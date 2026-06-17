Lola Herrera, José Sacristán y la multipremiada 'No' encabezan una temporada teatral en Murcia con 186 funciones: consulta la programación completa

Murcia se prepara para la temporada teatral más amplia de su historia reciente. El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, presentó este jueves una programación de 186 actividades entre septiembre y enero, lo que supone un aumento del 20% respecto al periodo anterior. El teatro y la música concentran el grueso de la oferta —40% y 20% respectivamente—, seguidos de la danza y los monólogos, con un 27% de presencia de compañías murcianas. La ocupación en los espectáculos de la temporada que ahora concluye ha crecido un 10% respecto al año anterior, un dato que explica la apuesta por ampliar el catálogo.

Entre los nombres propios que vertebran la temporada destacan Lola Herrera en Camino a la Meca, José Sacristán rindiendo homenaje a Fernán Gómez, Josep Maria Pou dando vida a Roald Dahl en Gigante e Irene Escolar en Personas, lugares y cosas. La danza llega marcada por No, de La Venidera, triple ganadora en los Premios Max 2026, mientras que la música reúne aniversarios redondos como los 40 años de Luar na Lubre o los 45 de Francisco, además del estreno en solitario de Sean Frutos y el directo del estadounidense Eli Paperboy Reed.

El Teatro Romea y el Circo Murcia

El Teatro Romea reúne en esta temporada algunas de las citas más esperadas del circuito nacional. Lola Herrera llega el 12 y 13 de diciembre con Camino a la Meca, dirigida por Claudio Tolcachir. José Sacristán rendirá homenaje a Fernán Gómez en El hijo de la cómica el 5 y 6 de octubre. Josep Maria Pou encarnará a un Roald Dahl envuelto en polémica en Gigante el 16 de octubre. Lydia Bosch dará vida a una Fedra contemporánea en Fedra, en los infiernos el 10 de octubre, el montaje que también pasará este verano por San Javier. Y en diciembre Aitana Sánchez-Gijón protagonizará Malquerida e Irene Escolar protagonizará Personas, lugares y cosas, de Duncan MacMillan, bajo la dirección de Pablo Messiez.

José Sacristán en 'El hijo de la Cómica'. / Diego Miranda

El Romea abrirá su Ciclo Teatro en Feria en septiembre con 53 Domingos, de Cesc Gay, con Julián López (3 y 4 de septiembre), recién adaptada en Netflix; Agustín Jiménez en Pero no se lo digas (6 de septiembre); La ratonera, versión de Tres ratones ciegos de Agatha Christie (9 de septiembre); La Celestina. Hilando fino (11 de septiembre); Pepón Nieto en La pasión infinita (12 y 13 de septiembre); y Pablo Carbonell y Pastora Vega en Género de dudas (14 de septiembre).

Completan la programación del Romea Esencia, con Juan Echanove y Joaquín Climent (2 de octubre); El peso del silencio (7 de octubre); el sainete El Rey Felón (15 de octubre); La Barraca (24 de octubre); el tradicional Don Juan Tenorio de la Compañía Cecilio Pineda (28 de octubre al 1 de noviembre); El barbero de Picasso, con Pepe Viyuela (13 de noviembre); El señor Ibrahim y las flores del Corán (12 de noviembre); Mihura, el último comediógrafo (21 de noviembre); el estreno de Algas, de la compañía murciana Los Menos (4 de diciembre); André y Dorine, de Kulunka Teatro (19 de diciembre); y el estreno de Verborrea, de Pablo Remón, con Javier Cámara, Israel Elejalde y Marta Nieto (sin fecha concreta especificada, dentro de la temporada).

En el Teatro Circo Murcia, la temporada teatral arranca con Gool (1 de noviembre), una comedia sobre el deporte rey.

La danza llega con la pieza más premiada del año

El gran hito de la temporada en danza llega el 30 de octubre al Teatro Circo Murcia con No, de La Venidera. La pieza se proclamó Mejor Espectáculo de Danza en los Premios Max 2026, con La Venidera convertida en la gran triunfadora absoluta de la danza en esa edición al sumar también los Max a Mejor Coreografía y Mejor Intérprete Femenina de Danza para Irene Tena. No es, en palabras de la propia Tena, un "punto de inflexión" para la compañía: su primera creación pensada en exclusiva para ellos mismos, sin servidumbres a otros encargos.

El espectáculo de danza 'No' de La Venidera. / Alba Muriel

El Teatro Circo Murcia completa su programación de danza con Mini-break (3 de octubre), Óbito, sobre las distintas formas de duelo (10 de octubre), Lo que ocurre en un instante (12 de noviembre) y el ballet El Cascanueces (18 al 20 de diciembre). El Teatro Romea arranca su temporada de danza con Atávicas. Mujeres de Lorca hacia la libertad (10 de septiembre), seguido de ¿Dónde está Alicia? (7 de noviembre) y el ballet La Bella Durmiente (9 de diciembre). La danza internacional llega con la compañía australiana Circa y su revisión de El Lago de los Cisnes en Duck Pond (17 de diciembre) y el festival Circo de Sur a Sur, en su quinta edición (29 de enero).

