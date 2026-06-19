Celso Deejay: "Cuando yo ‘pincho’, la gente ya sabe que viene a disfrutar del mejor reggaeton antiguo"

¿Cuándo y cómo se enamoró de la música? ¿De dónde nace esa ilusión por convertirse en DJ?

A mí siempre me ha gustado escuchar música, como supongo a la mayoría de la gente, pero es a los 16 años cuando, a través de YouTube, empiezo a descubrir el trabajo de DJ’s internacionalmente tan reconocidos como David Guetta, Steve Aoki, Dimitri Vegas, Like Mike, Hardwell y el desaparecido Avicii. Me fue llamando cada vez más todo este ‘mundillo’, hasta que decidí dar el paso y realizar por mi cuenta cursos online sobre cómo ser DJ. Con 17 años, mi madre me regaló mi primera mesa de mezclas, y meses después logré vencer los nervios para hacer mi primer evento como DJ, en el Colegio Ciudad del Sol de Lorca.

La Opinión

¿Cómo se ha desarrollado tu carrera musical hasta ahora?

En estos años como DJ he pasado de ‘pinchar’ en el que fue mi colegio a recorrer buena parte de España con mi mesa de mezclas. Salí de la Región de Murcia, de la que en realidad nunca me he ido pues buena parte de mis trabajos los hago aquí, para ‘pinchar’ en Almería, Castilla-La Mancha o Madrid, por ejemplo. Y durante todo este proceso de aprendizaje me he sabido rodear de muy buenos compañeros de profesión, como Diego Cano, Pedrofeder, Koni Dj e Iván Belmonte, con los que he podido aprender, y ellos de mí, sobre un ‘mundillo’ que, aunque a veces levanta mucha envidia, te da la oportunidad de conocer a gente maravillosa.

"En estos años como DJ he pasado de ‘pinchar’ en el que fue mi colegio a recorrer buena parte de España con mi mesa de mezclas" / Celso Deejay

¿Cuáles diría que son las ventajas y los inconvenientes del mundo de la noche y el espectáculo?

Como decía, te permite conocer a mucha gente y disfrutar de ese trato cercano que se da en cualquier ambiente de fiesta, pero claro que tiene su lado ‘oscuro’, y es que el pasar tantas noches en pie alejado de casa, en mi caso, se ha traducido en un insomnio con el que tengo que lidiar. La vida del DJ no es tan ‘disfrutona’ como puede parecer desde fuera, también porque estamos sometidos a una presión que la gran mayoría de la gente no percibe. Más allá de las típicas situaciones que todos los DJ’s ‘sufrimos’ a diario, como cuando alguien se pasa un poco de pesado pidiéndonos alguna canción (risas). La vida personal se va reduciendo, pero eso es algo que tenemos que conllevar todos aquellos que somos conocidos por la calle.

"La vida personal se va reduciendo, pero eso es algo que tenemos que conllevar todos aquellos que somos conocidos por la calle" / Celso Deejay

¿Tienes alguna seña de identidad propia?

Yo soy un enamorado del reggaeton antiguo. A mí me cautivó Ella no sigue modas, de Don Omar y Juan Magán, y a partir de ahí he ido trabajando de la mano de ese reggaeton antiguo que, considero, nunca debió de desaparecer de las fiestas, aunque a día de hoy cada vez somos más los que hacemos todo lo posible por ‘rescatarlo’, y eso mucha gente lo agradece. No es que el reggaeton que se hace ahora no me guste, y con sus variaciones está quedando claro que comercialmente funciona, solo hay que ver el éxito de figuras como Bad Bunny o Quevedo, pero tengo que reconocer que no hay nada como el de la ‘vieja escuela’. Creo que el nivel ha bajado mucho, y no solo por las letras, y la prueba está en que los ‘Reyes del reggaeton’ siguen siendo a día de hoy aquellos que despuntaron hace años, como Daddy Yankee, Henry Méndez o Juan Magán. Y sus canciones nunca fallan, tú las pones en cualquier discoteca y la gente se vuelve loca. Y del mismo modo se le sigue teniendo un cariño especial a esa música de los 80 y los 90, cantaditas y remember que a mí siempre me gusta rescatar.

La vida del DJ no es tan ‘disfrutona’ como puede parecer, también porque estamos sometidos a una presión que la gran mayoría de la gente no percibe Celso Deejay

¿Con qué suele disfrutar más la gente en sus sets?

Cuando yo ‘pincho’, la gente ya sabe que viene a disfrutar del mejor reggaeton antiguo, y por eso se me conoce como ‘El Rey del reggaeton’. Y cuando termino de trabajar, me sumo a la fiesta, todavía me quedan ganas y fuerzas (risas). Otra de las cosas que la gente me suele agradecer es toda la animación que doy con el micro, que para este trabajo es algo esencial. Porque lo importante de un DJ no es solo el trabajo que hace con la mesa de mezclas, sino la capacidad que tenga de animar a toda esa gente que está disfrutando de la fiesta. Y yo soy un especialista en hacer que la gente se vuelva loca.

"Después del verano volveré a ‘pinchar’ en eventos en los que ya he participado" / Celso Deejay

¿Qué proyectos tienes en mente para los próximos meses?

Después del verano volveré a ‘pinchar’ en eventos en los que ya he participado como Carthagineses y Romanos de Cartagena, la Feria de Caravaca de la Cruz y la Feria Chica y Grande de Lorca, además de patearme un montón de pedanías de toda la Región. Y en septiembre ‘daré el salto’ a la televisión, acudiré al conocido programa de Telecinco El Diario de Jorge, pero hasta aquí puedo contar (risas).

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