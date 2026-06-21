Una superproducción internacional sobre la vida de San Sebastián se rodará en la Región de Murcia

La Región de Murcia se prepara para acoger uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de los últimos años. La producción internacional sobre San Sebastián, que se convertirá en una gran epopeya histórica ambientada en los últimos años del Imperio Romano, tiene previsto rodarse en Cartagena, Murcia y Lorca con un presupuesto que rondará los 27 millones de euros.

El proyecto estará dirigido por Rupert Wainwright, cineasta británico conocido por títulos como Stigmata y The Fog, películas que han recaudado más de 350 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, y contará con producción de Joaquín Asencio, fundador de la productora Lemendu, junto al productor ejecutivo Guy J. Louthan, veterano de más de tres décadas de trayectoria internacional y colaborador de grandes compañías audiovisuales.

La historia girará en torno a San Sebastián, el legendario centurión romano que practicó el cristianismo en secreto durante el mandato del emperador Diocleciano y cuya ejecución acabó convirtiéndolo en uno de los mártires más venerados de la tradición cristiana. La producción se plantea como una gran aventura épica que combina acción, batallas, intrigas políticas y conflictos religiosos en los años finales del Imperio Romano.

Según ha podido saber esta Redacción, la trama narrará la transformación de Sebastián desde héroe militar del ejército romano hasta símbolo de resistencia espiritual frente a la persecución de los cristianos. La historia se desarrolla en un contexto de crisis imperial, luchas de poder y cambios religiosos que acabarían influyendo decisivamente en la conversión del emperador Constantino y en la expansión del cristianismo por todo el mundo occidental. La historia de la producción narrará así la vida de uno de los mártires de la cristiandad que cambió el curso de la religión católica en Occidente.

‘San Sebastián’, del artista renacentista italiano Il Sodoma (Giovanni Antonio Bazzi), creada alrededor de 1525. / L. O.

Nombres en el horizonte

Fuentes vinculadas al proyecto señalan que entre los intérpretes que han sido objeto de conversaciones o valoraciones para el reparto figuran algunos de los nombres más destacados del panorama internacional y español, entre ellos Javier Bardem (No es país para viejos, Skyfall); Hugh Jackman (Lobezno en la saga X-Men, El gran showman); Henry Cavill (El hombre de acero, The Witcher); Alexander Skarsgård (True Blood , Big Little Lies ); Javier Rey (Fariña, El silencio de la ciudad blanca); Penélope Cruz (Volver, Vicky Cristina Barcelona); Úrsula Corberó (La casa de papel, El cuerpo en llamas); Eva Green (Casino Royale, Penny Dreadful) y Antonio Banderas (La máscara del Zorro, Dolor y gloria)

No obstante, por el momento no existe confirmación oficial sobre la composición definitiva del elenco.

Murcia como la nueva Roma

Las localizaciones se repartirán entre Cartagena y los alrededores de Murcia y Lorca que servirán para recrear distintos escenarios del Imperio Romano, cosa que entraña su lógica gracias a su patrimonio histórico, la diversidad paisajística y las condiciones de producción que ofrece la comunidad autónoma.

El proyectó contará con una producción inicial de 27 millones de euros para el rodaje

La elección de la Región refuerza además el creciente posicionamiento de Murcia como destino de rodajes internacionales, una estrategia impulsada en los últimos años a través de la Film Commission regional y de las políticas destinadas a atraer inversiones audiovisuales como las ayudas de la Comunidad a las grandes producciones.

El volumen económico previsto sitúa a la producción entre las de mayor presupuesto vinculadas a la Región. Además , contará con un fuerte impacto directo derivado del rodaje, una iniciativa de estas características suele movilizar a cientos de profesionales entre técnicos, especialistas, personal auxiliar, empresas de servicios y proveedores locales.

Entre el cine histórico y las grandes series

Aunque todavía no se ha desvelado oficialmente si el proyecto adoptará finalmente el formato de largometraje o de miniserie de tres capítulos, sus promotores lo presentan como una producción de gran escala inspirada en referentes del género histórico y religioso que han logrado una importante repercusión internacional.

Antonio Banderas, Úrsula Corberó, Alexander Skarsgård o Eva Green también podrían formar parte del elenco

El proyecto cita como referentes títulos como Gladiator, La Pasión de Cristo, Ben-Hur o la serie Roma, por el creciente interés que las grandes plataformas y productoras estadounidenses están mostrando por contenidos de inspiración bíblica e histórica.

Una historia concebida como saga

Durante el desarrollo del proyecto se contemplan además una continuidad narrativa que iría más allá de la historia de San Sebastián. Asociado a este audovisual figura una segunda parte centrada en la figura de Constantino el Grande y en el proceso que llevó al cristianismo a convertirse en la religión dominante del Imperio Romano.

De confirmarse estas previsiones, la producción volvería a situar a la Región de Murcia como uno de los principales escenarios de referencia junto con otras grandes produciones como F.A.S.T., Venom: El último baile,Terminator: Destino oscuro (Película, El consejero, Green Zone: Distrito protegido o The Walking Dead.