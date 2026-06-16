Jesús Boluda del Toro: "La novela negra nació mirando lo que la sociedad prefiere no mirar"

Escritor, gestor cultural y uno de los principales impulsores de la vida literaria de la Región de Murcia, Jesús Boluda del Toro nació en Cavaillon, Francia, en 1979 y llegó a Mula con tres años. Acaba de publicar Fuera de plano (Roca Editorial), que llegó a las librerías el pasado 11 de junio, un thriller negro con alma cinematográfica que habla de cine, segundas oportunidades y de una Región de Murcia lluviosa y oscura convertida en escenario del crimen . Director de las ferias del libro de Murcia, Molina de Segura y Lorca, el autor presenta hoy la novela en Molina de Segura dentro de una gira de encuentros con lectores. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas, en el Salón de Actos Justina Jiménez Salcedo de la Biblioteca Salvador García Aguilar

Su nueva novela, Fuera de plano, acaba de llegar a las librerías. ¿Qué se va a encontrar el lector cuando abra sus páginas?

Se va a encontrar un thriller policiaco en el que un asesino en serie recrea escenas icónicas de la historia del cine. Pero más allá de la investigación criminal, es una novela sobre personajes que intentan encontrar su lugar después de haber quedado desplazados de él. Hay crimen, suspense y muchas referencias cinematográficas, pero también una historia sobre segundas oportunidades, sobre la soledad y sobre la necesidad de ser visto.

Dos de los protagonistas de Fuera de plano ya aparecían en Minuto 116. ¿Era una deuda pendiente con esos personajes?

Había algo de deuda pendiente. Hay que dejar claro que Fuera de plano se puede leer de forma completamente independiente. Es verdad que el inspector Sergio Planes y Juan Cu, que es un recluso, proceden de Minuto 116, pero más allá de que se conocen entre ellos, no tienen nada que ver con aquella historia.

El asesino parece casi una excusa para contar la historia de Sergio Planes y Juan Cu. ¿Son ellos el verdadero núcleo de la novela?

Al final, en la novela negra el asesino es parte de la historia, pero quizá no su esencia. Lo importante es la evolución de los personajes. Sergio Planes está casi en un estado de hibernación. Ha pasado de ser negociador policial a investigador; ha pasado de salvar vidas a recoger muertos. Juan Cu, por su parte, está en prisión y fuera de su entorno habitual. Todos están fuera de plano, que es precisamente el tema de fondo de la novela: qué ocurre cuando alguien queda desplazado de su lugar natural.

Ha hablado de segundas oportunidades.

Sí. Quería mostrar que tanto un inspector en una etapa crepuscular de su vida como un recluso condenado por errores del pasado pueden seguir siendo personas válidas y útiles para la sociedad actual.

Crimenes cinematográficos ¿Qué relación tiene con el séptimo arte?

Muy importante. Me gusta mucho el cine y aquí he juntado dos de las cosas que más me gustan: la novela negra y el cine. Además, tanto el asesino como Juan Cu son personajes profundamente cinéfilos. Para entender las pistas que va dejando uno, necesitaba a alguien capaz de pensar de forma parecida.

¿Ha tenido que revisitar muchas películas durante la escritura?

Sí. Más que verlas, tuve que estudiarlas. Necesitaba revisar muy bien las escenas que aparecen en la novela. Hay películas de distintas épocas. Aparecen referencias a El gabinete del doctor Caligari, Lo que el viento se llevó, Psicosis y otras que prefiero no desvelar. Tuve que volver a ellas porque, aunque las recordaba, necesitaba analizarlas con detalle.

¿No temía que las referencias cinematográficas eclipsaran la historia?

No. Lo que buscaba eran guiños continuos al cine. El lector más cinéfilo los reconocerá inmediatamente, pero quien no lo sea también podrá disfrutarlos. Juan Cu va contextualizando muchas de esas referencias dentro de la propia trama, de modo que nadie se queda fuera de la historia.

