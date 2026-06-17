El B-Side abre su concurso nacional para bandas emergentes: el ganador tocará en su edición de 2026

El B-Side Festival vuelve a apostar por el talento emergente con la puesta en marcha de la cuarta edición de su Concurso Nacional de Bandas, una iniciativa que permitirá a un grupo novel compartir cartel en una de las principales citas musicales de la Región de Murcia. En la edición de este año, el cartel principal estará compuesto por Love of Lesbian, Rigoberta Banidini, la banda británica Crystal Fighters, Sexy Zebras, Niña Polaca y Alcalá Norte.

La organización del festival, que se celebrará el próximo 4 de septiembre en Molina de Segura, ha abierto ya el plazo de inscripción para una convocatoria dirigida a bandas y artistas de todo el territorio nacional vinculados a los estilos pop, rock, indie, garage, psicodelia o power pop, entre otros géneros afines.

La propuesta mantiene la filosofía con la que nació hace cuatro años: ofrecer visibilidad a proyectos emergentes y brindarles la oportunidad de actuar ante miles de espectadores en uno de los festivales independientes más consolidados del sureste español.

Inscripciones hasta el 25 de junio

Los grupos interesados deberán formalizar su participación a través de la web oficial del festival y presentar un videoclip o pieza audiovisual propia alojada en YouTube. La organización realizará una primera selección entre todas las candidaturas recibidas para elegir a las 20 bandas que accederán a la fase final del concurso.

Según las bases, podrán participar artistas mayores de 16 años con repertorio original y trabajos discográficos propios o autoeditados. Quedan excluidos aquellos proyectos que mantengan contratos discográficos en vigor con compañías multinacionales. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de junio a las 23.59 horas.

Votación popular y jurado

Las veinte bandas seleccionadas se anunciarán el 29 de junio, fecha en la que arrancará la segunda fase del concurso. El sistema de elección combinará la valoración del público y la de un jurado especializado formado por profesionales del sector musical. Las votaciones permanecerán abiertas entre el 29 de junio y el 6 de julio, periodo durante el que las formaciones podrán presentar y promocionar sus propuestas a través de las redes sociales del festival.

Los ganadores contarán tambien de una ayuda de 500 euros para gastos

La clasificación final resultará de la suma de ambas puntuaciones. El nombre de la banda ganadora se hará público el 10 de julio a través de los canales oficiales del B-Side Festival.

Actuar en el B-Side 2026

El premio consistirá en una actuación dentro de la programación oficial del B-Side Festival 2026, además de una compensación económica de 500 euros destinada a cubrir gastos derivados de la actuación. La iniciativa se ha consolidado como una de las principales plataformas de promoción para grupos emergentes vinculados al circuito independiente. En sus anteriores ediciones resultaron vencedores Edgar Allan Pop, Arrecío y Vosotras Veréis, bandas que encontraron en el concurso un escaparate para ampliar su proyección.

Con esta nueva convocatoria, el B-Side renueva una de sus señas de identidad: reservar un espacio destacado para los nuevos talentos dentro de un cartel en el que conviven artistas ya establecidos y propuestas llamadas a protagonizar el futuro de la escena musical independiente.