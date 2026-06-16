Eskorzo y Awakate pondrán música a las finales del CreaMurcia 2026 de Otras Tendencias y Pop Rock

El CreaMurcia ya encara uno de los momentos más esperados de cada edición. Tras semanas de semifinales y selección de propuestas, el histórico certamen de creación joven del Ayuntamiento de Murcia celebrará durante las próximas semanas las finales de las categorías musicales de Otras Tendencias y Pop Rock, las primeras disciplinas que darán a conocer a sus ganadores en esta XXXIV edición.

La cita volverá a convertir a Murcia en escaparate del talento emergente y en punto de encuentro para nuevas propuestas musicales que buscan abrirse camino dentro del panorama nacional. Los finalistas compartirán escenario con artistas invitados de excepción, Eskorzo y Awakate, en dos conciertos gratuitos que tendrán lugar en la Sala Mamba, una de las líneas más visibles de un certamen que durante más de tres décadas ha servido de plataforma para numerosos creadores.

Durante la presentación de las finales, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, destacaron el papel que desempeña el programa en la promoción de nuevos artistas. "CreaMurcia sigue siendo el gran marco de referencia para el talento joven del municipio, una plataforma que permite a nuestros creadores mostrar su trabajo, adquirir experiencia y acceder a nuevas oportunidades de proyección dentro y fuera de Murcia", señaló la edil.

Primera final: Otras Tendencias

La primera de las finales se celebrará el próximo 18 de junio a las 20.30 horas en la Sala Mamba. Sobre el escenario competirán tres proyectos que representan algunas de las corrientes más innovadoras de la escena actual.

La entrada será gratuita mediante invitación descargable a través de Informajoven

Entre ellos figura Kintsugi, una propuesta que combina influencias contemporáneas y clásicas desde una marcada vocación experimental; Leo Desi, uno de los nombres emergentes de la música urbana murciana que trabaja junto al productor JAKOBB y que recientemente ha iniciado su trayectoria bajo el sello internacional Rimas; y NanaSantaParda, proyecto artístico de la murciana Esther Toledo, que mezcla elementos del folclore, la poesía urbana y las nuevas sonoridades electrónicas.

La banda murciana Awakate. / L. O.

La velada contará además con la actuación especial de Awakate como grupo invitado. La entrada será gratuita mediante invitación descargable a través de Informajoven. Esta modalidad ha registrado 30 inscripciones en la presente edición y celebró sus semifinales los días 26, 27 y 28 de mayo en la Sala REM.

Pop Rock: nueva generación de bandas murcianas

La segunda gran cita musical llegará el 25 de junio, también a las 20.30 horas en la Sala Mamba, con la final de Pop Rock, una de las categorías históricas del certamen.

Los aspirantes al primer premio serán Pértiga, formación integrada por cinco jóvenes músicos que combina voces masculinas y femeninas en una propuesta de pop-rock contemporáneo; J DAYS, banda que ha comenzado a consolidar su presencia en festivales emergentes gracias a un sonido que mezcla influencias independientes y actuales; y Blue Cheese, grupo nacido en 2024 que ya ha pasado por varias de las principales salas de conciertos de la Región de Murcia.

Los granadinos Eskorzo. / L. O.

La noche contará con la participación de Eskorzo como artista invitado. Las invitaciones podrán descargarse desde el próximo 22 de junio a través de Informajoven. La categoría ha registrado este año 51 inscripciones, mientras que las semifinales se celebraron los días 3, 4 y 5 de junio en la Sala Garaje Beat Club.

Premios y proyección internacional

Los ganadores de ambas modalidades optarán a premios económicos de 2.500, 1.000 y 500 euros, además de la posibilidad de incorporarse a festivales y programaciones culturales impulsadas por el Ayuntamiento de Murcia y otras instituciones colaboradoras.

El certamen ofrece también oportunidades de participación en proyectos de carácter nacional e internacional, incluida la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo, una de las principales plataformas europeas de promoción artística para jóvenes creadores.

Rafa Val, Second o Funambulista

La historia del CreaMurcia explica buena parte de la evolución reciente de la creación joven en la Región. Por sus diferentes categorías han pasado artistas que posteriormente desarrollarían carreras de alcance nacional e internacional como Rozalén, Nathy Peluso, Funambulista, Rafa Val, Second o Aarón Sáez.

El certamen también ha contribuido a impulsar proyectos musicales nacidos en la Región de Murcia como Noise Box, Ruto Neón, Carmesí o A Mares, entre otros.