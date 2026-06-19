Del rock legendario de Loquillo al soul de Lia Kali: estos son los conciertos del fin de semana en la Región

La Región de Murcia afina guitarras para un fin de semana marcado por el rock, el soul y las nuevas voces de la escena local. Loquillo desembarca en Murcia con su gira Corazones Legendarios, Lia Kali lleva su mezcla de soul, rap y música urbana al Parque Fofó, Los Marañones reivindican en Cartagena el pulso del rock murciano y Palomo Palomo actúa gratis dentro de Las Noches del Malecón.

Loquillo cuelga el cartel de completo en la Sala Mamba de Murcia este viernes / L.O.

Loquillo, actitud de rock and roll

Loquillo (José María Sanz) continúa escribiendo la historia del rock español y suma una nueva cita imprescindible a su gira Corazones Legendarios. El concierto tendrá lugar este viernes en el Mamba Garden, dentro de una gira en la que repasa su imponente colección de himnos intergeneracionales. Con más de 45 años al pie del cañón, demuestra seguir en plena forma.

En esta gira, el ‘Loco’ comparte con su legión de seguidores todas las grandes canciones de su carrera, reinterpretadas con nuevo sonido, energía renovada y la misma actitud poderosa y rockera de siempre. Hay muchas cuestiones de su vida que ya han sido contadas. La mayoría son ciertas; otras pertenecen a la leyenda. Es la ley del rock. En cualquier caso, unas y otras componen la auténtica historia de un rocker. A día de hoy se puede afirmar que Loquillo es el artista más sólido e importante de su generación, una auténtica rock star que en este concierto recorrerá las tres fases fundamentales de su carrera profesional: la más rockera con Los Trogloditas, la de los poetas y su última andadura en solitario tras la ruptura definitiva con Los Trogloditas en 2007. A sus 65 años, ha cambiado su Barcelona natal por la tranquilidad de San Sebastián, pero no abandona la primera línea de la escena musical patria, y se lanza este verano por las carreteras españolas con una gira que ha bautizado como Corazones Legendarios, en homenaje a un tema de Lou Reed, y ese mismo nombre lleva su último disco, que salió el año pasado: un doble álbum de 23 canciones que recorre 47 años de carrera y que está lleno de colaboraciones de lujo. Reúne una selección de las mejores canciones de su repertorio, y se deja acompañar por algunos de los artistas más reconocibles del panorama nacional (Bunbury, Leiva, Rubén Pozo...); compañeros con los que compartió sus inicios (Alaska, Manolo García, Carlos Segarra...); voces absolutamente reconocibles como las de Coque Malla, Andrés Calamaro, Carlos Tarque, Miguel Ríos, Kutxi Romero, Dani Martín... Todo un homenaje al espíritu rock y de camaradería que inspira el proyecto.

Viernes 19, 22.00 horas | Mamba Garden, Murcia | Entradas agotadas

Julia Isern (Lia Kal) / L.O.

Lia Kali: alma de soul

Lia Kali –bajo quien se esconde Julia Isern– regresa a Murcia: Animal Sound Reset se la trae de nuevo. Esta rara avis creció escuchando réquiems, guitarras y cantes flamencos, así como las voces de Nina Simone, Ella Fitzgerald o Lauryn Hill, y ha sido una de las grandes protagonistas de los Music Moves Europe Awards 2026, al recibir dos galardones en una misma edición: el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público, otorgado por fans de toda Europa.

Se refugió en la música tras pasar por un centro psiquiátrico a los 14 años, dejándose caer por las jams de la escena barcelonesa y empapándose de soul, rap, reggae, jazz... Empezó catárticamente a componer y, tras pasar por La Voz, en 2022 empezó a publicar sus primeros sencillos en redes, hasta editar Contra todo pronóstico (2023), su primer álbum, desnudando su alma para sanar heridas propias y ajenas. Tras publicarlo, se pasó dos años de gira casi ininterrumpida a ambos lados del Atlántico, y ahora regresa con Kaelis (2025), que también publica el sello manresano Propaganda por el Hecho!, con producciones del granadino Toni Anzis y del multiplatino californiano Larrance ‘Rance 1500’ Dopson, y con colaboraciones vocales de Eladio Carrión y el rapero americano Symba. El álbum se mueve en el urban más actual, con altas dosis de elementos orgánicos y la personal voz de Lia.

Nueva oportunidad de disfrutar del talento de Lia Kali, una de las artistas con mayor potencial de la escena pop nacional, a quien en esta nueva visita acompaña el sevillano Jalezz, que se hizo conocido más por hacer versiones de otros temas en TikTok . El estilo por el que se decanta es la música urbana, y entre sus influencias se encuentran Feid, Dalex, Rauw y Lenny Tavárez. Su álbum debut, Un flamenco diferente (2025), presenta un abanico de estilos (flamenco, pop, música urbana...) sin renunciar a sus raíces.

Sábado 20, 20.00 horas | Parque Fofó, Murcia | Desde 32 euros

Los Marañones harán un repaso por sus grandes éxitos este sábado en el Mr. Witt Café de Cartagena / L.O.

Los Marañones , los ‘padrinos’ del rock murciano

Los Marañones, con más de 30 años de servicio irreprochable a la causa, publicaron su último disco, La máquina del tiempo (Perdición, 2020), el número 13 de su discografía, y les hizo merecedores del galardón a mejor álbum de rock en los Premios de la Música Murciana. El tiempo y la vida son temas recurrentes en su trayectoria, que se articula sobre convicciones insobornables. Imposible no teletransportarse con sus canciones de viajes, no sucumbir a su encanto intemporal.

Mister Witt, en su formato ‘de pie’ para los conciertos más eléctricos, brinda la oportunidad de disfrutar un concierto donde poder acompañar a los ‘padrinos’ del rock murciano, uno de sus buques insignia. Los Marañones son una de esas bandas que no abundan en el panorama nacional. Su apuesta por el rock and roll verdadero, primigenio, les hace especiales.

Ahora andan preparando nuevo disco, pero antes quieren pasar una noche repasando, recordando y cantando en directo grandes canciones.

Viernes 19, 21.30 horas | Mr. Witt Café, Cartagena | Desde 14 euros

Palomo Palomo, ganador del CreaMurcia Pop-Rock 2025 / L.O.

Palomo Palomo sigue a contracorriente

Las Noches del Malecón siguen celebrando su VIII edición. La programación incluye también cinco conciertos gratuitos en la Plaza Cristo de la Salud. Este finde es el turno de Palomo Palomo (Daniel V. Carrillo Palomo), ganador del CreaMurcia Pop-Rock 2025. El músico murciano-alicantino, que también es miembro de Sistema Nervioso (ganadores de la anterior edición del concurso), se mueve entre el indie-rock más crudo y el pop garajero más sucio y emocional.

Siempre a contracorriente, Palomo Palomo, que ha estudiado Interpretación en la ESAD, estrenó por sorpresa un nuevo bootleg, Grabación de una mañana tocando en mi comedor: se quedó a solas con la pequeña guitarra española para niños que heredó de su hermana y grabó 17 temas del tirón (versiones de artistas que admira y canciones suyas desnudadas junto a otras nuevas que salen sin artificio). Sin otro afán. Por el puro gusto de cantar y tocar. Palomo Palomo se consolida así como una de las voces emergentes más singulares del panorama independiente murciano.

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Sábado 20, 12.30 horas | Plaza Cristo de la Salud, Murcia | Entrada gratuita