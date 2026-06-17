La sala El Jardín de Molina de Segura acoge la exposición ‘Amor’ de Katarzyna Rogowicz

La Sala El Jardín del Ayuntamiento de Molina de Segura se ha convertido estos días en un pequeño laboratorio de emociones visuales. Allí permanece abierta al público la exposición Amor, de la artista Katarzyna Rogowicz, una propuesta que trasciende la idea romántica del título para adentrarse en un territorio más complejo: el de la memoria afectiva, la identidad y las capas íntimas de la experiencia vital.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 26 de junio, forma parte del Plan de Espacios Expositivos impulsado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, una línea de trabajo que busca reforzar la presencia de proyectos artísticos contemporáneos en salas municipales y acercar la creación actual a públicos más amplios.

En este contexto, la visita institucional del director general Manuel Cebrián, junto a la artista y la concejala de Cultura de Molina de Segura, María Hernández Avilés, sirvió también como reconocimiento explícito a la consolidación de este circuito expositivo en la Región.

El propio Cebrián subrayó durante la visita la voluntad del programa de “incrementar la cantidad y la calidad de las exposiciones” en los espacios municipales, destacando el papel de creadoras como Rogowicz, cuyo trabajo articula un lenguaje plástico reconocible y personal. En Amor, esa voz se despliega a través de un conjunto de piezas en las que conviven técnicas como el collage, la pintura, la serigrafía y la instalación, configurando un universo visual de fuerte densidad simbólica.

La muestra

La obra de Rogowicz se caracteriza por una iconografía que mezcla referencias nórdicas, centroeuropeas y mediterráneas, una hibridación cultural que se traduce en escenas donde lo cotidiano adquiere un espesor casi mítico. Figuras infantiles, motivos domésticos y fragmentos narrativos aparecen como piezas de un relato discontinuo, en el que la artista trabaja sobre temas recurrentes como la maternidad, la infancia o la construcción de la identidad desde la experiencia emocional.

Lejos de una lectura unívoca del amor como sentimiento idealizado, la exposición propone entenderlo como una estructura compleja que atraviesa la biografía personal y colectiva: un campo de tensiones entre cuidado y pérdida, pertenencia y distancia, recuerdo y olvido. En ese sentido, el recorrido por la sala funciona más como una deriva sensorial que como una secuencia cerrada de obras.

La Sala El Jardín Sala El Jardín, integrada en el tejido cultural del municipio de Molina de Segura Molina de Segura, refuerza así su papel como espacio de difusión del arte contemporáneo, en un momento en el que las políticas culturales locales buscan establecer una programación estable y conectada con la creación actual.

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La exposición Amor permanecerá abierta hasta el 26 de junio, con horario de visita de martes a viernes por la tarde (17.30 a 20.00 horas) y los jueves también en horario matinal (10.30 a 13.30 horas), ofreciendo una última oportunidad para adentrarse en el universo visual de Rogowicz antes de su clausura.