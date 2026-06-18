Víctor Nieto: "Escribí esta novela porque me divertía más que hablar de imputación de rentas inmobiliarias"

Víctor Nieto, nacido en Cartagena en 1972 y afincado en Murcia, lleva toda una vida dedicado a los números. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales e Inspector de Hacienda del Estado, acaba de descubrir una vocación inesperada. A los 54 años debuta como novelista con Un destino para Jacobo, una comedia protagonizada por un sacerdote en crisis vocacional que llega a un pueblo en fiestas buscando tranquilidad y acaba envuelto en una sucesión de situaciones tan absurdas como peligrosas. El autor presenta la obra hoy a las 19.00 horas la librería Diego Marín de Murcia.

¿Qué lleva a un inspector de Hacienda del Estado a escribir una novela?

Realmente lo que me llevó a escribirla fue lo divertida que me resultaba. Empecé escribiendo pequeñas escenas que poco a poco fueron tomando forma hasta convertirse en una historia. Me encontraba cansado después del trabajo y descubría que escribir me entretenía muchísimo. La verdad es que me divertía bastante más que escribir sobre la imputación de rentas inmobiliarias del IRPF. Mi condición de inspector de Hacienda influyó poco en la decisión. Lo que encontré fue una actividad que me llenaba plenamente.

Debuta como novelista a los 54 años. ¿Por qué ahora y no antes?

Es mi primera incursión en la ficción y la única explicación que encuentro es que no la había descubierto antes. He dedicado mi vida al trabajo, al estudio y a otras aficiones, pero nunca se me ocurrió escribir una novela. Le aseguro que, si hubiera sabido lo bien que me lo pasaba haciéndolo, habría empezado mucho antes.

¿Le sorprendió descubrir tan tarde esa faceta creativa?

Muchísimo. Fue una sorpresa para mí mismo. Además, al principio nunca pensé que la novela pudiera publicarse. Eso me dio una libertad absoluta para escribir exactamente lo que me apetecía y me divertía. Creo que esa libertad está muy presente en el resultado final.

Si hubiera sabido lo bien que me lo pasaba escribiendo, habría empezado mucho antes

¿Por qué eligió como protagonista a un sacerdote en crisis de vocación?

La historia nació a partir de una escena concreta en la que aparecían dos personajes y uno de ellos era un sacerdote. A partir de ahí me pregunté cómo había llegado ese personaje hasta esa situación y empecé a construir la historia. Además, un sacerdote puede enfrentarse a circunstancias muy particulares derivadas de su profesión, de sus creencias y también de cómo lo percibe la sociedad. Me parecía un personaje con muchas posibilidades narrativas.

La novela aborda con humor cuestiones relacionadas con la Iglesia, la política municipal o la corrupción. ¿En algún momento sintió la tentación de autocensurarse?

No, porque nunca tuve la sensación de estar burlándome de nadie. Lo que hago es plantear una trama de comedia donde intervienen personajes de ámbitos muy distintos. La Iglesia, la política o determinados comportamientos sociales aparecen porque forman parte de la realidad y porque encajan bien dentro de una historia de enredo y humor. Mi intención nunca ha sido ridiculizar a nadie, sino construir situaciones divertidas.

Vivimos tiempos en los que el humor suele generar polémicas con facilidad. ¿Es más difícil hoy hacer comedia?

No lo sé porque no me dedico profesionalmente al humor. Lo que sí me parece injusto es extender la idea de que vivimos con menos libertad que antes. Yo nací en una dictadura y crecí en los años de la Transición. Por eso me cuesta aceptar determinadas generalizaciones. Si algunos humoristas consideran que tienen más dificultades para ejercer su trabajo, serán ellos quienes puedan explicarlo mejor, pero trasladar esa idea al conjunto de la sociedad me parece excesivo.

El alcalde corrupto tiene un papel importante en la novela. Como inspector de Hacienda, ¿cree que su profesión le ha dado una mirada diferente sobre estos asuntos?

Puede ser desde un punto de vista técnico, pero no desde el punto de vista moral. La corrupción forma parte de nuestra actualidad desde hace mucho tiempo y todos tenemos una opinión formada sobre ella. No hace falta ser inspector de Hacienda para sentir rechazo hacia determinadas conductas. Como cualquier ciudadano, me repugnan ese tipo de comportamientos.

La novela no busca burlarse de la Iglesia o de la política, más bien las llevo al terreno de la comedia

La acción transcurre durante unas fiestas de Moros y Cristianos. ¿Por qué eligió ese escenario?

Porque es el entorno festivo que más conozco. En toda la zona de Levante son celebraciones muy presentes y me parecían especialmente útiles para determinados aspectos de la trama. Además, algunos elementos de la historia encajaban muy bien con el contexto de una fiesta que representa simbólicamente un enfrentamiento histórico entre culturas.

El espacio elegido es Albañejos de la Frontera, un pueblo ficticio. ¿Hay algo de Cartagena, de Murcia o de algún lugar real en ese escenario?

No, absolutamente nada. Es un pueblo completamente ficticio. De hecho, procuré buscar un nombre que no existiera en España.Lo único que se sabe en la novela es que está situado en la mitad sur de la península. No está inspirado en ningún municipio concreto ni pretende reflejar el carácter de ninguna zona determinada. Simplemente necesitaba un escenario propio para desarrollar la historia y preferí inventarlo desde cero.

¿Qué le gustaría que se llevara el lector después de leer Un destino para Jacobo?

Sobre todo que se divierta. Es una novela de humor y me gustaría que quien la lea pase un buen rato, se entretenga y, si es posible, se eche alguna risa. Es verdad que aparecen temas que pueden invitar a la reflexión o generar opiniones distintas sobre determinadas cuestiones, pero el objetivo principal es entretener. Si el lector termina el libro con una sonrisa, me daré por satisfecho.