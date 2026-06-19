Se buscan bebés para un nuevo rodaje en la Región de Murcia

La Región de Murcia vuelve a situarse en el radar de las producciones audiovisuales con una nueva convocatoria de casting dirigida a bebés recién nacidos difundida a través de las redes sociales de la Región de Murcia Film Commission, el servicio público encargado de facilitar y promover el sector audiovisual en la comunidad autónoma.

La iniciativa, de la plataforma de casting Modfie, busca seleccionar menores de corta edad residentes en la Región para participar en una producción audiovisual, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre la obra, el equipo artístico o las fechas de rodaje.

La convocatoria

El proceso de selección se ha activado mediante redes sociales, donde se solicita a las familias interesadas enviar un mensaje privado con la palabra clave 'Bebé' a la empresa de casting para recibir información sobre los requisitos de participación y formalizar la inscripción.

La Región de Murcia ha reforzado en los últimos años su posicionamiento como plató de cine, con la llegada de producciones nacionales e internacionales y el apoyo institucional de la Film Commission, que actúa como ventanilla de coordinación entre productoras, administraciones y servicios locales.

Crecimiento del sector

En los últimos ejercicios, la Región ha experimentado un incremento sostenido de rodajes y actividad audiovisual, impulsada por incentivos públicos, diversidad de localizaciones y la coordinación de la Film Commission, que facilita permisos, localizaciones y servicios técnicos para las producciones.

Este ecosistema ha permitido la atracción de proyectos de cine, series, publicidad y contenidos digitales, consolidando a la comunidad como un destino emergente dentro del mapa audiovisual español.

A este casting se suma el anunciado recientemente para un rodaje en Cartagena, que se desarrollará en nueve jornadas repartidas en dos periodos: los días 22 y 23 de junio, del 13 al 17 de julio y los días 23 y 24 de julio. La agencia Modfie ha abierto el casting de figuración para hombres, mujeres y menores.

Al tratarse de una película de época, los requisitos para esta convocatoria son precisos: "los hombres deberán tener peinado clásico y/o barba; las mujeres no podrán llevar mechas, tintes llamativos ni cortes modernos, y tampoco uñas pintadas ni de gel o acrílicas", señala la plataforma de casting Modfie. En la misma convocatoria también se añade que "la producción incluye transporte al rodaje y habrá prueba de vestuario previa. Es imprescindible contar con permiso de trabajo y documentación en regla; en el caso de los menores, DNI obligatorio".

Aunque se desconoce si se trata del mismo proyecto audiovisual la convocatoria continúa activa a través de redes sociales, donde se anima a las familias con bebés recién nacidos a participar en el proceso de selección. Por el momento, no se han comunicado más detalles sobre la producción ni sobre su calendario de rodaje.