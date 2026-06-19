La Orquesta Sinfónica de la Región celebra su treinta aniversario con 14 conciertos, un Mahler con la Orquesta de Jóvenes y el bicentenario de Beethoven

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia celebra su XXX temporada de abono en el Auditorio Víctor Villegas con la programación más amplia de su historia: 14 conciertos entre octubre de 2026 y junio de 2027, tres más que en la temporada que concluye hoy.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, presentó este jueves el ciclo con un mensaje claro sobre su propósito: "La trigésima temporada en el Auditorio regional de la Sinfónica refleja una apuesta decidida por la excelencia artística y por facilitar a todos el acceso a la música sinfónica en directo. Ese es uno de los objetivos del Gobierno regional: facilitar el acceso a la cultura de calidad a todos los murcianos".

Mahler, Mozart y Beethoven como ejes

Tres grandes hitos vertebran la XXX temporada bajo la dirección musical y artística de Manuel Hernández-Silva. El primero es el concierto conmemorativo del bicentenario de Beethoven (26 de febrero de 2027), que reunirá la obertura Coriolano, el Concierto para violín y la Sinfonía nº 3 Heroica en una sola velada.

El segundo es la interpretación de El rapto en el serrallo de Mozart en versión de concierto ilustrado, con un elenco vocal de alto nivel, la participación del actor Manuel de Reyes, dirección escénica de Octavio Peidró e ilustraciones de Eloy González: una experiencia multidisciplinar que acerca la ópera al público sin necesidad de producción escénica completa.

El tercero y más ambicioso es el concierto de clausura, el 24 de junio de 2027, en el que la Osrm y la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia compartirán escenario para interpretar la Sinfonía nº 5 de Mahler, una de las obras más exigentes y emotivas del repertorio sinfónico. "Con esta programación, la Sinfónica celebra tres décadas de historia y reafirma su vocación de servicio público, reforzando su compromiso con la difusión de la música clásica y el Auditorio regional Víctor Villegas como uno de los grandes espacios de referencia para la actividad sinfónica en España", apuntó Conesa.

La programación incluye también grandes sinfonías de Sibelius, Schubert, Brahms, Nielsen y Chaikovski, además de dos apuestas por la creación contemporánea: la Sinfonía nº 1 Influencias de Igmar Alderete y Crónicas latinoamericanas de Diego Freiberg.

Solistas de referencia mundial

La nómina de invitados para esta temporada es la más ambiciosa de los últimos años. En la cuerda actuarán los violinistas Kevin Zhu, Svetlin Roussev, Ellinor D'Melon y Amaury Coeytaux, y los violonchelistas Johannes Moser y Aurélien Pascal. Al piano llegarán Thomas Enhco, Emin Kiurtchian y Martina Filjak.

La figura más llamativa del ciclo es el trompetista venezolano Pacho Flores (San Cristóbal, 1981). Ganador de los concursos internacionales Maurice André —la competencia de trompeta más importante del mundo—, Philip Jones y Cittá di Porcia, obtuvo un Latin Grammy en 2023 y ha actuado como solista con la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica NHK de Tokio y la Orquesta de la Garde Républicaine de París. Como Dudamel y tantos músicos venezolanos que pueblan las orquestas del mundo, es hijo del legendario El Sistema.

El trompetista Pacho Flores. / Juan Martínez

Completan el elenco de solistas el guitarrista Pablo Sáinz-Villegas, el clarinetista Pablo Barragán y el intérprete de cuatro venezolano Marcel Montcourt. En el apartado vocal, participarán la mezzosoprano Maite Beaumont, el barítono murciano José Antonio López, las sopranos Rocío Pérez y Lucía Iglesias, los tenores Pablo García-López y Juan Antonio Sanabria y el bajo Ricardo Seguel. Los directores invitados son Roberto Forés, Michal Nesterowicz, Shi-Yean Sung, José Luis Gómez, Nuno Coelho, Ross Jaime Collins y Samuel Lee, además del propio Hernández-Silva.

Una temporada de récords

Los números avalan la apuesta. La temporada 2025-26 cierra con más de 800 abonados y una asistencia media de 1.250 espectadores por concierto, lo que representa un incremento del 40% en abonos y del 16% en asistencia respecto a la temporada 2023-24, primera normal tras la pandemia.

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Treinta años después de su primera temporada en el Víctor Villegas, la Osrm llega a su aniversario con más público, más conciertos y una programación que mira hacia adentro —hacia su historia y su orquesta de jóvenes— y hacia afuera, al mapa internacional de la música clásica contemporánea.