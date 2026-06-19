Viva Suecia recibirá el ‘Castillete de Oro’ en el 65º Festival Internacional del Cante de las Minas

La banda murciana Viva Suecia será reconocida con el ‘Castillete de Oro’ en la 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, la máxima distinción institucional del certamen flamenco, que se celebrará en La Unión del 29 de julio al 8 de agosto de 2026.

El galardón reconoce la trayectoria del grupo y su papel en la difusión del arte y la cultura española a nivel regional, nacional e internacional. Desde el festival destacan a la formación murciana por unas "canciones que remueven y emocionan. Que inspiran e iluminan. Que nacen de la tinta de la experiencia propia, de la ficción embriagada de poesía, de la libertad y de la autenticidad".

Formada por Rafa Val, Jess Fabric, Alberto Cantúa y Fernando Campillo, la banda ha construido desde 2014 una carrera marcada por una evolución constante dentro del indie rock español, con discos como Viva Suecia (2014), La fuerza mayor (2016), Otros principios fundamentales (2017), El milagro, El amor de la clase que sea y Hecho en tiempos de paz.

El festival subraya la capacidad del grupo para consolidar "una identidad propia basada en la intensidad emocional de sus composiciones y en una presencia sostenida en la escena musical española durante más de diez años".

Un puente entre el rock y el flamenco

El reconocimiento del Cante de las Minas pone el acento en el vínculo cultural de la banda con distintas tradiciones musicales del país. En declaraciones a la organización, los integrantes confiesan que recibieron la noticia del premio "con sorpresa, ilusión y muchísima emoción", y aseguran que supone "un honor enorme".

"No estamos muy acostumbrados a ser premiados y, si a eso le sumas que el reconocimiento llega de uno de los festivales más importantes del mundo y de un estilo de música y arte que, a priori, poco tiene que ver con lo que hacemos, la emoción es más grande todavía", reconocen.

Los componentes de Viva Suecia afirman además que "aunque aparentemente el flamenco no parezca estar en nuestras canciones, sí que lo está en nuestras raíces, influencias y cultura artística". En ese sentido, recuerdan que crecieron "escuchando a Kiko Veneno, Triana, Morente, Camarón o grandes artistas de la copla. Está en nuestro ADN". Además, admiten que siempre han contemplado el Festival Internacional del Cante de las Minas "con cautela, admiración y mucho respeto, como si se tratara de un arte superior".

El galardón

El ‘Castillete de Oro’ reconoce no solo la trayectoria artística de los galardonados, sino también su contribución a la difusión del arte español más allá de su género musical de origen. Desde la organización del festival subrayan que esta distinción "constituye uno de los momentos destacados de una edición que rinde homenaje a la Región de Murcia como territorio cultural de referencia".

El Festival Internacional del Cante de las Minas ha confirmado que Viva Suecia compartirá este reconocimiento con el periodista y escritor murciano Carlos del Amor, mientras que el resto de galardonados se dará a conocer próximamente dentro de la programación oficial del certamen.