas con la representación de El lago de los cisnes, interpretado por la International Ballet Company al frente de la cual está la prestigiosa bailarina moldava Cristina Terentiev.

La oferta familiar volverá a ocupar un lugar destacado con espectáculos como My Bubble World, récord Guinness de burbujas; el montaje de títeres Somión, la ciudad de los oficios imposibles; La cigarra y la hormiga; la sexta edición de la Gala de Magia de Molina de Segura; el musical Guerreras K-Pop o la propuesta de humor gestual Bichitos.