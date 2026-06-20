Con amor, Marjane Satrapi

Sólo aquel que carece de alma piensa que es imposible morir de amor, atribuyendo tales cuestiones a entornos relacionados con la adolescencia más pueril, cosas de chiquillos más cercanas a la estupidez que a la realidad. Pero la vida no es blanca o negra, no es tan radical, y cuando los sentimientos andan por en medio, todo aquello que parece irracional se presenta como la más racional de las cuestiones.

El amor es así, intenso y extenso, te llena por completo y, cuando te abandona, entonces todo carece de sentido. En ese momento comienza la lucha por superar ese vacío amargo que este deja. Muchos lo consiguen, pero otros no. Tratar de llenar esos huecos que antes estaban llenos de la mayor plenitud es tan agotador que descansar del propio dolor puede resultar el mayor de los alivios. Y así, con ese cansancio de un corazón desbordado por la angustia de la pérdida del ser amado, finalmente pierdes la batalla… Te dejas, te dejas, te dejas cada día un poco más, te dejas hasta que al final las fuerzas te abandonan, sólo el hecho de respirar supone un reto y el aire casi se niega a entrar en tus pulmones.

Ahí, perdida, agotada y rota, trató de luchar durante todo un año la artista Marjane Satrapi, pero no lo consiguió. El dolor pudo con ella y el vacío la atrapó.

VIDA

Llegó a Francia en 1994, donde conoció al productor sueco Mattias Ripam. Un año más tarde de conocerse, se casaron.

Satrapi convirtió su experiencia personal en un relato donde cohabitaban la infancia, la familia y la amistad entre errores, pérdidas y risas, una seña de identidad que dotó a sus historias de gran humanidad. Sus personajes viven intensamente porque saben que todo puede desaparecer en cualquier momento, por lo que vivir es un acto frágil a la vez que extraordinario.

LIBERTAD

Antes que escritora, dibujante o cineasta, Marjane Satrapi fue una mujer empeñada en ser libre. Sus padres la mandaron a estudiar a Europa; no querían que sufriera las consecuencias políticas del régimen iraní. Esa mirada a su infancia siempre estuvo presente en su trabajo, como en el cómic Persépolis (2000), uno de los más conocidos, donde además también habla de los cambios en Irán tras ser derrocado el Sha de Persia en 1979 y la instauración de la República Islámica. Toda su obra es una conversación permanente sobre la libertad de las mujeres, la libertad del cuerpo, la libertad de la memoria y la libertad de imaginar una vida distinta.

AMOR

Haciendo un repaso a sus obras visuales, y teniendo en cuenta que estas tienen un gran componente autobiográfico, hay una de ellas que de repente parece cobrar un significado especialmente simbólico y extraño; me refiero al cómic Pollo con ciruelas. En esta historia narra la vida de un prestigioso músico que, tras perder su instrumento –su mujer le rompe el violín en una pelea–, este decide dejarse morir de tristeza.

En sus relatos, el amor nunca aparece como un cuento de hadas; es imperfecto y humano, pero sobre todo reflexivo, propone meditar sobre ciertas cuestiones que unas veces lo vuelven caótico y otras totalmente necesario para sobrevivir.

SEXO

Hablar de sexo cuando este es un tabú socialmente no permitido para las mujeres supone un acto de valentía, un modo de rebeldía e incluso un tipo de clara resistencia a permanecer en ese lugar de invisibilidad que otros han decidido juzgar y controlar. Así, Satrapi decidió reivindicar el deseo como una expresión de libertad.

En uno de sus cómics en blanco y negro llamado Bordados, deja claro su interés por mostrar cómo se vive la sexualidad femenina en Irán desde el punto de vista de ellas. Una ventana donde la intimidad queda desvelada desde su propia experiencia y las de las mujeres de su familia, sus amigas y vecinas.

DOLOR

El dolor atraviesa toda su trayectoria en sus diferentes facetas. El dolor del exilio, de la incomprensión, de la distancia y de la pérdida, también el dolor del amor; sin embargo, su obra no es un espacio donde sobreviva la derrota, es un espacio de resistencia. En muchas ocasiones, dibujar fue para Marjane Satrapi una manera de sobrevivir ante aquello que le causaba tristeza, pero el dolor de la pérdida del amor –de su amor–, ese nunca lo sobrellevó.

OSCURIDAD

Toda existencia conoce momentos de sombra. Aunque ella exploró los rincones más oscuros de la condición humana (la guerra, el fanatismo, la represión o el miedo), nunca pensó que tendría que luchar contra su propia oscuridad.

Cuentan sus amigos que desde el fallecimiento de su marido ya no quería vivir, solo quería irse. Durante treinta años, Mattias Ripam fue esa tabla a la que se agarró para no hundirse cuando era atacada, cuando la censura la azotaba, tras su exilio, y siempre que sentía el miedo de la persecución política. Al encontrarse sola, sin ese pilar tan importante, todo a su alrededor se volvió oscuro y hostil.

VACÍO

Después del dolor y la oscuridad, cuando ya no quedan más lágrimas, llega el vacío:

Ese lugar donde los recuerdos ocupan el espacio de la realidad y cada amanecer se convierte en una continua despedida. El vacío que sientes cuando una parte de ti se va.

FIN

«No pudo superar la muerte de su marido», decía un comunicado de la familia.

Todo acabó el 4 de junio de 2026, con 56 años.

Adiós, Marjane Satrapi.

A la pregunta: ¿Se puede morir de amor?

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La respuesta: Indudablemente, sí.