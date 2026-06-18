Cartagena Jazz Festival 2026 ya tiene fecha con Nacho Vegas, Micah P. Hinson e Izo FitzRoy como primeros confirmados

Entre el folk de raíces norteamericanas, el soul británico contemporáneo y la canción de autor española, el Cartagena Jazz Festival comienza a dibujar el mapa sonoro de su 45ª edición.La cita musical cartagenrea ha anunciado sus tres primeras fechas para el otoño con los conciertos de Micah P. Hinson, Izo FitzRoy y Nacho Vegas, una combinación de estilos y sensibilidades que anticipa el carácter ecléctico de una programación llamada a ser uno de los puntos de encuentro de la música en directo imprescindibles del sureste español.

Estos tres conciertos, que tendrán lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, avanzan una programación que combinará tradición, vanguardia y algunas de las voces más personales del panorama internacional y nacional.

Folk de autor para abrir el ciclo

El encargado de inaugurar este ciclo será el estadounidense Micah P. Hinson, el 29 de octubre. Figura de culto del folk alternativo norteamericano, Hinson encarna como pocos la tensión entre biografía y obra: nacido en Memphis y criado en Texas, emergió a comienzos de los 2000 con Micah P. Hinson and the Gospel of Progress (2004), un debut que lo situó de inmediato en el radar europeo.

El artista estadounidense Micah P. Hinson. / Ayto. Cartagena

Desde entonces, su carrera ha transitado entre el intimismo desgarrado y una progresiva sofisticación sonora, hasta llegar a trabajos recientes como The Tomorrow Man, donde incorpora arreglos orquestales para reflexionar sobre la identidad, la fragilidad y la reconstrucción personal. Su regreso a Cartagena se inscribe en esa tradición de artistas que encuentran en el directo un territorio de exposición emocional sin filtros.

El soul británico toma el relevo

Una semana después, el 5 de noviembre, será el turno de la británica Izo FitzRoy, una de las voces más sugerentes del nuevo soul europeo. Pianista, cantante y compositora, FitzRoy ha construido un lenguaje donde confluyen el góspel, el soul clásico, el blues y el jazz con una naturalidad que evita la etiqueta fácil.

La cantante británica Izo FitzRoy. / Ayto. Cartagena

Desde su debut con Skyline (2017) hasta la consolidación de How The Mighty Fall (2020), su trayectoria ha ido sumando capas de sofisticación hasta desembocar en A Good Woman (2023), un álbum que amplía su paleta sonora hacia el pop y la bossa nova sin perder el anclaje en la tradición afroamericana. Su presencia en el festival confirma la apuesta del ciclo por los cruces estilísticos y las nuevas gramáticas del soul contemporáneo.

Nacho Vegas y la canción de autor

El cierre de este primer bloque llegará el 12 de noviembre con Nacho Vegas, probablemente uno de los cantautores más influyentes de la música española de las últimas tres décadas. Desde su irrupción en la escena independiente asturiana hasta su consolidación como referente de la canción de autor, Vegas ha construido una obra donde conviven la literatura, la introspección y una mirada política ineludible.

El cantautor asturiano Nacho Vegas. / Ayto. Cartagena

Su último trabajo, Vidas semipreciosas, ha sido recibido como una de las entregas más depuradas de su trayectoria: un disco que reivindica la dignidad de lo cotidiano y profundiza en temas como la memoria, la vulnerabilidad y la resistencia colectiva.

El festival, que se celebrará del 28 de octubre al 15 de noviembre, cuenta con el respaldo del Gobierno regional a través de la Marca Festivales Región de Murcia y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes. La organización ha avanzado que el resto de la programación se dará a conocer a principios de julio, cuando se complete el cartel de una edición que volverá a combinar jazz, soul, folk, canción de autor y otras propuestas contemporáneas