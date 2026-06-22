‘Lionel’, la película del murciano Carlos Saiz, gana el principal premio del Festival de Cine de Transilvania

Carlos Saiz recibió el Trofeo Transilvania el pasado sábado en el escenario del histórico Teatro Nacional de Cluj, en Rumanía, de manos del actor irlandés Aidan Gillen —conocido mundialmente por su papel de Petyr Baelish en Juego de Tronos o Aberama Gold en Peaky Blinders—.

El galardón, dotado con 10.000 euros y patrocinado por Banca Transilvania, es el máximo reconocimiento de la competición oficial del Festival Internacional de Cine de Transilvania (TIFF), el festival de cine más importante de Rumanía y uno de los principales de Europa del Este, que celebraba este año su 25ª edición.

La película galardonada, Lionel, es la ópera prima del director murciano y una coproducción hispanofrancesa de Blur, Icónica y Promenades Films que contó con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) de la Región de Murcia para su producción, y que se rodó íntegramente en localizaciones de Murcia, Mazarrón, Blanca, Alhama de Murcia, Totana y Fuente Álamo.

Al recoger el premio, Saiz declaró: "Es un film sobre familia y segundas oportunidades, pero sobre todo es un film que pone en primer plano a personas cuyas historias raramente llegan a la pantalla. Gracias por ayudarnos a darles visibilidad y por honrarles con este premio".

Un road movie sin guion

Lionel cuenta la historia de un joven murciano que, a punto de perder la pensión de orfandad que lo mantiene a flote al cumplir 26 años, acepta acompañar a su padre en un viaje por carretera desde Murcia hasta el norte de Francia para recoger a su hermana Alicia y continuar hasta la Costa Azul, donde se celebrará un homenaje a un tío fallecido.

La película es un experimento en ambos lados de la lente: un road movie construido en torno a un guion que el reparto nunca llegó a leer y que, sin embargo, llega a una verdad universal sobre padres e hijos. "A medida que avanza el viaje, estallan las tensiones, los recuerdos y los descubrimientos que ponen a prueba el triángulo paternofilial, probando su frágil vínculo", apunta la sinopsis oficial.

Un palmarés internacional

El Trofeo Transilvania se suma a una trayectoria internacional que no ha hecho más que crecer desde el estreno de la película en la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde obtuvo una mención especial para sus intérpretes. Posteriormente, Lionel ganó el Premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Pekín.

Con el galardón de Cluj, la ópera prima de Carlos Saiz suma ya tres reconocimientos internacionales en sus primeras apariciones en festivales, colocando al director murciano como una de las voces más prometedoras del cine español contemporáneo. El director general del ICA, Manuel Cebrián, destacó que "la película Lionel, que obtuvo el apoyo del Gobierno regional para su producción, continúa cosechando éxitos en su periplo internacional, sumando galardones en las dos citas en las que ha participado: el Festival de Pekín y el Festival Internacional de Cine de Transilvania".