Cinco cortometrajes mostrarán el talento emergente del cine regional en la Filmoteca

La Filmoteca Regional volverá a convertirse este viernes en escaparate del talento audiovisual emergente de la Región. La novena edición de la muestra Realizadores murcianos reunirá cinco cortometrajes firmados por jóvenes cineastas que optarán tanto al premio del público como al reconocimiento de un jurado profesional en una sesión con entrada libre hasta completar aforo.

La selección de este año está integrada por Arrecife, de Ángel Morales Ballesta; Los insecticidas 2, de Alejandro Gallego Sánchez; El viento que golpea mi ventana, de Emilio David Huertas Pérez; La escapada, de Ilham Chekhi El Kasria; y El hijo de dios, de José María Martín Izquierdo.

La iniciativa, impulsada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), busca, según director Manuel Cebrián, "crear un espacio de exhibición de los trabajos audiovisuales de los nuevos talentos y proporcionar la oportunidad de presentar sus trabajos en pantalla grande". Además, señaló que "en cada edición de Realizadores murcianos son más los trabajos que se presentan y de mayor calidad".

Premio del público y reconocimiento profesional

Los cinco cortometrajes competirán por un premio del público, que se decidirá mediante votación popular al finalizar las proyecciones, y por un premio del jurado oficial, otorgado por una comisión de profesionales designada por la organización.

El trabajo ganador del jurado contará además con una sesión especial en la Filmoteca regional, en la que se proyectará el cortometraje premiado junto a una película elegida por su propio equipo de realización.

La novena edición de Realizadores murcianos se celebrará este viernes a las 20.30 horas en la Sala A de la Filmoteca Regional Francisco Rabal. La entrada será gratuita hasta completar aforo, aunque también pueden obtenerse invitaciones a través de la web oficial de la convocatoria.

La muestra se ha convertido en una de las primeras paradas para muchos realizadores que buscan dar el salto desde las aulas, los proyectos independientes o los rodajes de bajo presupuesto hacia circuitos profesionales y festivales. Una oportunidad para ver de cerca cómo se construye el relevo generacional del cine murciano.