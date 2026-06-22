El Cortijos Film Festival vuelve a Caravaca para reivindicar el valor del mundo rural a través del cine documental

El municipio de Caravaca de la Cruz volverá a formar parte del recorrido del Cortijos Film Festival, una propuesta cultural itinerante que acerca el cine documental a espacios rurales singulares y que celebrará una nueva jornada este viernes 26 de junio en el Cortijo Torre Girón, situado en el Valle del Quípar.

La actividad, organizada por la Asociación AlVelAl con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y diversas entidades públicas y privadas, se celebra por segundo año consecutivo en el municipio y tendrá como eje temático el pastoreo, la ganadería extensiva y la relación entre las comunidades rurales y el territorio.

El festival surgió con la idea de recuperar los cortijos como lugares de encuentro, utilizando el cine documental como herramienta para reflexionar sobre el territorio y las personas que lo habitan

El concejal de Promoción del Medio Rural en el Consistorio caravaqueño, Juan Manuel Navarro, ha señalado que “es una iniciativa que combina cultura, sostenibilidad y desarrollo rural, poniendo el foco en actividades tradicionales que forman parte de nuestra identidad y que han contribuido históricamente a modelar nuestros paisajes”.

Programación

La programación incluye la proyección de los documentales ‘Tierra de lobos, escuela de pastores’ y ‘La senda del pastor’, dos trabajos audiovisuales que muestran la realidad de la ganadería extensiva, los conocimientos ligados al oficio de pastor y su papel en la conservación del medio natural y la biodiversidad.

Además de las proyecciones, la jornada contempla espacios para el diálogo y el intercambio de experiencias entre asistentes, abordando cuestiones como la gestión sostenible del territorio, la producción alimentaria de proximidad, la memoria rural y los retos demográficos y económicos que afrontan las zonas rurales. Se realizará también una visita guiada al cortijo Torre Girón y una degustación de productos locales.

La programación incluye la proyección de los documentales ‘Tierra de lobos, escuela de pastores’ y ‘La senda del pastor’, junto a una visita al cortijo y una degustación de productos locales

Juan Manuel Navarro ha señalado que “actividades como ésta contribuyen a visibilizar el valor del mundo rural, generan oportunidades para conocer experiencias inspiradoras y ayudan a reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el entorno natural que nos rodea”.

El Cortijos Film Festival surgió con el objetivo de recuperar los cortijos como lugares de encuentro, cultura y conversación, utilizando el cine documental como herramienta para reflexionar sobre el territorio y las personas que lo habitan. La iniciativa forma parte de la estrategia de la Asociación AlVelAl para conectar cultura, regeneración ambiental y desarrollo rural.

La participación es gratuita, si bien es necesaria la inscripción previa debido al aforo limitado.

Datos del evento

CartelCortijosFilm / La Opinión

Fecha: 26 de junio.

Hora: A partir de las 19.30

Lugar: Cortijo Torre Girón, Valle del Quípar, Caravaca de la Cruz.

Proyecciones: ‘Tierra de lobos, escuela de pastores’ y ‘La senda del pastor’.

Entrada gratuita con inscripción previa.