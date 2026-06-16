Sofía Cristo, Tony Aguilar y Nils Van Zandt encabezan el festival gratuito Weekend DJ Jimbee Fest de Cartagena

El verano volverá a arrancar al ritmo de la música electrónica en Cartagena en el Weekend DJ Jimbee Fest que se celebrará este sábado, 20 de junio. Una undécima edición en el entorno del Puerto de Cartagena, donde reunirá a algunos de los nombres más populares de la escena nacional e internacional, como Sofía Cristo, Tony Aguilar, Nils Van Zandt y Vilu Gontero.

El festival, con entrada gratuita, forma parte de la programación del Día de la Música de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena y espera congregar a cerca de 15.000 asistentes en una cita que se ha convertido en uno de los grandes eventos musicales del inicio del verano en la ciudad.

Música electrónica junto al mar

La programación arrancará a las 20.00 horas, aunque la actividad comenzará antes con la final del concurso de Dijing UrbanCT, organizado por la Concejalía de Juventud. Desde las 17.45 horas, los jóvenes talentos Andrés Martínez (Waver), Hugo García, Pablo Zayats y Ricardo Morillo competirán por hacerse con un puesto en el cartel de la próxima edición del festival.

La gran fiesta llegará después con una sucesión de sesiones protagonizadas por artistas del cartel. Entre ellos destaca el regreso de Tony Aguilar, una de las voces más conocidas de la radio musical española y habitual del festival cartagenero, donde se ha convertido en uno de los nombres más esperados por el público.

Sofía Cristo y Vilu Gontero

El cartel incorpora este año dos de sus principales novedades con la presencia de Sofía Cristo, una de las DJ más reconocidas del panorama nacional, y la argentina Vilu Gontero, una artista con proyección internacional que acumula actuaciones en grandes festivales y escenarios de todo el mundo.

A ellas se suma el holandés Nils Van Zandt, también habitual del evento y referente de la música dance europea. El productor y DJ regresa a Cartagena por tercera vez después de una trayectoria que lo ha situado entre los nombres más destacados de la escena electrónica internacional.

Completa la programación el alicantino DJ Tato, que ya participó en la fiesta de presentación del festival y que vuelve a formar parte de un cartel orientado al gran público.

Durante la presentación del evento, el concejal de Juventud, José Martínez, destacó la consolidación de una propuesta que "cada año se supera" y que se ha convertido en una referencia dentro de la oferta cultural y de ocio del municipio.

Por su parte, la directora del festival, Ana María Borrego, puso en valor el atractivo del enclave donde se desarrolla el evento. "Los asistentes podrán disfrutar de una noche fantástica en un sitio emblemático como es el Puerto de Cartagena", señaló.

Noticias relacionadas

Aunque el acceso al recinto será libre, la organización ha habilitado un número limitado de entradas para la zona VIP, disponibles a través de la página web oficial del festival. Además de la programación musical, el recinto contará con barras de bebidas, espacios gastronómicos, actividades promocionales vinculadas a Jimbee Cartagena y diferentes propuestas de ocio para los asistentes. Desde su nacimiento en 2016, el Weekend DJ Jimbee Fest ha reunido en Cartagena a artistas como Carlos Jean, Albert Neve, B Jones, Valdi, Lunnas o Taao.