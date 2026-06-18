La Fundación Cajamurcia acogerá en 2027 obras de Lidó Rico, Paco Ñíguez y del Proyecto GAMA

El talento de los creadores y creadoras murcianos vuelve a ser reconocido, por tercer año consecutivo, en la ‘Convocatoria de Proyectos de Creación Artística 2027’. En esta ocasión, la escultura Arquitectura desvelada, del artista yeclano Lidó Rico; la obra Origen, del pintor cartagenero Paco Ñíguez; y las piezas artísticas de la iniciativa expositiva Proyecto GAMA son las tres propuestas elegidas por el jurado entre las 42 obras multidisciplinares presentadas a esta convocatoria.

Este proyecto es una iniciativa de la Fundación Cajamurcia con el objetivo de promocionar el trabajo de los creadores murcianos o residentes en la Región. Supone un espacio de difusión y, sobre todo, una oportunidad para conservar y reconocer el talento que nace y se desarrolla en la Huerta de Europa.

Las obras seleccionadas serán presentadas por sus propios autores en la sala Pablo Puente del Centro Cultural Las Claras. La exhibición estará acompañada de distintas conferencias, encuentros y visitas guiadas para que los asistentes puedan conocer en profundidad no solo las obras, sino también a sus creadores.

Eugenia Hernández, coordinadora del Centro Cultural Las Claras, celebra esta tercera edición como «un orgullo» y la define como «la consolidación» de «un motor fundamental para el tejido cultural de nuestra comunidad». Además, aprovecha para hacer una declaración de intenciones, afirmando que el objetivo tanto de Cajamurcia como del propio centro es evitar que los proyectos de calidad «de nuestra tierra» se queden sin la oportunidad «de conectar con el público y enriquecer nuestro patrimonio artístico colectivo».

'Origen' de Paco Ñíguez / LO

Protagonismo del talento murciano

Las tres obras seleccionadas constituyen una buena muestra del talento regional. Sus autores tienen origen en Cartagena, Yecla, Puerto Lumbreras, Calasparra y Murcia.

Uno de ellos es el popular escultor murciano Lidó Rico. Nacido en Yecla, expondrá su obra Arquitectura desvelada, una escultura que pone en el centro el edificio más emblemático de la Región: la Catedral de Murcia. Semicubierta por un gran manto que retira la silueta de una persona, la pieza propone, en palabras de su autor, «una nueva mirada sobre un patrimonio profundamente arraigado en la identidad cultural de la ciudad».

En cuanto a la pintura será la obra Origen, del pintor cartagenero Paco Ñíguez. Sobre madera, papel y lienzo, el artista desarrolla su trabajo mediante pinturas al óleo y técnicas mixtas. En sus propias palabras: «Me interesa la fragilidad de la forma cuando aún no se ha decidido, cuando es apenas un eco de lo que podría ser». Confiesa que su intención «no es narrar una historia», sino crear un espacio de incertidumbre donde el espectador pueda reconocerse.

Obra del Proyecto GAMA / LO

Una de las propuestas seleccionadas no proviene de un artista independiente, sino de la iniciativa artística Proyecto GAMA, una plataforma de diálogo geométrico, conceptual y espacial en la que sus integrantes mantienen sus identidades individuales, al tiempo que generan discursos comunes.

El proyecto está conformado por el comisario madrileño Rodrigo Carreño; la artista plástica Verónica Navarro, natural de Puerto Lumbreras; el pintor y creador calasparreño Ricardo Escavy; y el murciano Rafael Fuster, creador multidisciplinar con obra en escultura y pintura, además de director del Museo Ramón Gaya.

Esta propuesta destaca por unificar el trabajo de tres reconocidos creadores plásticos de la Región en un proyecto basado en la abstracción, la geometría y el contraste de colores.