Javier Perianes: "Cuando escuchas a Falla no tienes la tentación de confundirlo con ningún otro compositor"

Javier Perianes (Nerva, Huelva, 1978) es uno de los pianistas españoles más prestigiosos de la actualidad. Habitual de los principales auditorios internacionales, regresa esta semana a la Región de Murcia para participar junto a la OSRM y el director Manuel Hernández-Silva en el homenaje a Manuel de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento y los 80 años de su fallecimiento. El programa incluye Noches en los jardines de España de Falla y el Concierto para piano en Sol de Ravel. Actuará hoy en el Auditorio El Batel de Cartagena y el viernes 19 en el Auditorio regional Víctor Villegas de Murcia.

¿Qué sigue haciendo de Manuel de Falla una figura tan vigente y universal 150 años después de su nacimiento?

Los grandes compositores tienen algo muy curioso: los escuchas hoy y siguen pareciendo igual de modernos, de rompedores y de actuales que cuando escribieron sus obras. Falla sigue siendo un referente para la música española y un ejemplo excepcional de cómo partir de una enorme formación clásica, de un profundo conocimiento cultural y del folclore español para convertir todo eso en un lenguaje absolutamente propio.

Cuando uno escucha El sombrero de tres picos, El amor brujo o Noches en los jardines de España sabe inmediatamente que está escuchando a Falla. Hay un sello, una personalidad y una voz inconfundibles. Eso es lo que distingue a los grandes creadores. Falla nació hace 150 años, pero cada vez que escuchamos su música es como si lo devolviéramos a la vida y a la más rabiosa actualidad.

Ha dicho en alguna ocasión que la música de Falla le acompaña desde muy joven. ¿Cómo ha evolucionado esa relación con el paso de los años?

Espero que haya evolucionado y no involucionado. La relación con una obra artística evoluciona a la vez que la persona. Hay obras de Falla que llevo tocando más de veinte años y que, al volver a ellas, siguen sorprendiendo: aparecen pasajes que siempre estuvieron ahí, pero que ahora se perciben de otra forma. Es como reencontrarse con un viejo amigo; el vínculo permanece, aunque ambos han cambiado. Eso es lo que ocurre con las obras que uno tiene la fortuna de tocar durante toda una vida.

A menudo se presenta a Falla como un compositor nacional. ¿Existe el riesgo de encasillarlo únicamente desde esa perspectiva?

Mi aspiración es justamente la contraria. Nadie se plantea si Beethoven puede ser interpretado por un músico español, francés o japonés. Con Falla debería suceder lo mismo. Es cierto que su música bebe del folclore español, pero también es el resultado de una formación profundamente europea. Su estancia en París y el contacto con figuras como Debussy, Ravel o Paul Dukas fueron decisivos.

Noches en los jardines de España es una obra de enorme belleza. ¿Dónde reside su verdadera dificultad?

La primera dificultad es comprender que no se trata de un concierto para piano convencional. El piano no es protagonista en sentido tradicional, sino un color más dentro del tejido orquestal. Falla lo concibe como una textura integrada en el conjunto, como reflejan incluso los títulos iniciales que consideró —impresiones sinfónicas, nocturnos para piano y orquesta—, lo que evidencia su intención de alejarse del modelo clásico. La dificultad radica en equilibrar la voz del piano con la riqueza de la orquesta.

Falla es un ejemplo de cómo convertir el folclore en un lenguaje absolutamente propio

El programa establece además un diálogo entre Falla y Ravel. ¿Qué afinidades encuentra entre ambos?

Compartieron una relación muy estrecha y una admiración mutua evidente. Cuando se escuchan juntas obras como Noches en los jardines de España y el Concierto en Sol se percibe claramente cuánto de francés hay en Falla y cuánto de español hay en Ravel.

El Concierto en Sol sigue sonando sorprendentemente moderno. ¿Qué le atrae especialmente de esta obra?

Me atrae absolutamente todo. Es una obra perfecta en sus dimensiones y contiene uno de los movimientos más extraordinarios de toda la literatura para piano y orquesta. Ese comienzo del segundo movimiento es historia de la música. Además, el concierto está lleno de influencias del jazz, del blues y de la música estadounidense que Ravel descubrió durante su viaje por América.

Al mismo tiempo, ese segundo movimiento es también un homenaje a la pureza y a la sencillez de Mozart. Esa combinación entre modernidad y tradición es una de las grandes maravillas de la obra.

Su segundo movimiento está considerado una de las páginas más bellas jamás escritas para piano. ¿Supone una presión añadida?

No pienso en eso. Bastantes cosas tiene uno ya en la cabeza como para añadir más presión. Intento centrarme únicamente en la música y en respetar aquello que creo que el compositor quiso expresar. Si además es una página famosa, mejor olvidarlo y disfrutar del hecho musical.

Se habla mucho de las dificultades de la música clásica para conectar con los jóvenes. ¿Comparte esa preocupación?

Nadie tiene una varita mágica. Lo importante es que los jóvenes conozcan esta música. Yo mismo descubrí la música sinfónica gracias a los conciertos escolares. No se trata de obligar a nadie a escuchar Beethoven, sino de darle la oportunidad de conocerlo. Después, cada uno elegirá la banda sonora que quiere para su vida. Lo importante es no cerrar puertas.

El verdadero privilegio es dedicar tu vida a lo que sientes como una vocación

Después de una carrera tan consolidada, ¿cómo se mantiene viva la curiosidad artística?

No mirando demasiado hacia atrás. Cada proyecto es una nueva oportunidad para aprender. Siempre aparece una idea nueva, un director que te hace ver algo diferente o un compañero que te descubre una perspectiva distinta. Por mucho que uno haya tocado una obra, siempre quedan rincones por explorar.

¿Cuál es el mayor privilegio de esta profesión?

Poder dedicarte a aquello que te apasiona. Ese es el privilegio fundamental. Luego vienen muchos otros: viajar, conocer personas extraordinarias, trabajar con músicos de diferentes culturas o descubrir lugares nuevos. Pero el verdadero lujo es levantarte cada mañana y poder dedicar tu vida a aquello que sientes como una vocación.

Si pudiera sentarse esta noche a conversar con Manuel de Falla, ¿qué le preguntaría?

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Tendría tantas preguntas que probablemente no sabría por dónde empezar. Pero le confieso algo: más que hablar con él, me gustaría observarlo. Ver cómo trabajaba, cómo se relacionaba con su entorno, cómo era en su día a día. Como músico me interesan mucho esas pequeñas cosas que ayudan a entender la personalidad de un creador. Creo que me fascinaría incluso más observarlo que conversar con él.