Determinantes, Titeremurcia y Murcia Sonríe

El festival accesible e inclusivo Determinantes se traslada por primera vez al mes de noviembre y tendrá en el Teatro Circo Murcia su sede principal: Caballito de mar(17 de noviembre), el monólogo Imprescindible lesbiana (18 de noviembre), la obra sobre chemsex El gé(19 de noviembre), una gala drag queen (20 de noviembre), el monólogo Dysphoria sobre fraude de género (25 de noviembre), la coreografía de Manuel Liñán Muerta de amor (26 de noviembre) y el cierre con Bob Pop y su monólogo Hablar no sirve de nada (28 de noviembre).

El festival de humor Murcia Sonríe trae al Teatro Circo Murcia en octubre a Goyo Jiménez (13 al 15 de octubre), La Chirigota del Bizcocho y Petite Lorena (17 de octubre), David Navarro y Abián Díaz (18 de octubre) y el show de cómicas con Martita de Graná, Virginia Riezu y Antonia Triviño (16 de octubre). Al Teatro Romea llegan en noviembre David Domínguez (26 de noviembre), Ernesto Sevilla (27 al 29 de noviembre), Ángel Martín (28 de noviembre) e Ismael Lemais con Isita Díaz (29 de noviembre). Completan la programación de humor Candela Peña y Secun de la Rosa (4 de octubre), Xavi Daura (10 de enero) y Daniel Fez (17 de enero), todos en el Teatro Circo Murcia.

'Yo, Literal' de Ernesto Sevilla. / Rafa Vázquez

Música homenajes y un patio de butacas despejado

El programa musical mezcla generaciones y formatos. Luar na Lubre celebrará su 40º aniversario el 9 de octubre y Francisco su 45º el 24 de enero, mientras que Noise Box cumplirá 25 años el 11 de diciembre y Unrisen Queen llevará 15 homenajeando a Queen el 22 de noviembre.

El pianista James Rhodes presentará Manía el 2 de octubre, Tubular Bells de Mike Oldfield se interpretará con orquesta el 11 de octubre, Santiago Auserón estrenará su proyecto Nerantzi el 8 de noviembre y el cantautor de Boston Eli Paperboy Reed traerá su rhythm & blues el 31 de octubre. También actuarán Javier Ruibal (23 de octubre), Clara Peya (7 de noviembre), Carey (14 de noviembre) y Laura Gallego (12 de diciembre). El Teatro Circo Murcia despejará su patio de butacas para el concierto en solitario de Sean Frutos el 21 de noviembre, y Maestro Espada terminará su gira en el Romea con La despedida el 3 de octubre.

El pianista James Rhodes. / L. O.

Los homenajes tendrán protagonismo con José Mercé a Manuel Alejandro (17 de octubre), Tamara Jerez a Rocío Jurado (4 de octubre), Borja Niso a Ludovico Einaudi (24 de octubre), Juan Valderrama y su recorrido por la copla (25 de octubre), Julio Iglesias Jr. con el repertorio de su padre (15 de noviembre), Una rosa es una rosa interpretando a Mecano en clave flamenca (20 de noviembre), Techno pop recuperando los 80 y 90 (13 y 14 de enero) y Crossing the Road, mirada distinta a The Beatles (30 de enero). La lírica tendrá su espacio con Madama Butterfly (22 de octubre), La Flauta Mágica (19 de noviembre) y el concierto de góspel y soul de The Black Heritage Choir (22 de diciembre).

Circo,Titeremurcia y programación infantil

El circo contemporáneo se completa con Tenet (23 de octubre) y Akri (6 de noviembre). El festival Titeremurcia, en noviembre, trae Bunji, la pequeña koala (8 de noviembre), Lovo (11 de noviembre), Saeta (13 de noviembre) y Racontars Arctiques (15 de noviembre).

Para los más pequeños, El Grinch: ¿y si este año nos roban la navidad? (26 al 30 de diciembre), La Superfiesta de Superthings (29 de diciembre) y Blancanieves (2 al 4 de enero), además de Ni truco ni trato, del mago Abraham Gallego (5 de septiembre), I love rock and roll (11 de octubre), Pica Pica con especial de Halloween (18 de octubre) y el cantajuego Yo quiero ser (22 de noviembre).

El ciclo Clásicos en Enero abre el año con el ballet de Romeo y Julieta (8 de enero) y Rafael Álvarez 'el Brujo' en Volar con los pies en el suelo (9 y 10 de enero), seguido de Ana por Ana: barroco a compás flamenco (15 de enero), Medea (16 de enero), La Desconquista (23 de enero) y R&J, versión actualizada de Shakespeare (30 de enero).

A Pie de Calle, gratis en plazas y avenidas

En el casco urbano: VOA! (18 de septiembre), Instants (25 de septiembre), Collage (3 de octubre), el musical Possê (10 de octubre), La piedra de madera (31 de octubre), Rum-rum: trasto karts (7 de noviembre), el proyecto participativo Museo del Tiempo (14 de noviembre), la instalación El circo de los sentidos (27 y 28 de noviembre), Los secretos de Mr. Stromboli (16 de enero), Une partie de soi (23 de enero) y L'appel du vie (30 de enero).

En las pedanías: el circo Woof en Guadalupe (16 de octubre), las piezas de danza La nueva bestia y S'albuferaen Santiago y Zaraiche (24 de octubre), Museo del Tiempo en Los Rosales (13 de noviembre) y el teatro de objetos Re.cuerdaen La Alberca (21 de noviembre).

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Las entradas para la mayor parte de la programación ya están disponibles en teatrocircomurcia.es, teatroromea.es y auditoriosybernal.es, así como en las taquillas de los espacios, que ofrecen descuentos para grupos y colectivos.