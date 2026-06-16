Javier Perianes y la OSRM homenajean a Manuel de Falla en El Batel con un concierto extraordinario

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) pondrá este miércoles, 17 de junio, el broche final a su ciclo sinfónico en Cartagena con un concierto marcado por una doble efeméride: el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y los 80 años de la muerte del compositor gaditano, una de las figuras esenciales de la música española del siglo XX.

La cita tendrá lugar en el Auditorio El Batel y reunirá sobre el escenario a dos nombres de la música clásica actual: el pianista Javier Perianes y el director Manuel Hernández-Silva, al frente de la formación sinfónica regional.

Falla y Ravel

El programa propone un diálogo musical entre Manuel de Falla y Maurice Ravel, dos compositores contemporáneos que compartieron amistad y una profunda admiración mutua. El concierto permitirá recorrer algunas de las páginas más célebres de ambos autores, referentes de la música europea de comienzos del pasado siglo.

Javier Perianes interpretará dos obras fundamentales del repertorio pianístico: el Concierto para piano en Sol mayor de Ravel y Noches en los jardines de España, una de las composiciones más emblemáticas de Falla, inspirada en paisajes y atmósferas de la tradición española.

Del universo de los Ballets Rusos

La segunda parte del programa estará dedicada a dos partituras nacidas bajo el impulso del empresario y mecenas Serguéi Diáguilev para los legendarios Ballets Rusos, una de las grandes revoluciones artísticas del siglo XX.

La OSRM interpretará Mi madre, la oca, de Ravel, una delicada obra inspirada en los cuentos de Charles Perrault, y El sombrero de tres picos, de Falla, ballet basado en la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón y considerado una de las cumbres de la música española.

Ambas composiciones destacan por la riqueza de su orquestación y por una capacidad narrativa que las ha convertido en clásicos indiscutibles del repertorio internacional.

Una figura universal

El concierto se enmarca en los actos de conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla (1876-1946), una efeméride que el Gobierno de España ha declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público debido a la relevancia histórica y cultural del compositor.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que “con este programa, nuestra Orquesta Sinfónica rinde homenaje al compositor gaditano en el marco de la conmemoración de su doble aniversario, poniendo de relieve la vigencia y proyección universal de una figura que continúa siendo el principal embajador de la música española en todo el mundo”.

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Con este programa, la Sinfónica regional cierra su temporada en Cartagena reivindicando el legado de uno de los músicos españoles más universales, cuya influencia continúa siendo decisiva en la música contemporánea.