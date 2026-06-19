Shakespeare, Lope, Lorca y Cervantes: el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier estrena un ciclo de cine gratuito

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier estrena este año una propuesta que no había explorado en sus 56 ediciones: un ciclo de cine gratuito que pone en diálogo la escena con la pantalla a través de cuatro películas vinculadas a Shakespeare, Lope de Vega, Federico García Lorca y Miguel de Cervantes.

El director del festival y concejal de Cultura, David Martínez, sitúa la novedad en una línea de continuidad: "si el pasado año el festival abrió un diálogo con las artes plásticas a través de la exposición Ágora, Dioses y Mitos, de José Antonio Torregrosa, esta edición da un paso más para encontrarse con el séptimo arte".

El objetivo, según explica, es explorar "las fecundas relaciones entre el teatro y el cine" a través de cuatro películas que dialogan con algunos de los grandes nombres de la literatura universal.

Los Oscar que abren el ciclo

El ciclo arranca con Hamnet, de Chloé Zhao, la película que ha protagonizado la temporada de premios de este año: ganó el Globo de Oro a Mejor Película Dramática, le valió a Zhao su segundo Oscar a Mejor Dirección y compitió por el Oscar a Mejor Película 2026. Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, la cinta —adaptación de la novela homónima de Maggie O'Farrell— se aleja del Shakespeare dramaturgo para centrarse en Agnes, su esposa, y en el duelo que ambos atraviesan tras la muerte de su hijo Hamnet a los once años, el dolor que terminaría convirtiéndose en la semilla de Hamlet.

Jessie Buckley y Paul Mescal en la película 'Hamnet'. / L. O.

El clásico que arrasó en los Goya

El 7 de agosto llega El perro del hortelano, de Pilar Miró, adaptación de la comedia de Lope de Vega que respeta el texto en verso original y que se llevó siete premios Goya. Con Emma Suárez y Carmelo Gómez encabezando el reparto, la película narra el enredo entre Diana, condesa de Belflor, y su secretario Teodoro, atravesado por el deseo, los celos y las contradicciones del amor del Siglo de Oro.

Un fotograma del 'El Perro del Hortelano' / L. O.

El 13 de agosto es el turno de La novia, de Paula Ortiz, traslada a la pantalla Bodas de sangre. Con Inma Cuesta, Álex García y Asier Etxeandía, la película recrea la tensión poética y trágica del universo lorquiano: un deseo imposible de frenar y un destino que se cumple sin remedio.

Cervantes con su protagonista en la sala

El ciclo se cierra el 21 de agosto con El cautivo, de Alejandro Amenábar, ambientada en 1575 durante el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel tras ser capturado por corsarios. La película acumuló seis nominaciones en los Premios Goya 2026, entre ellas la de Mejor Actor Revelación para Julio Peña, que interpreta a un joven Cervantes que encuentra refugio en la invención de historias mientras trama su fuga.

Peña asistirá a la proyección, y al día siguiente subirá al escenario del Auditorio Parque Almansa para protagonizar Fedra, en los infiernos, dentro de la programación principal del festival: dos noches consecutivas, dos registros completamente distintos del mismo actor.

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Las proyecciones, organizadas con la Filmoteca Regional y la Consejería de Cultura, tendrán lugar a las 22:00 horas en el Teatro de Invierno de San Javier.