El IES Pedro Guillén convierte la Luna en motor de aprendizaje con el proyecto Mitra

El IES Pedro Guillén de Archena ha situado la exploración de la Luna en el centro de su propuesta educativa con el desarrollo de ‘Mitra - Cultura Lunar I: Un nuevo espacio que habitar’, un proyecto que utiliza la temática lunar como eje vertebrador del aprendizaje y que busca fomentar la creatividad, la investigación y el trabajo colaborativo entre el alumnado.

La iniciativa, basada en una metodología de trabajo transversal, implica a todas las asignaturas de Educación Secundaria y Bachillerato. Entre los trabajos realizados por los estudiantes destacan una maqueta de una base lunar, un programa digitalizado sobre los mitos de la Luna y una revista con noticias relacionadas con el satélite terrestre.

El proyecto forma parte de la apuesta del centro por metodologías innovadoras orientadas a atender al alumnado con alto rendimiento académico y facilitar una transición natural hacia el Bachillerato de Investigación.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el consejero de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, Víctor Marín, visitaron este miércoles el instituto para conocer de cerca los resultados de la iniciativa. Durante el recorrido estuvieron acompañados por el director del centro, Óscar Orenes, y pudieron comprobar algunos de los trabajos desarrollados por los estudiantes.

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Fernández destacó la labor realizada por la comunidad educativa y señaló que proyectos como Mitra evidencian el potencial de la educación para impulsar vocaciones científicas y fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas. Asimismo, puso en valor la implicación del profesorado y el esfuerzo del alumnado en el desarrollo de propuestas de este tipo.