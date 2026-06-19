Valeria Bruni-Tedeschi es Eleonora Duse, la actriz que descubrió la interpretación moderna: "Mientras otros fingían, ella sentía"

“Me di cuenta de que estaba en presencia de la actriz más grande que había visto jamás”, escribió Charles Chaplin en su día acerca de Eleonora Duse, que quizá hoy no sea tan famosa como la francesa Sarah Bernhardt -otra de las primeras figuras del teatro en alcanzar el estatus de celebridad cultural global a finales del siglo XIX- pero sí es más influyente en la historia del arte interpretativo moderno.

Después de todo, el trabajo de Duse fue una de las principales fuentes de inspiración de las que el ruso Konstantín Stanislavski se sirvió para crear el método interpretativo que lleva su nombre, basado en la búsqueda de la verdad psicológica del personaje y que hoy asociamos a monstruos de la interpretación como Marlon Brando y James Dean. “Podría decirse que fue ella quien descubrió la interpretación moderna”, afirma Valeria Bruni-Tedeschi, que da vida a la diva de los escenarios en la película a bordo de la que hoy aterriza en la cartelera. “En lugar de recurrir al tipo de actuaciones declamatorias y artificiosas que dominaban la escena en aquella época, ella apostaba por la naturalidad expresiva; y mientras sus actores coetáneos fingían las emociones en escena, ella las experimentaba”.

Dirigida por Pietro Marcello, ‘Eleonora Duse, la divina’ adopta un tono elegíaco para contemplar a su protagonista en los últimos compases de su vida. Con poco más de 60 años y retirada desde hace más de una década, debe regresar a los escenarios para salir de la ruina económica y a pesar del desdén del público y la enfermedad severa. “Invoqué a la Duse como si se tratara una mujer con la que entablara una relación gracias a un encuentro accidental”, recuerda Bruni-Tedeschi acerca de su aproximación al personaje. “A veces entablamos conversaciones fortuitas con desconocidos que acaban siendo muy profundas y descubriendo conexiones íntimas. Eso es lo que yo sentí al acercarme a su figura”.

Como ya hizo con la película que más proyección internacional le ha proporcionado hasta la fecha, ‘Martin Eden’ (2019), en el nuevo biopic Marcello usa un fragmento de una vida para reflexionar sobre los orígenes del fascismo en su país. Con la Primera Guerra Mundial recién terminada y aún asimilando el horror que desató, Duse contempla con inquietud el ascenso del nacionalismo extremo encarnado por Benito Mussolini en una Italia azotada por la inflación, el desempleo y las tensiones sociales. “Eleonora fue suficientementente ingenua como para creer que podía seducir a Mussolini y someterlo”, opina Bruni-Tedeschi.

“Pretendía que él le diera dinero para construir un gran teatro, pero en lugar de eso estuvo a punto de caer presa del futuro dictador”. Mientras contempla ese proceso, la película acorta distancias entre el horrible pasado de Italia y los fantasmas que acechan hoy al país. “Es una ficción sobre artistas que, ante un mundo que cambia demasiado rápido, ya no saben cómo contar su historia”, añade la actriz. “Con el auge de la extrema derecha, los artistas se sienten aplastados, pero la cultura es una de las necesidades esenciales de la humanidad: nos ayuda a resistir el caos del mundo, a dar sentido a nuestra existencia y a empatizar con los demás”.

Con el paso del tiempo, la figura de Duse ha sido reivindicada como un icono protofeminista en cuanto que estandarte de emancipación femenina, y la nueva película ayuda a entender por qué. “Construyó una carrera extraordinariamente independiente en una época en la que las actrices dependían a menudo de compañías dominadas por hombres, y se atrevió a mostrarse en escena sin maquillaje y con su cabello blanco antes que ninguna otra actriz”, recuerda Bruni-Tedeschi. “Dejó a su marido, empezó a escribir y dirigir su propio material, e incluso fundó una biblioteca para actrices. Ahora bien, el suyo era un feminismo personal, y no se vinculó a ninguna agenda ideológica en particular. Estoy de acuerdo con eso: creo que la ideología coarta el pensamiento, y que estamos viviendo un momento aterrador para el pensamiento y la expresión a causa de la tiranía de lo políticamente correcto”.

De hecho, la intérprete franco-italiana asegura ver reflejada una parte importante de sí misma en la Duse. “Me siento muy cercana a ella en muchos aspectos. A las dos, por ejemplo, nos costó mucho conciliar nuestro arte con la maternidad, aunque ella tuvo muchos problemas para dejar entrar a su hija en su proceso creativo y yo, en cambio, disfruto de tener a los míos a mi lado durante mis rodajes. Asimismo, ella tuvo una vida sentimental muy complicada y vivió atormentada por sus sucesivos fracasos en ese ámbito, y eso es algo con lo que en cierto modo me identifico, porque yo tampoco he logrado tener una relación tradicional estable. Definiría mi vida amorosa como intensa y hermosa pero, en última instancia, infructuosa”.

Pero lo que más la conecta con Duse, añade, es su modo compartido de entender la interpretación “Eleonora consideraba que el trabajo era como el aire que necesitaba para respirar, y para mí también lo es. Las dos concebimos la interpretación no como un medio para lograr el éxito sino como una forma de exploración interior”. En ese sentido, Bruni-Tedeschi resalta la dimensión confesional que la profesión tiene para ella. “Lo que me da la energía para ponerme frente a una cámara o sobre un escenario es la posibilidad que me ofrece de revelarme. Cuando actúo, me quito las máscaras que llevo puestas en mi vida personal”.

Nacida en Turín y criada en Francia en el seno de una familia perteneciente a la élite financiera y cultural -su padre fue un magnate industrial y su madre pianista, y su hermana es Carla Bruni, cantautora y modelo además de exprimera dama francesa—, Bruni-Tedeschi tiene una trayectoria cinematográfica vinculada a las ficciones biográficas.

En su faceta como directora, la actriz ha usado su propio periplo personal y profesional como constante fuente de inspiración. En ‘Es más fácil para un camello...’ (2003) nos hizo partícipes de su vida amorosa, en ‘Un castillo en Italia’ (2016) retrató a las mujeres de su familia, en ‘La gran juventud’ (2022) recordó sus años formativos en el teatro, y el título de ‘Actrices’ (2007) habla por sí solo.

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Reconoce que usar su propia vida y la de sus seres queridos como materia prima para su cine no siempre ha sido fácil. “En su día, tanto algunos miembros de mi familia como varias de mis amistades se sintieron algo utilizados tras verse reconocidos en mis películas y, por supuesto, puedo entenderlos. Mi regla es intentar no ser demasiado ofensiva, amar siempre a los personajes que creo. De esa manera, siento que no estoy haciendo nada malo”.