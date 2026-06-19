Todo preparado para una nueva edición de ‘Las Noches del Camino’, aquí toda la información de horarios y ubicación de escenarios

Caravaca de la Cruz se prepara para vivir uno de los grandes acontecimientos culturales del año con la celebración de la tercera edición de ‘Las Noches del Camino’, un festival que reunirá durante este fin de semana a 7.000 personas y que volverá a llenar de música, actividades y ambiente las calles y espacios emblemáticos de la ciudad.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, junto a representantes de Grupo Postres Reina y de la productora Crash Music, ha visitado los trabajos de montaje de un evento que se consolida.

David Bisbal, Ana Torroja, Carlos Sadness y Sanguijuelas del Guadiana encabezan el cartel de una cita que vuelve a convertir la ciudad en referente cultural y turístico de la Región

La programación arrancará esta noche, viernes 19 de junio, en el escenario ‘Basílica’, situado en la explanada del Castillo de Caravaca, con los conciertos acústicos de A Mares y Depedro, uno de los formatos más especiales y singulares del festival, donde la música se fusiona con el patrimonio histórico y monumental de la ciudad.

La gran cita musical llegará el sábado, 20 de junio, en el escenario ‘Reina’, ubicado en el recinto ferial junto al complejo deportivo Francisco Fernández Torralba. Por él pasarán algunos de los nombres destacados del panorama nacional, como David Bisbal, Ana Torroja, Carlos Sadness, Sanguijuelas del Guadiana, Barry B y Rata, configurando un cartel que combina distintas generaciones y estilos musicales.

Los Huertos del Vicario acogerán durante el fin de semana una amplia programación gratuita con mercado artesano, talleres, actividades infantiles, conciertos y sesiones DJ

Como una de las principales novedades de esta edición, el festival refuerza su presencia en el casco histórico con una programación continua en los Huertos del Vicario, donde durante el sábado y el domingo se desarrollarán actividades gratuitas para todos los públicos. Un mercado artesano, talleres creativos, actividades infantiles, actuaciones musicales y sesiones DJ convertirán este espacio verde en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, ampliando la experiencia del festival más allá de los conciertos y favoreciendo la participación ciudadana.

Desde su creación en el marco del Año Jubilar 2024, ‘Las Noches del Camino’ ha congregado a más de 15.000 asistentes procedentes de más de 35 provincias españolas y ha contribuido a alcanzar niveles de ocupación hotelera cercanos al lleno en toda la comarca durante el fin de semana de celebración. Además, en 2025 fue distinguido como Mejor Nuevo Festival en los Iberian Festival Awards.

El festival, reconocido como Mejor Nuevo Festival en los Iberian Festival Awards, va a superar los 20.000 asistentes desde su nacimiento en el Año Jubilar 2024

El alcalde, José Francisco García, ha señalado que “'Las Noches del Camino' es un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta de promoción del territorio y de dinamización económica”. Igualmente, ha destacado que “el festival ha sabido construir una identidad propia, vinculada a espacios singulares de la ciudad y a una programación que combina música, cultura, convivencia y participación ciudadana”.

La organización prevé una importante afluencia de público durante todo el fin de semana, consolidando una cita que se ha convertido en uno de los eventos culturales más destacados del calendario regional.

El festival cuenta este año con Grupo Postres Reina como patrocinador principal. Asimismo, dispone del respaldo institucional del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, además de la colaboración de la Fundación Camino de la Cruz, a través del patrocinio de Orenes, TGT y Línea 5.

PROGRAMACIÓN

ESCENARIO ‘BASÍLICA’ (Castillo de Caravaca) – Viernes 19 de junio

A Mares: 20:45 horas.

Depedro: 22:00 horas.

HUERTOS DEL VICARIO – Sábado 20 de junio

Camino de los Oficios

Market artesano: de 11:00 a 20:00 horas.

Taller de collage ‘Dibujar con tijeras’, con Greta Bungle: de 11:00 a 14:00 horas.

Pintacaras de ‘La Parada Fantástica’: de 18:00 a 20:00 horas.

Senda Mágica

Cuentacuentos con Mario Moya: de 11:15 a 12:00 horas.

Encrucijada

Concierto de Aldhara: 13:00 horas.

Concierto de Karlan: 14:00 horas.

Groove Bastards DJ: de 17:00 a 20:00 horas.

HUERTOS DEL VICARIO – Domingo 21 de junio

Senda Mágica

Taller de percusión con Pepe Abellán: de 11:30 a 12:30 horas.

Camino de los Oficios

Market artesano: de 11:00 a 14:30 horas.

‘Trazos del Camino’, mural colectivo con Eduardo Tomás Navarro y taller de cianotipia: de 11:00 a 14:00 horas.

Encrucijada

Actuación de Son Loc: de 12:30 a 14:30 horas.

ESCENARIO ‘REINA’ (Recinto Ferial junto al complejo deportivo Francisco Fernández Torralba) – Sábado 20 de junio

Montaje de los escenarios del festival 'Las noches del camino' / Enrique Soler