Me gusta que los lectores murcianos puedan reconocer espacios cercanos y pasearse por ellos

La novela transcurre en una Murcia muy distinta a la imagen habitual que tenemos de la Región.

Sí. Está ambientada en un invierno de 2019 especialmente lluvioso. Estamos acostumbrados a la Murcia luminosa, soleada y cálida, pero aquí aparece una Murcia oscura, húmeda y gris.Esa atmósfera acompaña el estado emocional de los personajes y sirve para romper con ese tópico del Levante permanentemente soleado.

¿Era importante para usted reivindicar Murcia como escenario de novela negra?

Sí, y no solo Murcia. También aparecen Cartagena, Caravaca o La Alcayna. No todo tiene que ocurrir en Madrid, Barcelona, Londres o Chicago. Hay otros lugares que también pueden convertirse en territorios negros. Y me gusta que los lectores murcianos puedan reconocer espacios cercanos y pasearse por ellos mientras leen la novela.

¿Qué ingredientes considera imprescindibles para una buena novela negra?

Tiene que haber un caso atractivo, un investigador inteligente y personajes sólidos.Pero además la novela negra tiene algo especial: permite abrir una brecha en la sociedad y observar qué ocurre dentro. Es un género que facilita la crítica social y que permite sacar a la luz verdades que a veces resultan incómodas.

¿Sigue siendo una forma privilegiada de retratar el mundo contemporáneo?

Sin duda. La novela negra nació mirando precisamente aquello que la sociedad prefiere no mirar. Cuando hay un crimen, normalmente es porque antes existía algo enfermo, ya sea en una persona o en la propia sociedad. Por eso el género sigue siendo tan útil para analizar nuestro tiempo.

La novela negra permite abrir la sociedad y ver qué se cuece dentro

La novela también reflexiona sobre el poder de los relatos. ¿Qué da más miedo: un asesino en serie o alguien capaz de controlar la narrativa de los hechos?

Cada uno da miedo a su manera. Un asesino en serie es un problema evidente para la sociedad, pero controlar el relato mueve masas. Vivimos una época muy polarizada y cada vez vemos más cómo la realidad parece competir con la ficción. Aquella frase de que la realidad supera a la ficción la estamos llevando casi al pie de la letra.

Después de tantos años promoviendo libros y autores, ¿ha aprendido qué busca realmente un lector?

Yo escribo lo que me gustaría leer. Eso sí, trabajar en el ámbito cultural me ha permitido entender mejor el mundo editorial y, sobre todo, leer muchísimo. Y leer es el mejor entrenamiento para escribir. Cuando hablas con autores y descubres cómo construyen personajes o desarrollan tramas, el aprendizaje es continuo.

¿Le condiciona la opinión de los lectores?

A la hora de escribir, no. Intento respetar mucho el oficio y el género. Ahora bien, claro que tengo curiosidad por saber qué piensa la gente. Ninguna novela está hecha para gustarle a todo el mundo, y tampoco lo pretendo. Lo que sí espero es que quien la lea perciba el trabajo que hay detrás.

¿Le gustaría volver a encontrarse con Sergio Planes en futuras novelas?

No me lo he planteado todavía. La novela acaba de salir y ya me han llegado comentarios de lectores que dicen haberse quedado huérfanos de Sergio Planes, de Juan Cu o de ambos. Si esa sensación sigue repitiéndose, quizá haya una nueva oportunidad para ellos.

¿Qué le gustaría que se llevara el lector al cerrar Fuera de plano?

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Me gustaría que se quedara con esa idea de la segunda oportunidad. También que algún personaje permaneciera en su memoria. Al final, igual que recordamos las grandes películas mucho tiempo después de verlas, me gustaría que algo de esta novela se quedara en la retina del lector. Estoy esperando que la lea un señor de Zamora que no me conozca de nada y me diga qué le ha parecido. Porque ahí es donde realmente empieza la vida de un libro.